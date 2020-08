Il weekend si tinge di Rosa con un mare di concerti, spettacoli, degustazioni e cabaret

Il Weekend si fa Rosa: Festa dello Sport, Sonus Salis, truck food e un mare di concerti

„E' tutto pronto per il fine settimana più rosa dell'estate: proprio così, la Pink Week colorerà questo weekend con tanti concerti, visite, spettacoli e appuntamenti gastronomici. Insomma un calendario pieno di feste e occasioni da non perdere. E non mancherà il 7 agosto il tradizionale spettacolo dei fuochi d'artificio in contemporane in tutta la Riviera.

“ Notte Rosa 2020, il Capodanno dell'estate diventa 'Pink Week': tra gli ospiti Gabbani, Allevi e Alex Britti Eventi a Rimini

„ Concerti con Britti, Gabbani, Allevi e...

Una settimana ricca di contenuti per vivere il territorio in cui non mancheranno i grandi nomi che si esibiranno all’aperto, in location e contesti inusuali: venerdì 7 agosto all’Arena Lido San Giuliano torna in scena Alex Britti accompagnato dalla sua band per un concerto dal sapore blues e jazz. Giovanni Allevi, il celeberrimo compositore e pianista, emozionerà il pubblico con il suo inconfondibile e magico tocco, lanciando con la sua arte un chiaro messaggio di speranza e fiducia. Si esibirà sabato all’alba, sulla spiaggia, in un’atmosfera quasi eterea. Per RDS 100% Grandi Successi, in diretta dal Belvedere di piazzale Kennedy con le voci inconfondibili di Roberta Lanfranchi, Claudio Guerrini e Paolo Piva, l'8 agosto sale sul palco Francesco Gabbani con il nuovo singolo “Il sudore si appiccica”.“

Sotto il Sole di Riccione tra musica e sport

In piazzale Roma si canta, rigorosamente seduti per rispettare le normative anticontagio, con Diodato, Mahmood, The Kolors e Gabbani: un'estate di concerti a Riccione Eventi a Rimini

„The Kolors, venerdì 7 agosto. E poi sabato 8 e domenica 9 spazio allo sport. Quest'anno sono diciotto gli appuntamenti riservati al mondo dello sport e ai suoi appassionati con corsi e attività di fitness, wellness e corsa al mattino e al pomeriggio con particolare attenzione alle pratiche del dynamics stretch, pilates, yoga, run, group cycling, functional training, cardio tone e fit moving. Sempre in piazzale Roma, al mattino: dalle 7.30 alle 11 e al pomeriggio: dalle 17.30 alle 20.30 (domenica sempre esclusa).“

Una "Regina" in rosa

Cattolica, ecco la “Pink Week” della Regina: musica, risate e fuochi pirotecnici Eventi a Rimini

„La Pink week farà tappa anche al Museo della Regina con l'appuntamento “Giallo antico: archeomisteri al Museo” ore 21,00 (giovedì 6 agosto alle 21). Tra il 7 ed il 9 agosto Piazza Primo Maggio si trasforma in una vera e propria social-location grazie a “#Cattolica”, sul palco si alterneranno i top talent del web. Attesa la coppia Sespo e Rosalba il cantante Random, Rass & Calle, RyanSeventeen17 e Margherita Principi, Riki, Emma Muscat e Astol.

Risate d'autore

All'Arena della Regina di Piazza della Repubblica, sabato 8 agosto andrà in scena lo spettacolo “Giacobazzi & Friends”, ricco di ospiti e che prevede il meglio di Giacobazzi in due ore di divertimento. Fra i suoi “friends” spiccano Andrea Vasumi, Alessandro Politi, iMasa. Ed ancora, al Parco della Pace per la rassegna di cinema all'aperto “Fellini sotto le stelle” verrà proiettato La dolce vita (sabato 8 agosto alle 21).

In alto di calici

Calici di Santarcangelo torna con un nuovo format, tra tour guidati, cena e spettacolo Eventi a Rimini

„Venerdì e sabato appuntamento con Calici Santarcangelo che prende vita con modalità diverse e nel totale rispetto di tutte le normative necessarie. L’atmosfera felliniana di Amarcord è stata scelta per caratterizzare le serate, condividere e costruire ricordi indimenticabili. Sono in programma Degustazioni Itineranti, il nuoo format prevede esclusivamente tour guidati alla scoperta di 5 location suggestive, che ospitano un totale di 14 cantine della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini, musica dal vivo, i racconti delle guide specializzate, lo studio del cosmo con gli Astrofili Santarcangiolesi e le incursioni degli artisti della Filodrammatica Lele Marini (posti limitati e prenotazione consigliata).

Un castello per sognare

Concerti, spettacolo di cabaret e dj: ecco la Notte Rosa al Castello di Coriano Eventi a Rimini

„Coriano festeggia la Notte Rosa con tre diverse serate dedicate al pubblico più adulto, sempre nella cornice suggestiva del Castello.Tanta musica, cabaret e spettacoli non solo per la settimana della Notte Rosa ma per i mesi di luglio e agosto si alterneranno in tutto il territorio corianese. Attraverso il marchio Terre di Coriano, l’amministrazione comunale ha deciso di dare una spinta propulsiva all’economia del territorio organizzando attraverso la sinergia tra pubblico e privato e con l’aiuto di associazioni locali e professionisti dello spettacolo.

Spettacolo mozzafiato

Uno spettacolare show di pole dance a bordo piscina Eventi a Rimini

„Domenica ci si può immergere nelle acque smeraldo di Perle d’Acqua Park a Riccione e godetersi lo spettacolo: a partire dalle ore 17, atleti e insegnanti di AcroPole Gym Studio di Riccione, si esibiranno a bordo piscina. Uno spettacolo affascinante e suggestivo da godersi immersi nell’immensa piscina di Perle d’Acqua Park. La Pole Dance è una disciplina sportiva a tutti gli effetti che riesce a far lavorare ogni muscolo del corpo.

La mostra

Cent'anni di Fellini, in mostra le moto del Maestro Eventi a Rimini

„In occasione del centenario dalla nascita di Federico Fellini (1920-2020) si rinnova la pluriennale collaborazione tra Le Befane Shopping Center di Rimini ed il Museo del Sidecar di Cingoli. Inaugura infatti sabato 8 agosto l'esposizione "Fellini. Le moto del Maestro" che resta aperta al pubblico sino a domenica 23 agosto 2020, curata da Costantino Frontalini, ideatore e direttore del Museo del Sidecar di Cingoli: l'obbiettivo è, da un lato, celebrare l’anniversario della nascita del Maestro riminese, e dall’altro riscoprire ancora una volta le sue opere nella città in cui ha vissuto gli anni della giovinezza, molti dei quali trascorsi con il fratello Riccardo ed un triciclo della Giordani a cui è dedicato uno stand della mostra.

“ Si balla

Un'estate da ballare con Bob Sinclar, Ghali, Alicante e Deejay Time

„Cinque diverse serate (dal mercoledì alla domenica) per ballare e divertirsi sulle colline di Riccione. Entra nel vivo la programmazione del 'Musica', il nuovo locale diventato, a poche settimane dalla sua apertura, un punto di riferimento per il mondo del clubbing italiano. Agosto si preannuncia un mese 'caldo' per il popolo della notte che farà tappa in Riviera: per questo motivo lo staff del 'Musica' ha messo a punto cinque diversi format, ciascuno dei quali dedicato ad un pubblico diverso, che porteranno alla consolle i migliori artisti del panorama nazionale ed internazionale. Tutti gli eventi.

Cinema... che passione!

Tutti i film da non perdere, tra cult e novità da scoprire sotto le stelle“



“



Spettac“



“



“