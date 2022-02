Weekend "hot" con Sex Parler e poi musica live, mostre, escursioni e “I profumi di Madame Walberg”

Il weekend si presenta ricco di appuntamenti. Si parte con “Sex Parler” per parlare di sessualità femminile e dove le donne potranno creare un modello di vagina personalizzato in argilla, per poi passare alla musica live con la giovane cantautrice riccionese Jessica Sorbello e agli appuntamenti a teatro per i più piccoli. Non mancano le mostre e le escursioni alla scoperta della Valmarecchia. C’è l’imbarazzo della scelta. Non resta che scegliere dove andare e godersi il momento.

Sex Parler, sessualità femminile senza tabù

Il fine settimana si scalda con “Sex Parler”, la nuova “piccante” rassegna dedica al mondo della sessualità femminile. Un appuntamento gratuito nato da un’idea di Severine Isabey e Fabiola Bastianini, per parlare di sesso con le donne, un viaggio sotto la cintura alla scoperta dei piaceri del corpo e della mente per capire davvero - senza paroloni né tabù - “What woman want”.?Si parte con il workshop di “Vagina Creativa”, incontro con Irene Negri (@sexeducando), Psicologa e Sessuologa Femminista. Un workshop per riconnettersi con la nostra esperienza di piacere senza sensi di colpa né frustrazioni. Nel corso del seminario le donne creeranno un modello di vagina personalizzato in argilla per (ri)scoprire emozioni inesplorate e aumentare il potenziale orgasmico. Un appuntamento senza tabù per chi vuole osare. ?

Jessica Sorbello sarà live con il suo “Legami”

Jessica Sorbello, giovane cantautrice riccionese si esibirà in un concerto live al Brillo di Riccione con il progetto discografico “Legami”. Un EP di 5 brani. L’esibizione musicale, patrocinata dal Comune di Riccione, si terrà con i membri del Musicantiere di Riccione Filippo Serafini alla chitarra, Patrick Polli alla batteria, Samuele Bizzocchi al basso e Michele Tani al piano. Presenti anche Michelle, The listless X Bongi che apriranno l'evento con alcuni loro brani in acustico.

Di mostra in mostra

Sono molte le mostre da poter ammirare nel fine settimana a Rimini e provincia. Iniziamo con la mostra della pittrice palestinese Malak Mattar che va verso la conclusione al Museo della Città. Si tratta di una mostra che parla di donne, resilienza e arte, promossa dall’associazione di volontariato Vite in Transito e Assopace Palestina in collaborazione con i Musei comunali, il Museo degli Sguardi e con il patrocinio del Comune e della Provincia di Rimini. Andiamo a Santarcangelo di Romagna dove l’Associazione Ricreativa Culturale ed Enogastronomica Santabago espone al pubblico la mostra “Frammenti” a cura dell’artista e fotografo francese Michel Rosenfelder che dialoga con lo spettatore attraverso opere fotografiche e installazioni.?Tra frammenti fisici e simbolici l’artista invita a un viaggio immaginario attraverso una selezione di scatti oscillanti tra figurativo e astrazione. Una riflessione articolata sul concetto di superficie partendo dal fatto che in questi suoi scatti riprende unicamente dei muri a distanza ravvicinata. Restiamo a Santarcangelo e andiamo al Museo Storico Archeologico con la mostra dal titolo “Accordi e fughe” un progetto espositivo che dà voce alla poliedrica attività artistica di Filippo Sorcinelli: un’attività che spazia dalla produzione di paramenti sacri alla pittura, dalla fotografia alle installazioni, passando per la musica fino alla produzione di collezioni olfattive, le cui fragranze verranno diffuse all’interno del complesso museale garantendo al visitatore un’esperienza multisensoriale. Alla Stazione di Servizio F.lli Casadei a Poggio Torriana, invece, sarà possibile visitare la mostra fotografica dal titolo “Amarcord: Oggi…..dieci anni fa!” mostra curata da Marco Casadei e realizzata dal fotoamatore locale Giorgio Sapigni che ricorda in 500 scatti la grande nevicata che nel 2012 ha interessato tutta la Valmarecchia. Ci trasferiamo a Riccione dove a Villa Mussolini si potrà ancora ammirare un importante evento espositivo dedicato alla grande fotografia con Elliott Erwitt family. Elliott Erwitt. Family è un piccolo campionario di storie umane che racconta l’evoluzione della famiglia dal dopoguerra all’inizio del nuovo millennio. La mostra è composta da 58 fotografie in bianco e nero selezionate personalmente dall’autore insieme alla curatrice Biba Giachetti.

Teatro per i più piccoli

Torna MuseoDì, gli appuntamenti domenicali al museo della Regina di Cattolica per bambini e famiglie dove i più piccoli potranno partecipare a laboratori e giochi in cui poter sperimentare insieme agli operatori didattici del Museo della Regina divertenti attività ludiche e laboratoriali immergendosi nell’universo delle divinità degli antichi romani. Le archeologhe Elisa Marzi e Sara Sertori condurranno i bambini nei loro mondi misteriosi, attraverso narrazioni, giochi, enigmi da sciogliere e antiche parole incantate. Domenica si scoprirà il significato della formula magica “Abracadabra” con le divinità come Salus e le altre entità protettrici della salute e del benessere. Andiamo a Coriano per la rassegna “A Corte ragazzi!”. Domenica la Compagnia Teatro dei colori porta in scena “Carnaval…Il carnevale degli animali”?“Carnàval è lo spettacolo della pura gioia! Il gioco dei colori e delle forme, libero ed infinito. Le forme geometrie si vestono della meraviglia della natura, con animali sgangherati e panciuti, fiori e piante caleidoscopiche e fantastiche, buffi esserini che appaiono come spiritelli ad abitare le note di famose composizioni da Offenbach a Rossini. Sarà un magico Arlecchino a condurre nella storia, assieme ad altre maschere coloratissime, rimbalzanti, giocherellone, tante maschere. Terminiamo con Rimini dove l’appuntamento è con “Sciroppo di teatro” realizzato in collaborazione con l'Associazione Culturale e Teatrale Alcantara. I bambini e le bambine potranno presentarsi a teatro con la ‘ricetta illustrata’ del pediatra, un voucher fornito da medici e farmacisti che hanno aderito all’iniziativa per vedere I“Amici in (di) visibili “ di Eccentrici Dadarò. Un thriller, per bambini e bambine dai 5 anni, in cui Budo, amico immaginario di Max, dovrà trovare il modo per salvare il bambino che l'ha inventato. Uno spettacolo sulla libertà, sulla libertà di crescere, sulla libertà prodotta dal coraggio, raccontato con un linguaggio fatto di parole e azioni, di teatro e di danza, ma anche di luci, effetti sonori, proiezioni video.

Alla riscoperta della Valmarecchia

L’Umana Dimora Rimini organizza una camminata alla riscoperta Valmarecchia guardandola da luoghi particolarmente panoramici. Domenica ci si addentra nella Valmarecchia salendo al castello di Antico, straordinario balcone naturale sulla valle. Si tratta di camminate di circa 2-3 ore su percorsi e sentieri di campagna per i quali è consigliabile dotarsi di scarpe con suola scolpita antisdrucciolo.

“I profumi di Madame Walberg” al Tiberio

Se ami il cinema per te c’è la rassegna “Meglio al Cinema” con il film “I profumi di Madame Walberg” di Grégory Magne con Emmanuelle Devos, Grégory Montel, Gustave Kervern e Sergi López. Guillaume Favre è uno chauffeur separato dalla moglie e dal mondo. Il suo reddito, fluttuante come la sua vita, è appeso a un filo e gli restano solo tre punti per non perdere la patente. Il suo capo preferisce assegnare vetture di lusso a conduttori che non rischiano di vedersi sospendere la licenza di guida da un momento all’altro. Ma un giorno, come una sfida, gli affida madame Walberg, cliente capricciosa e ‘naso’ reputato nel mondo dei profumi di lusso. Anne Walberg è capace di avvertire ogni genere di odore e di ricostruire un profumo in funzione di opportunità industriali o economiche. Egocentrica e maniacale, non riesce a scoraggiare Guillaume, determinato a resistere. Così, contro ogni logica, Anne e Guillaume finiscono per intendersi, producendo insieme una fragranza nuova.