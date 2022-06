Weekend variegato con Al Menì, MystFest, i Lego, Animals, vintage, mostre e relax

Il weekend si presenta ricco di appuntamenti. Si parte con Al Meni a Rimini, MYstFest a Cattolica e il festival del vintage a San Leo, per poi passare alla settimana dei bambini e all’esposizione dei mattoncini Lego a Bellaria Igea Marina. Per gli appassionati d’arte sono numerose le mostre da poter visitare e per gli amanti dei peluche giganti da non perdere “Animals” a Rimini. Non mancano le attività per il benessere psico-fisico con yoga, nordic walking e parkrun. C’è l’imbarazzo della scelta. Non resta che scegliere dove andare e godersi il momento.

Il circo dei sapori

Questo fine settimana torna in piazzale Fellini a Rimini " Al Menì", il grande circo dei sapori ideato da Massimo Bottura, che per due giorni porta davanti al Grand Hotel showcooking, street food gourmet, prodotti di contadini, artigiani e designer, per celebrare una grande festa del gusto dove si incontrano le mani e i cuori dei talenti della cucina italiana e internazionale e dei migliori produttori della Regione. Nel parco Fellini, gli artigiani di Matrioska si daranno appuntamento per presentare il meglio della loro creatività fatta rigorosamente ‘a mano’. Mentre le tende del circo si apriranno sullo spettacolo dei cooking show con 24 chef chiamati a rotazione ad esibirsi nella grande cucina a vista, per creare la meraviglia dei sapori in piatti irripetibili, a prezzi da street food. Quest’anno Al Meni, Slow Food Emilia Romagna organizzerà laboratori, assaggi, incontri con autori, marinai, giornalisti, presentazioni di libri e interviste doppie a chef e produttori che popoleranno questa edizione e che tratteranno l’argomento Mediterraneo da tanti punti di vista. E ancora. Al Meni ospiterà People for Ukraine, l’associazione benefica a supporto del popolo ucraino, nata dall’incontro fra cittadini ucraini residenti nel riminese, che raccoglierà fondi per sostenere l’acquisto di un’ambulanza. E nel programma dei cooking show ci sarà anche un importante chef ucraino, Mirali Dilbazi, fra i più noti in patria e ora “prestato” a Berlino nella speranza che la guerra veda una fine presto.

Musica, vintage e pin up

Per tutti gli amanti del vintage a San Leo si vivranno due giorni tra auto americane, pin-up, stand vintage e musica Rock'N'Roll con la prima edizione del J.R.R. (Jailhouse Roch Reunion). La rassegna si articola in 4 aree tematiche e propone espositori provenienti da tutto il territorio nazionale. A “Jailhouse rock reunion” si potrà trovare nell’area principale l'abbigliamento e agli accessori appartenuti al secolo scorso. La moda d’epoca è rappresentata a 360° passando dagli articoli di lusso allo street-wear, allo stile casual e sportivo a quello super ricercato. C’è un’area dedicata agli oggetti della memoria e alle curiosità del passato: piccoli antiquari e collezionisti espongono vinili, latte d'epoca, giocattoli antichi, profumi da collezione, radio, tv, fumetti, libri, auto d’epoca, per compiere un salto indietro nel tempo in un'atmosfera da marchè-aux-puces. A deliziare il palato dei visitatori i Vintage Dinner proporranno una ristorazione tipica dal sapore di altri tempi.?

Da MystFest ai luoghi dell’Anima

A Cattolica ultimi appuntamenti con il MystFest, Festival Internazionale del Giallo e del Mistero, che quest’anno è un viaggio nei Misteri dello Spazio, tema prescelto per celebrare i 70 anni della storica collana Mondadori “Urania” fondata nel 1952 e dedicata ai racconti di fantascienza. In mostra al Centro Culturale Polivalente Urania - 70 anni di storie dal futuro, una selezione di opere originali di Franco Brambilla, volumi e riviste del Fondo di documentazione del giallo e della fantascienza della Biblioteca comunale. Per uno sguardo più scientifico MystFest ospita “Alla scoperta dello spazio”. Tutte le sere in piazza 1° Maggio si potrà assistere all’osservazione guidata della volta celeste riprodotta in full dome all’interno di un planetario gonfiabile, a cura dell’Osservatorio astronomico "Nicolò Copernico" di Saludecio. E ancora, Invasioni da Mutonia, mutazioni di rottami. Sculture per i corpi e per lo spazio, installazioni di Lu Lupan, della Mutoid Waste Company saranno visibili in piazza 1° Maggio per l’intera settimana. Mentre a Santarcangelo prosegue la terza edizione del festival “I luoghi dell’anima”. Il festival del cinema sui territori e la bellezza dedicato al poeta, scrittore e sceneggiatore Tonino Guerra e ideato dal figlio Andrea, ha il suo epicentro a Santarcangelo ma in questa sua terza edizione si sdoppia e aggiunge una seconda sede, il Fellini Museum di Rimini che ospita, fino a venerdì, presentazioni di libri, proiezioni e masterclass: uno spazio dedicato ad incontri con l’autore. Il gran finale sarà sabato con il trombettista Paolo Fresu in duo con Daniele Di Bonaventura al bandoneon, regaleranno al pubblico un concerto di grande effetto che vive di poesia, intimismo e di quelle piccole cose capaci di raccontare i colori dell'universo musicale contemporaneo.

Mare di libri

Gli appassionati di libri potranno “sfamare” la loro curiosità in centro storico a Rimini con la 15esima edizione di Mare di Libri, l’unico festival in Italia dedicato alla letteratura per adolescenti. L'apertura parlerà di temi attuali come la guerra, i conflitti passati e ancora in corso, e di come possiamo costruire la pace: protagonisti saranno Giuseppe Catozzella, Fabio Geda e Igiaba Scego. Il format più classico di eventi è quello dell'incontro con l'autore, e in molti casi l'intervista è affidata a giovani lettori e lettrici di gruppi di lettura provenienti da tutta Italia; tra gli ospiti italiani confermati ci sono Manlio Castagna, Davide Morosinotto, Pierdomenico Baccalario, Daniele Nicastro, Daniele Aristarco, Pera Toons, Licia Troisi. Non mancheranno gli ospiti stranieri: Enne Koens, Trung Le Nguyen, Paul Dowswell, Kiran Milwood Hargrave, Oskar Kroon, Kevin Brooks, Ross Welford. Il format “parole in dialogo” consisterà in tre eventi durante i quali si rifletterà a partire da tre parole: la parola “bianco”, insieme a Igiaba Scego; la parola “Resistenza”, insieme a Matteo Corradini e Daniele Aristarco; la parola “maschio”, insieme a JJ Bola e Francesca Torre. I dibattiti quest'anno saranno tre, incentrati sulla letteratura per ragazzi.

La Settimana dei bambini

A Bellaria Igea Marina “La Settimana dei bambini” anima il fine settimana con eventi diffusi, gratuiti, nei centri pedonali della città e lungo le spiagge. I bambini potranno incontrare i loro Super eroi e principesse del cuore; i personaggi di Ghostbuster e Star Wars; immergersi nel magico mondo di Harry Potter con giochi per tutta la famiglia; giocare ad “Acchiappali tutti” un’autentica sfida a chi cattura più Pokémon oppure assistere a spettacolari sfide sul ring. con gli eroi della serie “Uomo Tigre” e combattimenti tra Vichinghi e Pirati oppure ammirare gli storici abiti settecenteschi in sfilata. Ad arricchire l’atmosfera da favola, saranno inoltre presenti anche scenografici gonfiabili.

Di mostra in mostra

Sono molte le mostre da poter ammirare nel fine settimana a Rimini e provincia. Iniziamo andando alla Galleria Zamagni con “Guardare con arte”, dove si potranno ammirare lavori di pittura, scultura, fotografia realizzati esclusivamente per l’evento. Alle Befane Shopping centre, invece, si potranno ammirare ben 144 esemplari di animali di peluche a grandezza naturale protagonisti della mostra "Animals. Conoscere gli animali rispettandoli", patrocinata dal WWF, un'esposizione ludico-didattica. Ci spostiamo al Palazzo del Turismo dove sarà possibile ammirare l’esposizione “Mattoncini a Bellaria Igea Marina”, esposizione di collezioni e opere originali realizzate con i mattoncini Lego. In mostra ci saranno svariate creazioni realizzate con migliaia di mattoncini Lego, appartenenti a differenti tematiche e capaci di stupire ed incuriosire grandi e piccini. A Verucchio è possibile ammirare “La collezione del Povero Diavolo” di Marco Neri. La mostra espone 58 opere del noto artista e docente forlivese che diventeranno una delle gemme dell’estate di Verucchio. Torniamo a Rimini dove per omaggiare la lunga attività fotografica di Italo di Fabio la Biblioteca Gambalunga gli dedica una mostra alla Galleria dell'Immagine con una selezione di 60 opere fotografiche che ne ripercorrono il lavoro e danno conto della sua continua e divertita ricerca e sperimentazione di luce, colore, geometrie. Ci spostiamo al Museo della Città dove è possibile visitare la mostra “A world apart / Vite nascoste” di Roberto Sardo dedicata ai giovani migranti. Nelle sue foto, l'autore ha dato voce al presente e al futuro dei protagonisti, non al passato o a motivazioni drammatiche. Così emergono sogni, desideri, la volontà di integrarsi. All’interno del Part Palazzi dell’Arte di Rimini, invece, sono in mostra i lavori dei dodici finalisti alla prima edizione del Premio Artisti Italiani PART, nuovo riconoscimento biennale per talenti dell'arte contemporanea di età inferiore ai quarant'anni, italiani o residenti in Italia. Andiamo al ristorante “Falsariga” di Morciano che si trasforma in una galleria d’arte ospitando “Nemo propheta in patria”, la lieve mostra antologica di Giuliano Cardellini, noto artista morcianese e direttore del TMUB di Morciano dedicato a Umberto Boccioni. La mostra si prefigge lo scopo, di portare l’arte in luoghi inusuali creando nuove connessioni e curiosità per neofiti e non. Questa mostra vuole far percepire allo spettatore i vari momenti di vita di un artista e le molte trasformazioni. Passiamo alla grande mostra ‘Steve McCurry Icons’ a Villa Mussolini a Riccione. Oltre 70 scatti del celebre fotografo americano. Steve McCurry è una delle figure più iconiche e uno dei più grandi maestri della fotografia contemporanea. Punto di riferimento per un larghissimo pubblico che nelle sue fotografie riconosce un modo di guardare il nostro tempo, a Villa Mussolini il visitatore potrà ripercorrere un viaggio simbolico nel complesso universo di esperienze e di emozioni provenienti dalle sue celebri immagini. Il ritratto più famoso di McCurry, ‘Ragazza afghana’ fu scattato in un campo profughi vicino a Peshawar in Pakistan.

Nordic Walking, Hata Yoga, Parkrun

L’attività fisica è un toccasana e a Rimini ogni sabato è possibile praticare Nordic Wlaking, Walk on the beach e hata yoga. Ogni sabato al bagno 14 si pratica la tecnica del Nordic Walking, una attività motoria che consente di ottenere moltissimi benefici grazie all’uso dei bastoncini. A proporla è l’associazione La Pedivella che propone questa attività outdoor sulla spiaggia la mattina e il pomeriggio. Sono possibili anche lezioni di gruppo o individuali di Nordic Walking di primo livello e di tecniche avanzate. Al Bagno 26 invece, si svolge “Walk on the beach”, 50 minuti di camminata sportiva sulla spiaggia, guidata dalla personal trainer Elen Souza. Un’attività adatta a tutti quelli, senza limiti di età, che vogliono tenersi in buona forma fisica nel tempo libero e che desiderano farlo in compagnia. Ad aumentare il benessere è la possibilità di vivere la spiaggia come una palestra a cielo aperto per mantenersi in salute. Mentre al Parco Marecchia, Parkrun organizza corse cronometrate di 5 km aperte a tutti. Basta iscriversi su sito ufficiale di parkrun una volta per sempre e portare una stampa del proprio codice a barre a ogni corsa per la rilevazione cronometrica del tempo. La partecipazione è gratuita. Infine, ogni domenica nella piazza sull’acqua al Ponte di Tiberio, si svolgeranno lezioni di Hatha Yoga. Un’occasione per rilassare corpo e mente praticando Hatha Yoga tradizionale, a cura di RiminiYogi. Le classi, della durata di 70 minuti circa, sono sia per principianti che praticanti esperti, non adatte in caso di gravidanza o alta pressione sanguigna. Sul posto sono presenti tappetini per chi ne è sprovvisto.

Appuntamento al cinema

Al cinema Tiberio di Rimini prende il via la rassegna “Accadde domani”, dedicata al cinema italiano, con "Piccolo Corpo", opera prima di Laura Samani con Celeste Cescutti, ospite per l’incontro con il pubblico dopo la proiezione. In un’isoletta del Nord Est agli inizi del ‘900 Agata partorisce una bimba nata morta e le viene preclusa la possibilità di battezzarla. Ma Agata è decisa a dare un’identità alla sfortunata creatura e inizia un dolente pellegrinaggio tra il sacro e il profano tra le montagne innevate per raggiungere una chiesa dove “risvegliano i bimbi nati morti”: basta un respiro per evitare il limbo. “Accadde domani” è il primo evento in totale libertà, senza restrizioni di nessun tipo (non sono più richieste mascherina e green pass e non si applica più il distanziamento dei posti) per godere pienamente della bellezza dello spettacolo cinematografico in tutta la sua forza coinvolgente, su grande schermo, con visione in alta definizione e sonoro avvolgente.