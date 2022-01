Da Orgoglio e pregiudizio allo show di Paolo Cevoli, un fine settimana di grande teatro

Tanto teatro, spettacoli e tour medievali nel nuovo weekend alle porte. Anche se le festività natalizie sono terminate, a Rimini e a Riccione ci sarà poi ancora tempo per pattinare a due passi dal mare.

Appuntamenti a teatro

Dal 14 gennaio si alza il sipario sul secondo atto della stagione di prosa del Teatro Galli con "Orgoglio e pregiudizio" di Jane Austen, per la prima volta rappresentato a teatro in Italia, con la compagnia guidata da Arturo Cirillo. Al Mulino di Amleto, Rimini Grotta Rossa, spettacolo teatral con un Ragazzo d'Oro, sabato (15 gennaio, alle 21). A Cattolica serata con Paolo Cevoli, la stagione del Teatro della Regina di Cattolica riparte venerdì (14 gennaio, ore 21,15) con lo spettacolo comico La sagra famiglia. Domenica (16 gennaio) al Cinema Fulgor, corso d'Augusto 162, tornano invece i cartoni animati con La Sirenetta. Spazio dedicato ai bambini anche a Verucchio, al teatro Pazzini Il folletto Vinnie alla ricerca della mutamembra. Prosegue la seconda parte di stagione teatrale a Coriano e a salire sul palcoscenico del Teatro CorTe di Coriano sarà Maria Paiato sabato 15 gennaio 2022 (ore 21,15)

Pista di ghiaccio

Nel cuore di Marina centro, accanto al Grand Hotel, la pista di ghiaccio permette a bambini e adulti di pattinare e volteggiare a due passi dal mare. Accesso in pista e noleggio pattini a pagamento ancora per questo fine settimana. A Riccione la pista del Riccione Christmas Star proseguirà fino a fine mese.

Musei e mostre

Un’esposizione permanente con l’ambizione di diventare per il pubblico di tutto il mondo, il luogo dove poter incontrare e riscoprire l’universo inimitabile di Federico Fellini. FM - Fellini Museum è, infatti, il più grande progetto museale dedicato al regista riminese che coniuga la poesia del cinema felliniano con le tecnologie e le scelte urbanistiche più innovative. Un museo diffuso su tre spazi: Castel Sismondo, Piazza Malatesta, la grande area urbana con porzioni a verde, arene per spettacoli, installazioni artistiche come il Bosco dei nomi e il Palazzo del Fulgor. Prosegue fino al 23 gennaio “Nel Mondo di Tonino Guerra”, la mostra restituisce la ricchezza, la varietà e la complessità della poetica e del mondo del poeta e sceneggiatore romagnolo Tonino Guerra che per tanti anni lavorò al fianco di Federico Fellini. La Domus del chirurgo e il Museo della Città invitano a visitare l’area di scavo in piazza Ferrari che ha restituito la taberna medica con il più ricco corredo chirurgico di epoca romana giunto fino a noi e conservato negli spazi del vicino Museo della Città. Sempre aperto il Part, Palazzi dell’Arte Rimini. Uno spazio museale dove l’antico avvolge il contemporaneo in un abbraccio di reciproco arricchimento.

Visite guidate

Sabato e doimenica visite guidate alla scoperta del mondo di Fellini all’interno del Fellini Museo appena inaugurato. Ore 17. Tutte le domeniche di gennaio 2022 visite guidate al Teatro Galli. La storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi.

Il Medioevo a Rimini

Rimini e le sue storie dal Medioevo tra cavalieri templari, santi ed eretici. Visita guidata a cura di Visit Rimini. Una passeggiata tra le piazze, i vicoli ed angoli più segreti della città raccontata nei cosiddetti 'anni bui'. Un percorso che porterà i visitatori alla scoperta delle gesta dei condottieri, passando per Giotto e la scuola Riminese del Trecento con gli affreschi dell'abside di S.Agostino al Crocifisso del Tempio Malatestiano. Si parlerà di Sant'Antonio da Padova e di due miracoli riminesi, della reliquia di San Nicola, di San Francesco e si passerà per Porta Galliana ed il vecchio porto. Si scopriranno i tesori nascosti come i resti della chiesa di San Michelino in Foro, chiesa dei templari riminesi, senza dimenticare gli eretici che hanno movimentato la città. Appuntamento sabato (15 gennaio) ore 15,30 dal Visitor Center di Rimini.