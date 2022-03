Weekend brioso: Mei, Sintonie, Jazz, Fred De Palma, Not For Sale, Vida Loca, la fiera della birra e le Giornate Fai

Il weekend si presenta molto intenso. Si parte con Beer&Food Attraction, la maratona musicale per la pace, il Mei e Sintonie a Rimini. Per poi passare al concerto dei Not for Sale a Santarcangelo, al cabaret a Rivabella, al concerto che celebra il saxofonista Gerry Mulligan a Mondaino, a Fred De Palma e la Vida Loca al Peter Pan di Riccione. Questo fine settimana tornano anche le Giornate Fai che aprono due luoghi a Mondaino e l’archeologia del gusto a Riccione. Non mancano le mostre, gli appuntamenti a teatro con Debora Caprioglio, Marco Paolini e Marina Massironi e prime visioni. C’è l’imbarazzo della scelta. Non resta che scegliere dove andare e godersi il momento.

Il mondo della birra protagonista in Fiera

Nei padiglioni fieristici torna protagonista il mondo della birra con la settima edizione di Beer&Food Attraction. Una tre giorni ricca di opportunità per conoscere questo mondo e dove si potranno ammirare i cuochi ai fornelli con la 6ª edizione dei Campionati di Cucina Italiana organizzati dalla FIC Federazione Italiana Cuochi e da Italian Exhibition Group. ?Parlando di birre e gourmet è in programma il training “Pairing attraction: l'esaltazione del food attraverso la birra artigianale – Gourmet Pairing!” Non mancano i talk, domenica incontro dal titolo “Le prospettive del mercato della birra nel fuoricasa”. Interverrà Mario Carbone, Account Director di IRI, che farà un quadro sull’andamento del mercato brassicolo nel pre e post pandemia. Dalle performance dei segmenti delle birre premium, super premium e maninstream, alle dinamiche dei prezzi e degli assortimenti nel settore, fino alle prospettive per gli operatori. Molti gli incontri da non perdere.?

Maratona musicale per la pace e Mei

Arriva a Rimini la maratona online musicale di Artisti Indipendenti per la Pace per una raccolta fondi a favore dell’Emergenza Ucraina, e non solo, organizzata dal Mei, Meeting delle Etichette Indipendenti in Artisti Indipendenti per la Pace in collaborazione con AIA Artists, AudioCoop e Rete dei Festival, nella serata di anteprima del MIR Tech in collaborazione con Interno 4 di Rimini. Ad aprire la serata sarà la cantautrice fiorentina Giulia Ventisette fresca di un nuovo disco “Lo Stato attuale delle cose” e di un nuovo singolo. Dopo di lei suoneranno i modenesi Tupamaros, il cantautore e artista poliedrico Jacopo Belli, il rapper cesenate Layz, il cantautore faentino Rodolfo Santandrea, la cantautrice bresciana Kill Dafne. Tutti i fondi raccolti durante la serata andranno al Guardaroba Solidale di Rimini dove si raccolgono vestiario, coperte, beni per l’igiene, cibo, giocattoli e tutto quello che può essere d’aiuto a persone senza dimora e/o in precarietà abitativa che scappano dalle Guerre come quella in Ucraina. La maratona musicale per la pace anticipa l’apertura del MEI25, il Meeting delle Etichette Indipendenti che quest’anno festeggia il 25° anno di nascita del marchio utilizzato per la prima volta nel 1997. ?Il Mei apre domenica e sarà ricco di incontri. Tra gli ospiti artisti, cantautori, dj e rapper Doro Gjat, Ognibene, Max Monti, Bodam Project e altri ospiti. Sarà disponibile una postazione di consulenza e diversi gli incontri formativi e le conferenze che si svolgeranno nella tre giorni.

Per appassionati dell’home entertainement torna Sintonie al Palacongressi

Al Palacongressi di Rimini torna “Sintonie Italian High-End Exhibition”, considerata la più importante fiera italiana di alta fedeltà, nonché il punto di riferimento per operatori del settore (produttori e distributori) e per appassionati dell’home entertainement. Al piano terra verrà realizzata l’area espositiva con eleganti e luminosi spazi per l’esposizione di prodotti hi-fi, cuffie, audio ed accessori, dischi e riviste. In questo modo sarà possibile toccare con mano i prodotti ed interloquire con gli espositori in tranquillità. Il Palacongressi, come previsto dal decreto legge, ospiterà nei limiti del 35% della sua capienza riuscendo comunque a garantire le giuste distanze e la massima sicurezza grazie alla sua ampiezza.

Fred de Palma e Vida loca accendono il Peter pan

Per gli amanti del divertimento appuntamento al Peter Pan di Riccione dove va in scena A.Live con Fred De Palma. Torinese, classe 1989, Fred De Palma ha firmato in questi ultimi anni una serie di hit quali “Un Altro Ballo”, “Se Iluminaba” e “Una Volta Ancora”, collaborando artisti quali Anitta e Ana Mena. Il suo ultimo album “Unico” hanno partecipato - oltre ad Anitta - Samurai Jay, Guè Pequeno, Boro Boro, BoomDabash, Rosa Chemical e Juanfran. Il risultato? 21 dischi di Platino, 3 dischi d’Oro in Italia, 5 dischi di Platino in Spagna e la certificazione ORO. Il giorno dopo è in programma il party Vida Loca, con i suoi format che si rinnovano di continuo, proponendo musica urban che spesso e volentieri sconfina nel pop. ?

Not For Sale in concerto e omaggio al grande saxofonista Gerry Mulligan

Andiamo a Santarcangelo dove sul palco del teatro dei Condomini si esibirà N. F. S (Not For Sale) gruppo composto da Giulia Boria alla voce e Simone Nobili alla chitarra. N.F.S. (Not for Sale) è un nuovo progetto musicale e rappresenta la combinazione perfetta tra modernità ed intramontabile raffinatezza che, attraverso la scelta di brani senza tempo, offre un repertorio eterogeneo e molto particolare che abbraccia tutti i generi, dal Rock al Pop, dal Jazz al Soul, con arrangiamenti ed interpretazioni sofisticate, eleganti e, soprattutto, uniche. Al Teatro Dimora di Mondaino, invece, ritorna la MYO - Mondaino Young Orchestra con il concerto dal titolo MYO meets Mulligan che celebra a 26 anni dalla scomparsa Gerry Mulligan, il grande saxofonista, compositore e arrangiatore statunitense, uno dei fondatori e massimi esponenti del cosiddetto cool jazz. MYO meets Mulligan sarà uno spettacolo e un viaggio a ritroso nel tempo che ripercorrerà la carriera e i successi del baritonista newyorkese, fino al suo incontro con l'Italia, paese che lo ha adottato e che ne ha fortemente segnato la vita e la produzione. Il concerto sarà realizzato in collaborazione con il M° Mario Marzi, 1° Sax dell'Orchestra del Teatro alla Scala di Milano e responsabile per l'Italia della Gerry Mulligan Publisher. In occasione del concerto si potrà visitare nello spazio D.E.A., il foyer del Teatro Dimora, la mostra Respiri persi di Andrea Bonetti tra gli artisti di ALMA – Associazione Libera Marchigiana Animatori

Dal Cabaret alla danza con Ginevra Panzetti ed Enrico Ticconi

Gli appassionati di cabaret non potranno perdersi la serata “Voulez-vous? Les Folies”, spettacolo musicale dal vivo con artisti internazionali e le sfavillanti coreografie dello ShowBallet di Milano. L’appuntamento nel teatrino di Rivabella è in una magnifica cornice parigina, tra i prelibati piatti della cucina francese, atmosfere da belle époque ed il debutto di un nuovo grandioso spettacolo di cabaret intitolato “Les Folies”. Prima dello show è in programma la presentazione ufficiale del nuovo album di Calla Mc + NSE, storica band di 6 elementi capitanata da Calla Mc, personaggio centrale della scena Hip Hop italiana. Al termine Dj Set ed estrazione a premi. A Santarcangelo, invece, torna E’ Bal con Ginevra Panzetti ed Enrico Ticconi che salgono sul palco con “AeReA”, spettacolo vincitore del Premio Hermès Danza Triennale Milano. I due coreografi/danzatori nel loro spettacolo presentano la prima parte di un dittico che si articola attorno all’utilizzo di un oggetto specifico, la bandiera, strumento impiegato per manifestare appartenenza e separazione. In costante prossimità, come facenti parte di un’unica anatomia, umani e bandiere compaiono da un fitto buio. Bandiere di un grigio argenteo si presentano ripulite da stemmi, simboli, sino a raggiungere la loro essenza plastica. Un punto zero privo di connotazioni in cui tutto può emergere, cominciare o sparire. Come appartenenti ad un passato prossimo o remoto, figure fantasmatiche prendono corpo in una partitura di svelamenti, evocando una stretta quanto antica fratellanza tra due oggetti tessili, bandiera e sudario.

Giornate Fai a Mondaino

Il primo fine settimana di primavera tornano anche le Giornate Fai, che quest’anno permetteranno di riscoprire la bellezza di due luoghi antichi a Mondaino: l’ex Convento Francescano di Monte Formosino e l’antica fabbrica di fisarmoniche fratelli Galanti. In Emilia Romagna le Giornate Fai apriranno al pubblico ben 53 i luoghi che in 28 località.?In programma visite a contributo libero in oltre 700 luoghi inaccessibili o poco conosciuti in 400 città in tutta Italia, 53 le aperture diffuse in tutta la regione proposte dalle delegazioni e dai gruppi Fai dell’Emilia-Romagna.

Alessandro Giovanardi ricostruisce la figura di Giovanni da Rimini

Proseguiamo con l’arte andando a Rimini dove per il secondo appuntamento con “I Venerdì di Italia Nostra” Alessandro Giovanardi terrà una conferenza dal titolo “Una porta verso l’Oriente: Giovanni da Rimini tra Giotto e Bisanzio”. Giovanardi ricostruirà la figura di questo straordinario artista, la cui opera rappresenta non solo l’irruzione narrativa, prospettica e spaziosa di Giotto nella città di Rimini, ma anche una porta verso l’Oriente, guardando a Costantinopoli, alla Grecia e ai Balcani, dove la cultura bizantina e quella slava si sono fuse in un linguaggio di straordinaria efficacia estetica e simbolica.

Archeologia del gusto

Nuovo appuntamento a Riccione con “Archeologia del gusto. La storia è servita” la rassegna del Museo del Territorio dedicata all’alimentazione dei secoli passati per raccontare al pubblico le abitudini alimentari e conviviali di civiltà differenti utilizzando le fonti archeologiche. L’incontro sarà con Chiara Visconti, professoressa di Archeologia e storia dell'arte della Cina e del Giappone dell’Università "L'Orientale" di Napoli che parlerà di “Nutrimento per gli uomini, cibo per le divinità: rito e alimentazione nell'antica Cina”. La docente torna per raccontarci i legami tra alimentazione e mito nell'antica Cina, suo principale oggetto di studio e ricerca. Sarà anche allestita una mostra con esposizione di riproduzioni di armi del XV secolo e informazioni sulla medicina da campo con particolare attenzione agli strumenti di primo soccorso. Prevista al termine del simposio nel giardino del Centro della Pesa una dimostrazione scenica delle armi con rievocatori in abito storico.

Di mostra in mostra

Sono molte le mostre da poter ammirare nel fine settimana a Rimini e provincia. Iniziamo andando al Museo etnografico di Santarcangelo dove è possibile ammirare la mostra “Il tempo nella memoria degli oggetti”, un percorso che offrirà agli oggetti della tradizione una rilettura creativa e attuale, realizzata degli studenti del primo anno del corso di laurea triennale di Design del prodotto industriale dell’Università degli Studi di Ferrara. Al Museo Storico Archeologico, invece, ultimi giorni per vedere la mostra dal titolo “Accordi e fughe” un progetto espositivo che dà voce alla poliedrica attività artistica di Filippo Sorcinelli: un’attività che spazia dalla produzione di paramenti sacri alla pittura, dalla fotografia alle installazioni, passando per la musica fino alla produzione di collezioni olfattive, le cui fragranze verranno diffuse all’interno del complesso museale garantendo al visitatore un’esperienza multisensoriale Restiamo a Santarcangelo di Romagna con la mostra “Frammenti” a cura dell’artista e fotografo francese Michel Rosenfelder che dialoga con lo spettatore attraverso opere fotografiche e installazioni. Tra frammenti fisici e simbolici l’artista invita a un viaggio immaginario attraverso una selezione di scatti oscillanti tra figurativo e astrazione. Una riflessione articolata sul concetto di superficie partendo dal fatto che in questi suoi scatti riprende unicamente dei muri a distanza ravvicinata. Ci trasferiamo a Rimini e andiamo a Le Befane Shopping Centre che ospita le creazioni di Marco Lodola. La mostra è un'occasione per ammirare da vicino capolavori di arte contemporanea coinvolgendo il pubblico in una nuova esperienza estetica sorprendente e inattesa. Saranno in totale 23 le installazioni di Lodola: 8 opere luminose in piazza Zara, mentre altre 15 verranno posizionate nelle vetrine dei negozi del centro commerciale riminese. Da Rimini andiamo a Riccione dove a Villa Mussolini si potrà ancora ammirare un importante evento espositivo dedicato alla grande fotografia con Elliott Erwitt family. Elliott Erwitt. Family è un piccolo campionario di storie umane che racconta l’evoluzione della famiglia dal dopoguerra all’inizio del nuovo millennio. La mostra è composta da 58 fotografie in bianco e nero selezionate personalmente dall’autore insieme alla curatrice Biba Giachetti.

Passeggiando alla scoperta del sentiero di Tonino Guerra

Camminare tra cascatelle, borghi incantati, guadi e panorami mozzafiato. È l’escursione alla scoperta del sentiero di Tonino Guerra in programma a Pennabilli. Un magico percorso ricco di poesia di 10 km circa su un dislivello di 300 metri che termina con la passeggiata in mezzo ai luoghi pensati e sognati dal grande maestro. Il ritrovo è alle ore 9,30 alla fontana di Piazza Vittorio Emanuele a Pennabilli. Il pranzo è al sacco ed il rientro è previsto nel pomeriggio.

Di teatro in teatro

Debora Caprioglio salirà sul palco del Teatro Massari di San Giovanni in Marignano nelle vesti de La Locandiera. Lo spettacolo teatrale nasce da una fusione tra La Locandiera scritta da Carlo Goldoni nel 1750 e il Don Giovanni di Molière rappresentata per la prima volta nel 1665, per mettere in scena un personaggio decisamente moderno e attuale: Mirandolina, donna dalle mille sfaccettature e con un grande potere seduttivo, ha una personalità che si confonde con quella di un personaggio altrettanto famoso, il Don Giovanni. Questa “Locandiera” vuole essere un personaggio che tradisce quello convenzionalmente definito; va in scena una donna dal profilo fortemente inafferrabile ma che si distanzia dall’aspetto tragico del Don Giovanni mozartiano, esaltando invece quelle prerogative ludiche, vitali, istintive e della spietata seduzione che diventano tipiche di un carattere senza dubbio femminile? A Cattolica, invece, arriva il teatro di narrazione con Marco Paolini che presenta il suo nuovo spettacolo “Sani! Teatro fra parentesi” dove ogni storia e ogni canzone raccontano qualcosa, alcuni temi si intrecciano ma la trama resta leggera come deve essere in un concerto. Il filo conduttore è autobiografico, nelle sue storie Paolini racconta momenti di crisi piccoli e grandi, personali e collettivi che hanno cambiato il corso delle cose. Le crisi raccontate come occasioni, a volte prese al volo, altre volte incomprese e sprecate.

Si parte dai temi di fondo della crisi climatica e della transizione ecologica. Sani è un’espressione usata per dare il saluto ai piedi delle Alpi, nella valle del Piave. Viene da Salus, riassume il senso del teatro per questo tempo, un teatro che mette insieme creando ponti. Ci trasferiamo a Bellaria Igea Marina dove l'attrice Marina Massironi, sale sul palco con una commedia dell'autore statunitense Stephen Sachs, già direttore artistico del Fountain Theatre di Los Angeles, “Le verità di Bakersville”. Si tratta di una commedia che ha avuto ampissimi consensi all'estero, per la prima volta rappresentata in Italia. Quale la storia? Due vicende umane lontane si incontrano nello scenario di un'America percorsa da forti divari sociali: Maude, una cinquantenne disoccupata vive in una caotica roulotte dove cela un presunto quadro di Jackson Pollock, comprato da un rigattiere. Lionel, esperto d'arte a livello mondiale, volato da New York a Bakersfield, ha il compito di valutare l'autenticità dell'opera che potrebbe far cambiare la vita a Maude. Il dialogo si svolge tra le cianfrusaglie della casa-roulotte e marca la grande differenza culturale dei due. In questo spettacolo, Marina Massironi tira fuori veramente il meglio di sè, rivelandosi anche in una veste quasi clownesca, di comicità fisica e drammatica allo stesso tempo.

Prima visone e film muto sonorizzato

Appuntamento al cinema Tiberio di Rimini con una prima visione: “Una storia d’amore e desiderio” di Leyla Bouzid, opera seconda dell’autrice lanciata dal film “Appena apro gli occhi”: tra eros e sentimento un’appassionante storia d’amore vissuta tra le aule della Sorbona e le strade di Parigi. Ahmed, 18 anni, francese di origini algerine, è cresciuto in una banlieue parigina. Sui banchi dell’università, incontra Farah, giovane tunisina, vitale e appassionata che si è appena trasferita in Francia. Mentre scopre insieme a lei un corpus di letteratura araba erotica di cui non conosceva l’esistenza, Ahmed si innamora di Farah, e benché sconvolto da questo desiderio, cerca in tutti i modi di resistere. Un film dalla straordinaria qualità della regìa, della scrittura e dell’interpretazione, dalla forza narrativa coinvolgente per una storia d’amore indimenticabile. A Cattolica i musicisti Stefano Pilia e Paolo Spaccamonti si incontrano nuovamente sul palco, questa volta in duo, per dare voce e suono a “L'uomo con la macchina da presa”, diretto dal regista sovietico Dziga Vertov, il monumento del cinema costruttivista sovietico, un vorticoso mosaico sull'utopia dell'uomo-macchina. Nonostante la sua indiscussa reputazione, questo classico del cinema muto non è mai stato mostrato con la musica che lo stesso Vertov aveva immaginato per il film, e che fu eseguita soltanto alla sua prima uscita. Il film è prima sonorizzazione del circuito Biglia - palchi in pista, il circuito Ater Fondazione dedicato alla musica dal vivo.