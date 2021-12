Il Weekend accende il Natale con illuminazioni, mercatini, piste di ghiaccio, casa di Babbo Natale, ma anche teatro, musica e mostre

Il weekend si presenta con tanti appuntamenti da non perdere. Si parte con l’inaugurazione della 25esima edizione de “Il Paese di Natale a Sant’Agata Feltria”, il mercatino delle Strenne a Coriano, lapista di ghiaccio a Cattolica, per poi passare al Villaggio Music Fest di Torriana con la musica Jazz e Rimini Classica con Sharipa Tussupbekova al violino e Aldo Maria Zangheri alla viola. Non mancano le mostre, le conferenze, gli appuntamenti a teatro e le escursioni. C’è l’imbarazzo della scelta. Non resta che scegliere dove andare e godersi il momento.

Si accende il Natale tra mercatini, piste di ghiaccio e il Paese di Natale

Rimini si prepara al Natale scaldando l’atmosfera con le luci delle feste con cinque grandi archi luminosi, decorati con angeli e rose che si ispirano ai simboli malatestiani, attorniati dai mercatini natalizi che condurranno verso il grande albero di Natale sotto a un tetto di luci che illuminerà tutta la piazza. Non mancano i presepi, da quelli di sabbia a quelli galleggianti, il cui fascino e poesia non subisce l’usura del tempo. Mentre quest'anno, per la prima volta, si potrà pattinare sul ghiaccio a due passi dal Grand Hotel. A Cattolica, invece, la Pista di Ghiaccio sarà allestita tra la fontana e il Palazzo Comunale e verranno accese tutte le luci, mentre a Riccione, in occasione delle celebrazioni per i 100 anni della Città, Viale Ceccarini diventa il “Viale delle Stelle” e si illumina grazie a un’installazione immersiva. Sul viale più glam d’Italia trovano spazio 14 imponenti abeti luminosi e un cielo stellato da oltre 400.00 led bianco ghiaccio protagonisti dei live show immersivi per un’esperienza indimenticabile di luci, musica, neve ed effetti speciali. Ci spostiamo a Misano Adriatico dove sarà inaugurata ‘Splendida Misano’, il cartellone di eventi e attrazioni dedicati al Natale. In Piazzale Roma andranno in scena le suggestioni musicali e luminose di ‘Un mare di stelle’. A queste si sommeranno le emozioni suscitate dal violino di Elisa Semprini e dal sax di Enzo Balestrazzi, che si esibiranno dal vivo tutti i sabati pomeriggio, fino al 1° gennaio. Da non perdere a Sant’Agata Feltria la 25esima edizione de ‘Il Paese del Natale’ che quest’anno sarà inaugurato con “L’albero dell’amicizia”, decorato dagli allievi delle scuole del territorio. Allestito in piazza Garibaldi, sarà acceso in contemporanea con tutti i campanili presenti nel comune. Tra le novità di questa 25esima edizione ci sono anche la Regina delle Nevi, il presepe meccanico e i video. La Regina delle Nevi sarà allestita nella Casa di Ghiaccio alta 5 mt per 5. Il presepe meccanico presenta statue alte 1 metro, allestito con l’associazione Gualtieri in un locale di piazza Garibaldi. Parte dell’ingresso di questo presepe sarà devoluto in beneficienza. In piazza Garibaldi saranno proiettati i video dei volontari Pro Loco in azione prima e dopo la manifestazione. “Il Paese di Natale” è anche a misura di famiglia. Ai bambini è infatti dedicata Piazza del Mercato ribattezzata per l’occasione “Piazza dei Bambini”. Comprende la “Casa di Babbo Natale e degli Elfi” (è possibile consumare gratuitamente la cioccolata calda e il biscotto di Natalina) nella quale il segretario di Santa Claus ritira le letterine che i bambini indirizzano alla simpatica figura vestita di rosso.?Gli sparaneve “produrranno” neve artificiale ad orari alternati.?

Mercatino delle Strenne

Il mercatino delle Strenne apre gli appuntamenti natalizi di Coriano. Nella centrale via Garibaldi fin dal mattino le bancarelle di artigianato e oggettistica natalizia saranno a disposizione dei visitatori. In piazza don Minzoni merenda e vin brulè in un padiglione riscaldato. La casetta di Babbo Natale permetterà a tutti i bambini di imbucare la loro letterina nell’apposita cassetta della posta. Verrà acceso il grande albero di Natale e, in contemporanea, si illumineranno le stelle comete nelle frazioni di Mulazzano, Cerasolo, Cerasolo Ausa, Ospedaletto, S. Andrea in Besanigo e Passano. Il Teatro CorTe si trasformerà in un museo dedicato a tutte le fiabe più famose e nella sala dedicata alla Bella Addormentata nel bosco, due addetti illustreranno i preziosi reperti conservati: abiti, gioielli, le corone di re e regina e il letto dove la principessa sta ancora dormendo.

Dal jazz alla musica classica

Il Villaggio Music Fest di Torriana si anima con la musica jazz. Protagonisti sul palco del Villaggio saranno la voce di Mariapia Gobbi e il piano di Gabriele Zanchini con il loro Swing, blues and bossa…jazz this way un Jazz Duet per un viaggio tra le più belle melodie italiane ed internazionali rivisitate e, talvolta, rinate grazie al filtro della lente compositiva di Gabriele Zanchini e all’immaginazione vocale di Mariapia Gobbi. A Montescudo, invece, per la rassegna Rimini Classica “Suoni, Incanti e Seduzioni” al Teatro Rosaspina andranno in scena Sharipa Tussupbekova al violino e Aldo Maria Zangheri alla viola, che accompagnati dall'Orchestra da Camera di Rimini, diretta da Stefano Pecci, proporranno un programma davvero affascinante e seducente. Il fulcro del pomeriggio musicale sarà l'intramontabile Sinfonia Concertante di Mozart K364, con il suo dialogo serrato e magico fra il violino, la viola e l'orchestra. Il programma terminerà poi con la Serenata di Elgar, per Orchestra d'archi.

Da Paolo Scarponi a Pasquale D’Alessio, dalla storia alla poesia

Vuoi conoscere o ricordare Paolo Scarponi? Nella sala del Giudizio al Museo della Città di Rimini le Acli provinciali hanno organizzato un incontro pubblico in suo ricordo. Scomparso nel 1991 a soli 43 anni, dopo una lunga malattia e un brutto incidente stradale, Paolo Scarponi è stato un grande animatore della vita culturale e sociale riminese. Nel periodo in cui fu presidente delle Acli provinciali, nacque “Cartoon Club” (era il 1985), il Festival internazionale di Cinema d’Animazione, Fumetto e Games, ancora oggi presente nelle estati riminesi e giunto quest’anno alla 37ma edizione. Un riconoscimento da parte della città di Rimini è arrivato nel dicembre 2019, quando gli è stata intitolata la rotatoria davanti al Centro Zavatta, nell’incrocio all’inizio di viale Valturio e via Dario Campana, nei pressi di Castel Sismondo. La tavola rotonda inizierà con il saluto del sindaco Jamil Sadegholvaad. Introduce il presidente delle Acli provinciali Marco Tamagnini. A Riccione, invece, l’autore Pasquale D’Alessio presenterà la sua ultima raccolta di poesie “Il suo annuncio, il tuo tempo”. Interverranno il poeta Davide Rondoni, l’artista Roberto De Grandis e il musicista Giulio Zannoli.

Appuntamenti per i più piccoli

Sabato doppio appuntamento alla biblioteca Baldini di Santarcangelo per i più piccoli. Apre la mostra “100 bambini e un cavatappi volante”, omaggio a Gianni Ròdari a cura di Marianna Balducci e l’incontro “Matrici: riflessioni intorno all’essere/non essere madre”, con Diana Fernández Romero (docente di comunicazione di genere presso l’Universidad Rey Juan Carlos), Stefania Prandi (giornalista e scrittrice) e Laura Casadei (doula e formatrice del Collettivo Pinkabbestia).



Di mostra in mostra

Sono molte le mostre a Rimini e provincia da visitare e ammirare. Iniziamo con mostra “Rena” di Mauro Pipani alla Galleria Augeo Art Space a Rimini. Poi andiamo alla Biblioteca Gambalunga dove sarà possibile visitare ancora la mostra “Le opere di Dante nella storia della Gambalunga” che celebra il VII centenario della morte di Dante Alighieri (1321-2021). Al Museo della Regina a Cattolica si prolunga, invece, la mostra “Cesare Pronti da Cattolica. Un omaggio in quattro atti”, la mostra è curata dallo storico dell'arte Alessandro Giovanardi. L’eccezionale prolungamento della mostra sarà l’occasione per approfondire la conoscenza dell’opera dell’esponente più antico alla pittura di Cattolica, che fu “prospettivo, architetto e pittore”. Nell’Ala di Isotta di Castel Sismondo oggi Fellini Museum, è possibile visitare la mostra dal titolo “Nel mondo di Tonino Guerra”. Un omaggio al poeta Guerra che a Fellini è stato molto legato e con lui ha collaborato sceneggiando 5 film tra cui Amarcord vincitore dell’Oscar. Di Guerra sono in mostra ceramiche, dipinti, pastelli, acquerelli, i bozzetti e la miriade di opere, in terracotta, su tela, in cartone, in vetro, in ferro manufatti che esaltano la produzione artigianale tanto cara all’artista. L’occasione è quella giusta per visitare anche il nuovo e permanente Museo Fellini che comprende Castel Sismondo, Piazza Malatesta e il Cinema Fulgor Alla Galleria dell’Immagine di Rimini è ancora possibile visitare la mostra dal titolo “Se mi cerchi” dedicata a Luigi Poiaghi, uno degli artisti più originali e appartati che hanno lavorato ed esposto in Romagna, terra d’adozione di Poiaghi. La mostra a cura del critico e storico dell’arte, Claudio Spadoni. Passiamo alla Croce di Mercatello. All’opera si affiancheranno la croce dipinta della chiesa di San Lorenzo a Talamello, il più piccolo crocifisso ‘Diotallevi’ dei Musei Comunali di Rimini, la croce sagomata dell’Antiquario Moretti di Firenze, il crocifisso Spina del maestro di Montefiore e la testa di Giuliano da Rimini, questi due ultimi di proprietà della Fondazione stessa e in deposito nei Musei Comunali.

Di teatro in teatro

Iniziamo con la riapertura del cinema Astra di Bellaria Igea Marina che avverrà con un programma che spazierà dalla grande commedia italiana a Billy Wilder, dal musical a Gian Maria Volontè, con eventi speciali e proiezioni domenicali dedicate ai più piccoli. L’evento inaugurale mescolerà arte performativa, musica e audiovisivo, attraverso il concerto di Lorenzo Kruger. Una performace unita alla proiezione di immagini storiche di Bellaria Igea Marina, tratte dal prezioso archivio fotografico proprietà del Comune. Sempre nel weekend, è in programma anche il secondo appuntamento che saluterà la riapertura Cinema Astra, con la proiezione de “L’artista tremendo” di Alessio Fattori (2021, 65 min.), il grande omaggio della città all’indimenticato Roby Puma. Al Teatro Villa di San Clemente andrà in scena per la prima volta l’attore cinese Shi Yang Shi in “Arle-Chino. Traduttore-traditore di due padroni” di Cristina Pezzoli e Shi Yang Shi. Nato a Jinan, nel Nord della Cina, è arrivato in Italia insieme alla madre quando aveva 11. Nel libro Cuore di seta (Mondadori-2017), racconta la sua avventura e come, grazie al Yuanfen (il fato, secondo la cultura cinese) abbia conosciuto Ferruccio Soleri e usato proprio la sua maschera del pantalone per l'audizione alla P. Grassi, abbandonando la Bocconi a 4 esami dalla laurea. Il clown che è in lui, che è alla base del suo essere crocevia di identità, ha spezzato a sua volta la parola italiana "Arlecchino", dandogli un nome giocoso con gli occhi a mandorla. Al Teatro degli Atti di Rimini va in scena lo spettacolo di Teatrodanza “Pis&Lov” a cura della Compagnia Il Tempo Favorevole. Pis&Lov è l'inno mondiale dei conflitti dissolti, ma nell'accento nostrano, scritto come si pronuncia, assume il tratto ironico e inebriante che può trasformare anche l'amarezza, in festa. In scena Veronika Aguglia, Marinella Freschi, Barbara Martinini. Lo spettacolo si snoda attraverso diverse storie che parlano di abbandono, vissute in stanze simboliche e claustrofobiche: racconti al femminile tradotti in un linguaggio corporeo che indaga e sperimenta le sfumature della caduta, della lassità delle fibre, dell'oscillazione fra tensione e rilascio, della sospensione e del cedimento. La cifra coreografica dialoga con la storia dell’arte, la videoproiezione, la parola e la musica a formare una scena totale dove il femminile genera ruoli reversibili dall'onirico al reale.

Percorsi tra le meraviglie di Rimini e i luoghi Felliniani

Con partenza dal Visitor Center in Corso d’Augusto si da il via ad appassionati tour guidati all'insegna dell'arte e della bellezza e alla scoperta dei percorsi felliniani. Appuntamento con "Le meraviglie di Rimini": il percorso guidato porterà a scoprire i monumenti più importanti della città e i quartieri più caratteristici. Arco d'Augusto, il Tempio Malatestiano, Domus del Chirurgo, piazza Cavour, Vecchia Pescheria, piazza Tre Martiri...un percorso in esterna che ci porterà poi a celebrare con orgoglio i duemila anni di storia del monumento protagonista di questo luglio 2021, il Ponte di Tiberio. Aneddoti, episodi, leggende ed un nuovo punto di vista da cui ammirare l'immenso gioiello architettonico romano che da sempre unisce le due sponde di quello che una volta era l'Ariminus, ovvero il fiume che diede il nome alla città di Rimini.?Poi sarà la volta del "Percorso felliniano". Una passeggiata fra i i luoghi più amati dal grande Maestro, svelando un interrogativo: il maestro Fellini come vivrebbe questa nuova Rimini? Il percorso porterà alla scoperta degli angoli nascosti del borgo San Giuliano e si parlerà di un Fellini inedito tra piccoli vicoli, quartieri, la nuova Piazza Malatesta e il Castel Sismondo sede del nuovo Fellini Museum (esterno).