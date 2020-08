Weekend tra sport, concerti e cultura, con il festival InVerso, Deejay on stage, incontri e veleggiate

Appuntamento con la musica, lo sport e i viaggi. Il fine settimana sarà un mix di eventi ideali per un pubblico di tutte le età e per accontentare tutti i gusti.

Sport e letteratura. Campioni e sfide diventate leggenda

La sesta edizione del festival letterario InVerso, quest’anno cambia volto e presenta nell’area dello Sferisterio una due giorni dedicata alla letteratura sportiva e due serate off a seguire. Tra gli ospiti Emanuela Audisio, Francesco Bolognesi, Andrea Gardini, Rudi Ghedini, Giuseppe Pastore, Gigi Riva, ma a conquistare il pubblico saranno ancora la favolosa storia dei Bulldogs di Santarcangelo, le storie di Curva Est, la finale di Champions League trasmessa in diretta su maxischermo (domenica sera), i trent’anni della Mutoid Waste Company. Il festival si veste così di abiti sportivi candidandosi a diventare un appuntamento fisso per i sempre più numerosi, e numerose, appassionati di letteratura sportiva. In caso di pioggia gli incontri si terranno al Supercinema o in Biblioteca. Appuntamentoda sabato a martedì 25 agosto.

Il “ Chiara Raggi in concerto con il suo “One Femmina Show” Eventi a Rimini

„ One Femmina Show

La formula degli Assoli condivisi continua alla Rocca Malatestiana di Verucchio ospita nella serata di venerdì (ore 21) la cantautrice e chitarrista Chiara Raggi con “One [Femmina] Show”. Chiara porta sul palcoscenico un “piccolo viaggio con bagaglio emotivo” attraverso le sue canzoni e le disAvventure da Cantautore (Femmina) che ha vissuto in quasi vent’anni di onorato servizio al cospetto della Musica. In solo, voce e chitarra, Chiara Raggi “canta e dice cose”.

Gran finale tra musica e talent

Gran finale venerdì dalle 21 in piazzale Roma per la kermesse Deejay on Stage. Diodato, Mahmood, The Kolors e Gabbani: un'estate di concerti a Riccione Eventi a Rimini

„Sarà proclamato il vincitore del talent e sul palco saliranno anche Gaia + Aiello. Sul palco gli immancabili Rudy Zerbi e Chicco Giuliani. Per occasione di tutti concerti saranno osservate le norme di sicurezza sanitaria. Gli eventi gratuiti ma contingentati saranno a numero chiuso e l'ingresso sarà permesso solo fino ad esaurimento posti.

Si salpa con la tradizione

La Riviera si colora con la veleggiata delle imbarcazioni storiche Eventi a Rimini

„La costa romagnola si colora anche quest'anno con la tradizionale veleggiata delle imbarcazioni storiche. Durante la mattina di sabato giunge al porto-canale di Cattolica una flottiglia di imbarcazioni storiche provenienti da Cesenatico, Cervia, Bellaria e Rimini. La flotta è capitanata dalla lancia Marzia di Cattolica, a cui si uniranno alcune delle barche di minore stazza recuperate con competenza e passione dall'Associazione delle Vele d'Epoca di Gabicce.

“ Teatro ragazzi

Teatro per ragazzi, in scena lo spettacolo "Chi ha paura di Denti di ferro?" Eventi a Rimini

„Appuntamento venerdì, alle 21.15, al Teatro Aperto di Poggio Torriana con la rassegna Un Teatro per i Ragazzi e lo spettacolo Chi ha paura di Denti di ferro?, una pièce di Danilo Conti (che ne è anche interprete) e Antonella Piroli della compagnia TCP Tanti Cosi Progetti, prodotta da Accademia Perduta/Romagna Teatri.

Il Reparto Prototipi in scena con lo spettacolo "Tudù" Eventi a Rimini

„Sabato, alle 21, alla Ghiacciaia di Montescudo il Reparto Prototipi porta in scena lo spettacolo "Tudù". La regista Paola Doghieri guida gli attori Cristiana Miscione, Aldo Saporetti, Heidi Pulfer, Simona Matteini, Barbara Gianessi, Tommaso Fantini, Claudia Rachieru. Uno dei presupposti di questa storia è che i personaggi creati da un autore continuino a vivere, indipendentemente da lui.

Tafuzzi Days

Il programma dei Tafuzzy Days 2020 a Riccione Eventi a Rimini

„Al Castello degli Agolanti di Riccione da giovedì a sabato torna il festival di musica indipendente "Tafuzzy Days 2020". Il festival di cultura, musica, arte e produzione indipendente, alla 18^ edizione, nasce dall'idea di un gruppo di amici che quasi venti anni ha dato vita a un collettivo, un’etichetta e poi il festival. Il programma.

Concerti

I concerti d'estate della Filarmonica Città di Rimini Eventi a Rimini

„A Rimini continua l'appuntamento con la rassegna dei concerti d’estate nel corso della quale si esibiranno in concerto le formazioni musicali della Filarmonica. I concerti tutti ad ingresso libero si svolgeranno presso l’Arena Agostiniani, a fianco del Teatro degli Atti in via Cairoli. Musica domenica con lo spettacolo "Night & Day".

Cinema che passione

