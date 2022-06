Weekend magico con La Notte delle streghe, i Funkclub, il compleanno dei Chep Wine, Filippo Malatesta e Shopping night

Il weekend si presenta ricco di appuntamenti. Si parte con La Notte delle streghe a San Giovanni in Marignano, il concerto di Filippo Malatesta a Montefiore e a Rimini, dei Chep Wine a Cattolica e i FunkClub a Bellaria Igea Marina, per poi passare alla rassegna Voci nei chioschi. Per gli amanti dello shopping il momento ideale è la sera a Santarcangelo, mentre per gli appassionati d’arte sono numerose le mostre da poter visitare. Non mancano le attività per il benessere psico fisico con yoga, nordic walking e parkrun. C’è l’imbarazzo della scelta. Non resta che scegliere dove andare e godersi il momento.

La Notte delle streghe

A San Giovanni in Marignano tornano magia, misteri e stands gastronomici con La Notte delle streghe. Tre giorni di imperdibili spettacoli di artisti italiani e stranieri, anteprime, eventi, spettacoli di strada, maghi, giocolieri, mimi, musicisti, animatori, mangiafuoco. Passeggiando per le vie del borgo durante le serate della manifestazione, si può assaporare l’alchimia del mercatino magico, con i suoi prodotti artigianali, le essenze, i gusti, i manufatti e gli unguenti a base di erbe, e contemporaneamente degustare le proposte enogastronomiche di ristoranti ed associazioni locali. Durante “La Notte delle Streghe” prende il via “Dal Baco da seta all’abito” una nuova iniziativa indirizzata alla riscoperta e al recupero delle antiche tradizioni locali. Ci sarà un’esposizione con spiegazione divulgativa da parte di esperti delle metodologie di allevamento del baco da seta, in previsione di un percorso didattico da presentare alle scuole il prossimo anno scolastico. L’iniziativa, progettata e organizzata da APS Pro Loco di San Giovanni in Marignano insieme a Cristina Ravara Montebelli archeologa, autrice di libri e storica della seta, vede anche la partecipazione di Manuela Biancospini, rievocatrice e allevatrice di bachi da seta, che mostrerà i suoi bachi, e di Fabio Talamelli (Presidente del Centro Studi Naturalistici Valconca) che metterà a disposizione un'antica incubatrice per bachi e ne spiegherà il funzionamento.

Concerti

A Cattolica i Chep Wine, la più importante rock and roll band indipendente italiana, saliranno sul palco di piazza 1 Maggio per festeggiare i 25 anni di attività e lo faranno insieme a Radio Talpa che, invece, festeggia i 45 anni dalla nascita. Energia allo stato puro, unita a una padronanza tecnica straordinaria rende il concerto dei Cheap Wine sempre qualcosa di imperdibile. Il concerto dei Cheap Wine sarà anticipato dal rock dj-set firmato Radio Talpa. A Bellaria Igea Marina, invece, arrivano i FunkClub. Il gruppo sarà in concerto con i grandi classici pop & funk internazionali ed italiani con brani di Sade, Simply Red, Morcheeba, Daft Punk, CHIC, Sister Sledge, Loredana bertè, Lucio Battisti e molti altri artisti suonati dalle mani esperte di musicisti come Andrea “Andy Bellombrosa” Dallavalle (storico chitarrista e membro fondatore degli Skiantos), Massimo Testa (tastierista per Vinicio Capossela, Paolo Conte, Vasco Rossi). Completano la formazione Carlo Cavazzoni (batteria), Enrico Giuliani (basso) e la splendida voce di Emanuela Lodi. Al Parco degli Artisti a Rimini da non perdere “In the name of love, Rock e Spiritualità”. Le voci di Clarissa Vichi e di Filippo Malatesta, accompagnate dalla rock band e da un'orchestra di archi ed ottoni, proporranno tutte le canzoni più celebri degli U2. Voce narrante della serata Marco Foschi, Don Mark, per un percorso rock/spirituale che stupirà ed emozionerà. In scaletta arrangiati da Carlo Piermartire tutti i più grandi successi della Band irlandese come One, With or without you, Pride, Sunday bloody sunday, Bad. Il giorno dopo Filippo Malatesta sarà in concerto a Montefiore di Conca in occasione della settima edizione della Notte romantica dei borghi più belli d'Italia. Il cantautore riminese e l'associazione “Un Battito di Ali O.D.V.”, saranno insieme per il sostegno a favore dei bambini cardiopatici. Lo scopo della Fondazione è promuovere e sostenere progetti ed iniziative della SOD Cardiochirurgia e Cardiologia Pediatrica e Congenita c/o Ospedali Riuniti di Ancona. Cambiamo genere musicale e torniamo a Rimini dove nell’ambito della Rassegna Voci nei Chiostri, nella Chiesa di San Girolamo si terrà il concerto del Coro Carla Amori di Rimini e del Coro Filarmonico Le Voci Liriche di Misano Adriatico che eseguiranno insieme il “Requiem” di Gabriel Fauré, compositore e organista francese, considerato uno dei grandi musicisti francesi della fine del XIX secolo e dell'inizio del XX secolo. Le voci soliste saranno Katalin Pribelszki e Marco Mignani, all’organo Harry Ibiyefiebo. Per la rassegna Eco di Donna “Evolution” dedicata alla musica d’autrice e giunta alla sua quarta edizione, sul palco della Piazzetta Lacuadra dell’orto torna Veronica Marchi “Live in solo". Cantautrice, autrice e produttrice veronese, ha collaborato con Niccolò Fabi, Patrizia Laquidara, Natalino Balasso, Serafino Rudari, Eros Cristiani, Carlo Carcano. Nel 2016 è stata una delle protagoniste della decima edizione di XFactor nella squadra di Manuel Agnelli. Nel gennaio 2020 ha fondato la casa discografica Maieutica Dischi, un’etichetta che cura solo musica fatta da donne.?Il giorno dopo sarà la volta di “Across XX Universe”: un piccolo viaggio nella canzone d'autrice internazionale con le voci e le note di Serena Amatori e Arianna Pasini, a cura di associazione Sarà.?

Solstizio d’estate, Shopping night e festa del grano

Dal Solstizio d’estate alla Shopping night, da Balla! alla Festa del grano fino alla commedia dialettale Santarcangelo si anima con sette iniziative da non perdere. Si inizia con la conferenza del Solstizio d’estate che vede come ospite della serata Massimo Moretti – docente presso l’Università La Sapienza di Roma, ricercatore e storico – che presenterà il volume “I diari di Gio.Batta (1592-1612): storia della famiglia Baldini di Santarcangelo” in dialogo con Pier Angelo Fontana, già direttore della biblioteca. Il volume offre una preziosa testimonianza sugli avvenimenti che hanno interessato la nobile famiglia dei Conti Baldini negli ultimi secoli, comprese le vicende relative a personaggi che hanno contribuito in maniera determinante a decidere la storia del territorio locale. Nelle piazze e vie del centro prende il via la Shopping night, con i negozi aperti in orario serale, e il mercatino degli artigiani, con una ventina di stand in piazza Ganganelli dove sarà possibile trovare anche le bancarelle del mercatino dei bambini. E ancora, la Festa del grano al Museo Etnografico, il festival dei burattini, la prima edizione di “Balla!” e tanto altro ancora.

Misteri, degustazioni e visite guidate

Tre giorni tra misteri, degustazioni e spettacoli alla Rocca di Montefiore. Si parte con la serata dedicata ai misteri della rocca: "La Rocca degli Eterni Amanti", viaggio nell'affascinante mondo del paranormale con Compagnia di Ricerca. Per poi passare alla "Visita guidata con degustazione sulla terrazza". La rocca festeggia il vino rosato dedicato a Costanza Malatesta. Infine nella bella corte malatestiana va in scena Dottor Jekill e Mr Hide, adattamento originale da Robert Louis Stevenson con la regia di Luca Guerini. Se ami l’arte non perdere la visita guidata con lo storico d’arte Marco Vallicelli alla Pieve di San Michele Arcangelo a Santarcangelo. Ai partecipanti sarà consegnata in omaggio copia della pubblicazione "Antiche Pieve. A spasso per la Romagna" di Marco Vallicelli. La pieve di S. Michele Arcangelo in Acerbolis dal punto di vista architettonico, è ritenuta "la più interessante" fra le pievi "di tipo tardo-ravennate ad unica navata" giunte fino a noi con gran parte delle caratteristiche e delle strutture murarie che avevano all'origine. ?

Spettacolo solidale di musica e danza

Alle Corte degli Agostiniani si alza il sipario su “Un si per la Vita” un meraviglioso spettacolo di musica e danza a favore del progetto “Con il cuore per il cuore”, un progetto che segna una tappa molto importante del quinto anniversario dell’associazione “Con le ali di Chiara”. Uno spettacolo solidale per la raccolta fondi per l’acquisto di un defibrillatore che sarà donato a una scuola primaria della Provincia di Rimini. Si esibiranno: la band dei medici cardiologi “Doors To Baloon”, il duo “Gea and Guitar” Gea Rambelli voce e Alessio Piro alla chitarra.

Di mostra in mostra

Sono molte le mostre da poter ammirare nel fine settimana a Rimini e provincia. Iniziamo andando alla Corte della Biblioteca Gambalunga dove inaugura la mostra di microsculture elettroniche di Caterina Nanni dal titolo “Transitorie”. Sempre a Rimini per omaggiare la lunga attività fotografica di Italo di Fabio la Biblioteca Gambalunga gli dedica una mostra alla Galleria dell'Immagine con una selezione di 60 opere fotografiche che ne ripercorrono il lavoro e danno conto della sua continua e divertita ricerca e sperimentazione di luce, colore, geometrie. All’interno del Part Palazzi dell’Arte di Rimini, invece, sono in mostra i lavori dei dodici finalisti alla prima edizione del Premio Artisti Italiani PART, nuovo riconoscimento biennale per talenti dell'arte contemporanea di età inferiore ai quarant'anni, italiani o residenti in Italia. A Verucchio, invece, è possibile ammirare “La collezione del Povero Diavolo” di Marco Neri. La mostra espone 58 opere del noto artista e docente forlivese che diventeranno una delle gemme dell’estate di Verucchio. Andiamo al ristorante “Falsariga” di Morciano che si trasforma in una galleria d’arte ospitando “Nemo propheta in patria”, la lieve mostra antologica di Giuliano Cardellini, noto artista morcianese e direttore del TMUB di Morciano dedicato a Umberto Boccioni. La mostra si prefigge lo scopo, di portare l’arte in luoghi inusuali creando nuove connessioni e curiosità per neofiti e non. Questa mostra vuole far percepire allo spettatore i vari momenti di vita di un artista e le molte trasformazioni. Passiamo alla grande mostra ‘Steve McCurry Icons’ a Villa Mussolini a Riccione. Oltre 70 scatti del celebre fotografo americano. Steve McCurry è una delle figure più iconiche e uno dei più grandi maestri della fotografia contemporanea. Punto di riferimento per un larghissimo pubblico che nelle sue fotografie riconosce un modo di guardare il nostro tempo, a Villa Mussolini il visitatore potrà ripercorrere un viaggio simbolico nel complesso universo di esperienze e di emozioni provenienti dalle sue celebri immagini. Il ritratto più famoso di McCurry, ‘Ragazza afghana’ fu scattato in un campo profughi vicino a Peshawar in Pakistan.

Bambini a teatro

A Poggio Torriana parte la nuova edizione di “Un teatro per i ragazzi” con “Il lungo viaggio del coniglio Edoardo”, uno spettacolo poetico e avventuroso, interpretato da Maurizio Casali e Mariolina Coppola e diretto da Claudio Casadio. Come nella migliore tradizione fiabesca e letteraria, lo spettacolo si sviluppa sul tema del viaggio, formidabile motore di crescita e maturazione. In questo caso un viaggio anche dentro e attraverso i sentimenti, verso la consapevolezza che l’amore ricevuto non è né scontato né dovuto, ma va conquistato e ricambiato.?Edoardo è un coniglio di porcellana molto fortunato. Vive in una bella casa, è amato e coccolato dalla sua padroncina, una bambina di nome Violetta, ed è viziato dai genitori di lei, alla stregua di un vero coniglio. Poiché si ritiene una creatura eccezionale, a Edoardo sembra tutto dovuto, amore e premure, ma uno sfortunato viaggio in crociera sconvolgerà per sempre la sua comoda vita. Il lungo viaggio del coniglio Edoardo è uno spettacolo di narrazione e animazione, con musica suonata dal vivo. ?

Nordic Walking, Hata Yoga, Parkrun

L’attività fisica è un toccasana e a Rimini ogni sabato è possibile praticare Nordic Wlaking, Walk on the beach e hata yoga. Ogni sabato al bagno 14 si pratica la tecnica del Nordic Walking, una attività motoria che consente di ottenere moltissimi benefici grazie all’uso dei bastoncini. A proporla è l’associazione La Pedivella che propone questa attività outdoor sulla spiaggia la mattina e il pomeriggio. Sono possibili anche lezioni di gruppo o individuali di Nordic Walking di primo livello e di tecniche avanzate. Al Bagno 26 invece, si svolge “Walk on the beach”, 50 minuti di camminata sportiva sulla spiaggia, guidata dalla personal trainer Elen Souza. Un’attività adatta a tutti quelli, senza limiti di età, che vogliono tenersi in buona forma fisica nel tempo libero e che desiderano farlo in compagnia. Ad aumentare il benessere è la possibilità di vivere la spiaggia come una palestra a cielo aperto per mantenersi in salute. Mentre al Parco Marecchia, Parkrun organizza corse cronometrate di 5 km aperte a tutti. Basta iscriversi su sito ufficiale di parkrun una volta per sempre e portare una stampa del proprio codice a barre a ogni corsa per la rilevazione cronometrica del tempo. La partecipazione è gratuita. Infine, ogni domenica nella piazza sull’acqua al Ponte di Tiberio, si svolgeranno lezioni di Hatha Yoga. Un’occasione per rilassare corpo e mente praticando Hatha Yoga tradizionale, a cura di RiminiYogi. Le classi, della durata di 70 minuti circa, sono sia per principianti che praticanti esperti, non adatte in caso di gravidanza o alta pressione sanguigna. Sul posto sono presenti tappetini per chi ne è sprovvisto.

Accadde domani

Al cinema Tiberio di Rimini prosegue la rassegna “Accadde domani”, la tradizionale rassegna dedicata al cinema italiano, con “Mancino Naturale” di Salvatore Allocca con Claudia Gerini e Alessio Perinelli e la partecipazione di Katia Ricciarelli e Massimo Ranieri: il talento calcistico di un dodicenne non sfugge alla madre che si prodiga al massimo perché il figlio entri nel mondo del calcio professionistico. “Accadde domani” è il primo evento in totale libertà, senza restrizioni di nessun tipo (non sono più richieste mascherina e green pass e non si applica più il distanziamento dei posti) per godere pienamente della bellezza dello spettacolo cinematografico in tutta la sua forza coinvolgente, su grande schermo, con visione in alta definizione e sonoro avvolgente.