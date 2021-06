Weekend con Flower Boat, MystFest, la notte romantica, concerti, teatro e mercatini

Cattolica si tinge di giallo, Coriano apre l’estate con i concerti, Bellaria inaugura l’aperitivo in barca, ma anche Roberto Mercadini e Dany Greggio a teatro, yoga, passeggiate, mercatini e spettacoli per i bamini. Ecco la guida per scegliere l’appuntamento giusto

Questo weekend si presenta con tanti appuntamenti da non perdere. Si parte con la musica, la scelta va dall’aperitivo in barca con Dj Ciuffo ai concerti al chiar di luna per arrivare al tributo a Vasco Rossi e a Filippo Graziani. E non finisce qui. Ci si può risvegliare dolcemente praticando yoga all’alba, assistere a spettacoli teatrali, riflettere con le rassegne culturali o appassionarsi con i gialli. E ancora mercatini, mostre e passeggiate. C’è l’imbarazzo della scelta. Non resta che scegliere dove andare e godersi il momento.

Flower Boat, al via l’aperitivo in barca

Voglia di aperitivo in mezzo al mare? Da questo sabato iniziano i flower boat gli apertivi sulla motonave Super Tayfun rinominata Flower. Un tour lungo la spiaggia di Bellaria Igea Marina con musica, dj set e un aperitivo a bordo a base di cocktail e pesciolino fritto. Ad animare l’happy hour ci sarà dj Ciuffo.

Festa della musica

Restiamo a Bellaria dove potrai ballare e divertirti con la Festa della Musica in piazzale Santa Margherita. La tradizione sarà al centro di venerdì con “La notte magica delle fisarmoniche”: l’incontro tra otto maestri fisarmonicisti ed alcuni bambini, ma anche la chitarra di Ezio Tozzi, la batteria di Raffaele Calboli e il basso di Luca Piva. Sabato si indosserà l’abito del gran galà, per un viaggio musicale con brani tratti dalle opere più famose di fine Ottocento e inizio Novecento; “Donne all’opera”, questo il titolo dell’appuntamento che vedrà salire sul palco le cantanti liriche Monica Boschetti, Monica Sarti, Silvia Tiraferri, Daniela Bertozzi e la giovane Camilla Pacchierini di N.O.T.A. Music. Si chiuderà domenica in compagnia di “The White Hair Trio”: Elisa Solferino alla voce, il sax di Luca Quadrelli e la chitarra di Stefano Zani accompagneranno il pubblico in un viaggio nel tempo dagli anni Cinquanta ai giorni nostri. Previsti anche laboratori musicali per bambini dai 3 ai 7 anni che Sara Castiglia e Teresa Cid Corral terranno venerdì (dalle 10.30 alle 12.00 presso i locali della scuola di musica in piazzale Santa Margherita).

Da un concerto all'altro

Se ami ascoltare la musica al chiar di luna non perdere il primo appuntamento con la rassegna “Concerti all’Alba e al Chiaro di Luna” sulla spiaggia di Rimini Terme. Organizzata da Rimini Classica sotto la direzione artistica di Aldo Maria Zangheri, il concerto dal titolo “Il Bacio” del Trio Schumann ti condurrà dentro sonorità ed atmosfere affascinanti e seducenti. Ci saranno anche incursioni di Marina Massironi che leggerà fra gli altri un testo originale di Lia Celi, coadiuvata dalla proiezione di immagini di celebri baci dell'Arte e della Fotografia. Ci trasferiamo a Coriano dove riprendono i concerti estivi gratuiti. Questo fine settimana sarà la volta del rock di Dino Moroni ‘Arcano’, nel concerto tributo a Vasco Rossi, dal titolo ‘Vasco non Vasco’, e poi di Sara Jane 4et. Un repertorio nuovo per la cantante italo-britannica Sara Jane Ghiotti, con arrangiamenti originali e sonorità contemporanee, alternate a momenti di puro gioco in linguaggio mainstream. In occasione del concerto, Birra Riminese e Associazione Sal'Meni, in collaborazione con la Proloco di Coriano, organizzeranno un servizio ristoro con birra artigianale, bibite e cibo genuino. Il menù bio a km 0 va prenotato entro venerdì alle ore 21. Andiamo a Verucchio con il primo evento della stagione estiva: il concerto di Filippo Graziani in Filippo Graziani Canta Ivan. Filippo è figlio di Ivan Graziani, cantautore rock per definizione, che ha scritto alcune della pagine più belle della musica italiana. Quello che andrà in scena sarà un viaggio nelle canzoni e nel mondo di Ivan Graziani visto dagli occhi del figlio Filippo. Un concerto dall’atmosfera intima eseguito in versione acustica e voce

Dalla Notte romantica alla serata paranomale

Rimaniamo a Verucchio dove si celebra la “Notte Romantica nei borghi più belli d’Italia”. Piazza Malatesta si trasforma in una bottega di pittura sotto le stelle per le coppie. Ma non solo. Per l’occasione il Museo Civico Archeologico e Rocca Malatestiana resteranno aperti fino a notte e sarà inaugurata una mostra degli artisti locali in Sala Magnani. Anche Montefiore Conca celebra la "Notte romantica" per l'occasione il castello sarà aperto fino alle 24 e proporrà visite guidate dal tema “l’Amore romantico. ,Alla Rocca degli eterni amanti, invece, torna la Compagnia di Ricerca con le serate sul mondo del paranormale: primo appuntamento è venerdì. Gli ingressi saranno contingentati. Prenotazione obbligatoria. ?

Sere a teatro

Sul palcoscenico del teatro Galli salirà il funambolo della parola, Roberto Mercadini, con “Dante. Più nobile”. Uno spettacolo che è un omaggio a colui che è da tutti definito come il ‘padre della lingua italiana’, attraverso un monologo nel quale Mercadini racconta il legame di Dante con la parola, il suo amore e la sua ossessione per il linguaggio. Non si può fare quello che ha fatto. Dante senza essere perdutamente innamorati della parola; senza essere ossessionati dal suono delle diverse lingue, dal senso dei singoli vocaboli; senza essere permeati anima e corpo dal linguaggio. Al teatro degli Atti non perdere l’appuntamento con Nera Semenza, un evento unico ideato in occasione del centenario della nascita di Leonardo Sciascia (ingresso libero, prenotazione obbligatoria). Per l’occasione l’attore Dany Greggio porterà in scena "Il giorno della civetta", a sessant’anni esatti dalla prima pubblicazione. Il risultato è una lettura scenica in forma di concerto, avvolta dagli ipnotici paesaggi sonori dei San Leo e da un live painting di Andrea Mantani e del collettivo Destroy Brandina, un vero e proprio affresco visivo in azione.

Pinocchio, Arancionè e Sferinterio

Non solo appuntamenti per adulti, anche i bambini possono scegliere tra una sera a teatro o al castello. Al teatro aperto di Poggio Torriana prende il via “Un Teatro per i Ragazzi”. Una rassegna per tutti i bambini e alle famiglie della Valmarecchia. Il primo spettacolo in cartellone sarà Pinocchio, uno spettacolo di Marcello Chiarenza, diretto da Claudio Casadio, interpretato da Maurizio Casali e Mariolina Coppola e prodotto dalla stessa Accademia Perduta. Pinocchio racconta ai bambini una delle storie più famose del mondo e lo fa cantando un vero e proprio inno alla meraviglia del libro che diventa il protagonista indiscusso di uno spettacolo che si propone di mettere al centro dell’azione scenica la bellezza, la magia, il fascino di un oggetto da cui scaturiscono meraviglie e di cui è opportuno riappropriarsi e innamorarsi, che bisogna prendere in mano, sfogliare, toccare. Torniamo a Coriano dove l’appuntamento è con Arancionè la notte al castello dei bambini. Alla corte del Castello di Coriano si svolgerà una serata dedicate alla letteratura per ragazzi raccontate e musicate dal vivo, con le illustrazioni dei libri proiettate su maxi-schermo! Novità di quest'anno: La tana dell'Orso Gugo! L'Orso Gugo vi aspetta nella sua tana per raccontare a tutti i bambini le sue mirabolanti avventure. Ogni sera saranno raccontate fiabe e letture animate di libri per ragazzi in collaborazione col Premio Andersen, dove la fantasia sarà la vera protagonista. Prima dell'inizio spettacolo Picnic plastic free sull'erba morbida del Castello. Posate e contenitori per il cibo saranno 100% naturali, riciclabili e sostenibili, realizzati con amido di mais. Prenotazione obbligatoria. Invece a Santarcegelo parte la rassegna “Lo Sferisterio dei bimbi” con gli spettacoli del Festival dei Burattini e di Favole d’Agosto organizzati da Musei comunali e biblioteca Baldini per bambini e bambine.

MystFest 2021 con Carlo Luccarelli e Roberto Saviano

Se desideri trascorrere un fine settimana fatto di suspance e misteri da risolvere l’appuntamento giusto è il MystFest 2021 – 48° Premio Gran Giallo città di Cattolica, l'appuntamento imperdibile per gli appassionati di giallo e mistero. Venerdì la serata prende il via con l’assegnazione del Premio Andrea G. Pinketts, la terza edizione del Premio dedicato allo Sceriffo di Cattolica. Subito dopo Carlo Lucarelli incontra Roberto Saviano che presenta il suo ultimo libro Gridalo (Bompiani Editore), un’indagine sui meccanismi della propaganda, della censura e della manipolazione. Sabato sarà la giornata del Gran Giallo città di Cattolica, il primo premio dedicato al giallo e al mistero che vede una giuria composta da grandi nomi della letteratura contemporanea. Nella stessa serata verranno assegnati altri due importanti riconoscimenti: il Premio Alberto Tedeschi 2021 e il Premio Alan D. Altieri 2021. Domenica il festival si chiude con una serata in omaggio alle storiche edizioni del MystFest, che quest’anno compie i suoi primi 40 anni, in programma la proiezione del film La donna della domenica di Luigi Comencini, pellicola del 1975 con Marcello Mastroianni e Jacqueline Bisset. L’ingresso agli eventi è libero fino ad esaurimento posti e si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti.

Mercatini a Riccione

Venerdì si terrà il mercatino Gramsci Handmade, dalle 17.30 alle 24. Il mercatino ha il patrocinio del Comune di Riccione ed è stato organizzato come ogni anno dal Comitato di Marina Centro. Sabato, invece, a Riccione ci sono i "Giardini dell'arte" di viale Gramsci. 40 espositori saranno presenti sul viale Cilea, piazzetta dei Giardini dell'Alba, dalle 16 alle 24.

Panta rei con Ivano e Dionigi e Umberto Galimberti

Non manca la cultura. A Misano sono due gli appuntamenti che richiamano tutti gli intellettuali, Quest’anno la rassegna Biblioteca Illuminata che ha per titolo Panta rei, ‘tutto scorre’ vede la partecipazione, venerdì, del latinista Ivano Dionigi che condurrà il pubblico in una meditazione intitolata “C’era una volta il tempo”, e, sabato, del filosofo Umberto Galimberti con “Figure del tempo”. Ingresso libero fino ad esaurimento posti, con le modalità previste dalle normative vigenti.

Di mostra in mostra

Se ami la fotografia non perdere la personale di Monica Baldi dal titolo “Riccione, il mio mare". La mostra sarà un viaggio nel susseguirsi delle stagioni, dai cieli azzurri, limpidi estivi, alle tavole da surf lì in attesa di qualche onda da cavalcare, al grigiore che avvolge terra e mare nelle fredde giornate invernali. Con questa mostra, Monica Baldi restituisce alla città la sua visione, i suoi scatti, il suo amore per Riccione. Nella Basilica Cattedrale di Rimini si potranno visitare e ammirare due capolavori poco noti del ‘600 raffiguranti San Giuseppe: il San Giuseppe con Bambino, attribuito a Guido Reni, di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, e il San Giuseppe con bastone fiorito, di Giovan Francesco Barbieri detto il Guercino, di proprietà della Diocesi di Rimini. Le due opere, per la prima volta visibili a raffronto, provengono rispettivamente dal Museo della Città e dalla Sala San Gaudenzo attigua al Tempio Malatestiano. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio in collaborazione con la Diocesi.Nelle sale della Biblioteca Baldini e del Museo Storico Archeologico di Santarcangelo è possibile ammirare la mostra “Il ramo d’oro” di Allegra Corbo. ?Nella sede della Provincia di Rimini venerdì sarà possibile visitare la mostra fotografica “Namaste, Donne in cammino”. Una quarantina gli scatti realizzati da Gabriele Burnazzi, Fabio Campo e Claudine Tissier, Renato Greco e Maria Grazia Marrulli sui progetti per le donne, il lavoro, il quotidiano tra casa e famiglia, le giovani generazioni: gesti e sguardi femminili che si allargano poi a una pluralità di culture incrociando momenti di vita delle donne migranti arrivate nel nostro territorio. Promossa dall’associazione Namaste – Sezione di Rimini, la mostra prende spunto dai progetti di Namaste per migliorare la condizione femminile nelle realtà rurali del Kerala e Tamil Nadu, dove l’associazione opera da decenni ed è dedicata a tutte le donne, comprese quelle migranti, che ogni giorno affrontano la sfida per la difesa dei propri diritti.??

Passeggiata nel borgo

Se ti piace camminare sabato si svolgerà una breve escursione con passeggiata nel borgo. Dal Convento di S.Igne si arriverà a San Leo camminando immersi nei racconti di un uomo dai cento volti. Con l'ispirazione del crepuscolo, del tramonto e, soprattutto, della notte. Raccomandate scarpe da escursionismo, abbigliamento comodo, torcia elettrica. Prenotazione obbligatoria, posti limitati

Yoga all’alba e non solo

Sabato dalle 6.30 alle 7.30, si svolgerà l'iniziativa "Fai un respiro profondo" all'interno della terza edizione di Albe in Controluce. Yoga al sorgere del sole sul lungomare di Riccione a cura di Renza Bellei per poi passare nell'ampio parco di Villa Mussolini. Renza Bellei pratica e studia la disciplina dello yoga da 23 anni. Un appuntamento speciale si aggiunge alla rassegna, il 21 giugno, giorno del solstizio d'estate, in occasione della Giornata Mondiale dello Yoga in Piazzale Ceccarini, con due incontri, all'alba (6 -7.30) e prima del tramonto (alle 18). Quest'anno vi sarà una novità: in collaborazione con il Bagno 80/81 i partecipanti potranno fare colazione al mare dopo la lezione per approfondire e chiacchierare. ?Mentre nel parco del Lago Arcobaleno, in viale Murano 47, dalle 9 alle 10,30 Ramona Frisoni, naturopata e insegnante yoga di scuola Sivananda, condurrà le lezioni di Hata yoga. Gli esercizi proposti sono semplici, adatti a chi fa già yoga e a chi si avvicina per la prima volta a questa pratica. Per partecipare occorre prenotare. Al ponte Tiberio, invece, si svolgerà Yoga all’aperto. Le lezioni, tenute da Rimini Yogi, sono rivolte sia a principianti che a cultori della disciplina. Nella Piazza Francesca da Rimini sono previste classi di yoga il venerdì. È consigliata la prenotazione.