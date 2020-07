Weekend tra Vida Loca, Sergio Casabianca, omaggio a Rino Gaetano e passeggiate all’alba

Questo weekend si presenta con tanti appuntamenti che spaziano dalla musica al teatro per finire alla cultura. C’è l’imbarazzo tra la festa Vida Loca alla Villa delle Rose, il Verrucchio Festival che chiude con Omar Pedrini e il polistrumentista verucchiese Federico Mecozzi, l’omaggio a Rino Gaetano e il remix del brano di Vasco Rossi “Cosa succede in città” per finire con le passeggiate all’alba. Non mancano gli appuntamenti con la cultura, il teatro e la cucina tradizionale. Non resta che scegliere dove andare e godersi il momento.

Alla Villa delle Rose si balla con la festa "Vida Loca"

Domenica si torna in pista con la festa “Vida Loca” che fa scatenare la Villa delle Rose di Misano. Al mixer Giulia Alberti e Tommy Luciani, alla voce Luca Bad. Vida Loca è una crew di artisti (dj, artisti, ballerini) che sanno lavorare insieme con l'unico scopo di creare show ed entertainment di livello assoluto. Più che una semplice festa da discoteca è uno spettacolo che segue un “canovaccio” sempre simile e mai uguale.

Restaimo a Misano Adriatico dove sabato dj Zanarini presenta il remix del brano di Vasco "Cosa succede in città" realizzato a Modena da un team di Djs capitanati da Luca Zanarini, Dj amico di Vasco nonché tra i deejay apripista dei suoi concerti, e prodotto da Fabrizio Zanni e Mauro Farina per Saifam su licenza Carosello. Il remix è stato registrato lavorando sul master originale allo Studio S. Anna di Modena, dove Vasco registrò alcuni frammenti dei primi dischi. Sarebbe dovuto uscire in estate durante il tour, proprio per festeggiare i trentacinque anni dalla prima uscita dell’album, invece si è deciso di anticipare a giugno con l’uscita in digitale di una versione remix dedicata ai Dj e ai dancefloor.

Sergio Casabianca al Podere dell'Angelo

Torna al Podere dell'Angelo la rassegna di eventi “Tra…Monti”. Venerdì si esibiranno Sergio Casabianca e le Gocce, proponendo il nuovo disco “Chi sono io” e il concerto SorridoRock che prevederà un omaggio a Ivan Graziani, Vasco Rossi, Ligabue e una conclusione a ritmo di blues, sulle musiche dei Blues Brothers. Casabianca sarà presente anche sabato, insieme all’attore Marco Moretti, con lo spettacolo teatrale “Improvvisamente”, il cui filo conduttore sarà proprio la capacità dei due attori di improvvisare con il pubblico, con l’ironia che da sempre contraddistingue i loro scambi. Chiude la rassegna Rimini Classica, con il Quartetto EoS che propone lo spettacolo “Piazzolla y el Tango”, dedicato ad Astor Piazzolla e che vedrà anche la presenza sul palco dei ballerini argentini Anibal Castro e Sofia Victoria.

Dalla “pastasciutta antifascista” alla cena al Parco

Nel 77° anniversario della caduta del fascismo (25 luglio 1943), si rinnova anche a Santarcangelo l’appuntamento con la pastasciutta antifascista, tradizione nata a Casa Cervi e poi diffusa in tutta Italia, fino a raggiungere più di cento città nel 2017.

Appuntamento alle ore 20 di sabato: la partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione entro le ore 19 di venerdì.

A Cattolica, invece, sempre sabato si cena al parco della Pace con "Il mare incontra la Pampa", la tradizionale festa del comitato Ventena. Durante la festa verranno adottate tutte le precauzioni previste dalle norme anticontagio, a partire da un numero più limitato di commensali al massimo 120 posti disponibili. La serata prevede stuzzichini, asado, salsiccia, insalata, piadina, frutta, ciambella, acqua, vino e una selezione musicale di Dj Savio. Il ricavato della serata sarà devoluto in beneficienza.

In alto i calici con "Note di vino"

A San Clemente il vino è, da sempre, sinonimo di cultura e domenica torna “Note di vino” con i vini della Valle D'Aosta, Friuli Venezia Gulia, Lombardia e Veneto. Una serata con cocktail di musica a vario genere del Nord Italia e divertimento tragicomico e surreale, per uno spettacolo tra il concerto e il cabaret. Un evento a cui, al culmine della stagione estiva, partecipano gli appassionati del buon bere, della buona cucina e quanti, autentici estimatori e professionisti, scrivono del vino per mestiere

"Albe in controluce"

Continuano gli appuntamenti con le “Albe in controluce” alla Spiaggia 112. Domenica andrà in scena lo spettacolo evento unico “Trascinami con te” a cura di Maria Laura Palmeri, giovane promessa teatrale riccionese, inserito nel più ampio weekend dedicato ai festeggiamenti della Madonna del Mare (25-26 luglio). Insieme alla voce recitante di Maria Laura, i musicisti Michele Fabbri e Fabio Mina e i danzatori Erica Meucci e Luciano Lanza. “Trascinami con te” è uno dei primi versi del Cantico dei cantici, l’antico testo contenuto nella Bibbia cristiana e ebraica e attribuito a Re Salomone, che racconta l’amore e il mistero racchiuso in esso. La bellezza del Cantico è accompagnata dai versi di Pablo Neruda, sapientemente scelti e armonizzati dalla voce intima e intensa di Maria Laura Palmeri.

Appuntamento all'alba con le passeggiate della salute

Se ami passeggiare sulla battigia non perdere l’occasione di farlo all’alba con le passeggiate della salute. Due passeggiate gratuite per riccionesi e turisti, di massimo 15 persone per allenare corpo e mente alla consapevolezza e alla bellezza del respiro del mare e della terra all'alba e alle prime ore del mattino Due diversi percorsi uno all'alba e uno alle prime ore della giornata con partenza dalla spiaggia sabato e dal Centro Commerciale Perlaverde domenica. Gli incontri sono tenuti da Beatrice Eugenia di Pisa docente all'Università Primo Levi di Bologna di corsi dedicati alla Consapevolezza, meditazione e Mindfulness.

Verucchio Music Festival con Davide “Boosta” Dileo e Mecozzi

Secondo fine settimana con Verucchio Music Festival. Venerdì Davide “Boosta” Dileo e il suo Boostology, il tastierista e co-fondatore dei Subsonica, si presenta con “un concerto passeggiata per pianoforti ed elettronica”. Sabato, invece, ritorna sul palco il polistrumentista verucchiese Federico Mecozzi con la sua esperienza da solista dopo le esibizioni al Festival con Ludovico Einaudi e l’affollato concerto solista del 2019. Domenica la manifestazione termina con La ballata di John e Yoko con la partecipazione straordinaria di Omar Pedrini per il ruolo di John e Andrea Mirò per la parte di Yoko, rievocherà l’intera vicenda John Lennon-Yoko Ono, dalle origini al tragico finale, attraverso una curiosa e interessante aneddotica, tante suggestive immagini storiche e una dozzina di canzoni bellissime.

A Morciano omaggio a Rino Gaetano

A Morciano appuntamento con il cinema sotto le stelle a cura del Circolo Toby Dammit. Questa volta venerdì sullo schermo arriverà "In viaggio con Jacqueline", una commedia per tutta la famiglia. Sabato, invece, spazio alla grande musica con un omaggio a Rino Gaetano. Ad interpretare i suoi grandi successi, facendo cantare e ballare il pubblico, sarà la band dei "Kaimani Distratti". Sul palco Beppe Ardito, voce e chitarra, Fabrizio Flisi, tastiere, Gianluca Fabbri, basso, Giacomo De Paolo - percussioni. Un appuntamento assolutamente imperdibile per tutti gli amanti delle sue canzoni e non solo loro.

Dalla Colonia Bolognese a "tre donne per un investigatoe"

Domenica sera il nuovo spettacolo dell’attore Dino Di Pierro chiude la settimana della rassegna di cinema e teatro alla Colina Bolognese. Dopo il successo dell'anno scorso con “Accoppiati”, Di Pierro porta alla Colonia Bolognese: “Mio”. Uno spettacolo diviso in due atti e una parentesi, in cui gli spettatori, illusi da Shakespeare, accompagnati da una canzone o da un silenzio lancinante, dribblando Dario Fo e metabolizzando Mrozek, potranno immergersi in una e tante storie che sanno divertire, commuovere e sorprendere. Sempre a Riccione per la rassegna “Riccione Paese dei Libri" incontro in piazzetta Parri con la scrittrice Hélène Blignaut che presenta il libro “African Delirium. Un'avventura dell'investigatore Malraux” (Ianieri Edizioni). Con l’autrice dialogherà Alessandra Battarra, assessore ai Servizi educativi Biblioteca e Museo, mentre la voce recitante sarà Debora Grossi, attrice e scrittrice. Un appuntamento che si preannuncia particolarmente avvincente e divertente in cui al centro della scena si troveranno tre donne. Sabato sarà la volta di Riccione Marina: memorie balneari del Novecento. Con Carlo Volpe, Armando Semprini, Vittorio Costa presenta Alessandro Formilli. Domenica appuntamento con la crisi delle crisi, Cause, sviluppi e scenari futuri di una crisi senza fine, Relatore Nino Galloni, Modera Valerio Savioli

"Filo per filo, Segno per segno"

A Rimini torna Filo per filo | Segno per segno 2020.

Venerdì sera alla Corte degli Agostiniani verrà proiettato il documentario “Filosofare/Il sogno” (FiloSognare) realizzato da Alcantara Teatro. Alcantara riprende uno dei progetti più amati degli ultimi anni: Filosofare. Iniziato nel 2016 con un piccolo set itinerante nelle scuole per l’infanzia, con l’intento di scoprire e ascoltare il pensiero infantile, è proseguito per 3 anni raccogliendo le parole di 300 bambini di 5 anni.

I concerti d'estate della Filarmonica Città di Rimini

All’Arena Agostiniani, a fianco del Teatro degli Atti in via Cairoli domenica appuntamento con i concerti d’estate. Domenica si esibirà la Banda Città di Rimini e la Banda Giovanile con “Ricominciamo insieme” un originale concerto. Dirigono: M° Jader Abbondanza, Banda città di Rimini; M° Andrea Brugnettini, Banda Giovanile città di Rimini Noi e SGR per la Fondazione ISAL, ricerca sul dolore. In collaborazione con Banca Malatestiana.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La magia del cinema

Tutti i film in programma nelle sale di Rimini e dintorni