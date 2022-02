Weekend tra la Fiera di Sant’Apollonia, i funk Club, le escursioni e "la Crociata"

Il weekend si presenta con tanti appuntamenti da non perdere. Si parte con la Fiera di Sant’Apollonia a Bellaria Igea Marina, i Funkclub Live a Misano Adriatico e Marta Dalla Via a teatro a San Giovanni in Marignano. Non mancano le mostre, le prime visioni al cinema e le escursioni alla scoperta della Valmarecchia. C’è l’imbarazzo della scelta. Non resta che scegliere dove andare e godersi il momento.

Fiera di Sant’Apollonia

Questo fine settimana a Bellaria Igea Marina si celebra la patrona con la Fiera di Sant’Apollonia. Ad animare i giorni di festa una play hall in piazza Matteotti con un’offerta di intrattenimento ritagliata su misura di un target family ma anche per ragazzi, giovanissimi e bambini con realtà virtuale, videogiochi, giostre per i più piccoli, calcio balilla e una piastra da “hockey” sullo stile di quelle diffuse nelle sale intrattenimento. Il tutto corredato da gonfiabili scenografici collocati lungo la parte esterna della struttura. Chiunque si presenti sotto il tendone con uno scontrino superiore a 5 euro riceverà 5 ‘gettoni’ validi per le attrazioni della play hall. Inoltre la sosta sarà gratuita. Infine l’Isola dei Platani sarà impreziosito da stand e bancarelle: in cui a farla da padroni saranno l’artigianato, la gastronomia locale e i prodotti tipici regionali messi in mostra da numerosi espositori.

Funkclub live a Misano

Se vuoi trascorrere una serata in musica l’appuntamento è a Misano Adriatico con i “Funkclub live” che porteranno sul palco musica di Sade, Simply Red, Morcheeba, Daft Punk, CHIC, Sister Sledge. A portare le loro canzoni a Misano saranno le mani esperte di musicisti come Andrea "Andy Bellombrosa" Dallavalle (storico chitarrista e membro fondatore degli Skiantos), Massimo Testa (tastierista per Vinicio Capossela, Paolo Conte, Vasco Rossi), Enrico Giuliani (bassista dei Central Unit) e Carlo Cavazzoni (batterista degli Stoneage's), e cantati dalla splendida voce di Emanuela Lodi.

Incontri futuristici per i più piccoli

Al Museo TMUB di Morciano di Romagna, si svolgerà l’appuntamento con “Storie Futuriste dalla magica valigia Kamishibay. SsSt…Pluff..plaff..zing zang.sciaaack. “Nitritiiiii in velocità”, un laboratorio didattico per bambini sull’arte e sulla lettura animata con l’utilizzo della tecnica del “Kamishibay”. È riservato a bambini da 3 a 6 anni. Al termine del laboratorio verrà offerta una merenda e un opuscolo-brochure inerente le prossime attività didattiche. ?

Di mostra in mostra

Sono molte le mostre da poter ammirare nel fine settimana a Rimini e provincia. Iniziamo con la mostra della pittrice palestinese Malak Mattar inaugurata giovedì scorso al Museo della Città. Si tratta di una mostra che parla di donne, resilienza e arte, promossa dall’associazione di volontariato Vite in Transito e Assopace Palestina in collaborazione con i Musei comunali, il Museo degli Sguardi e con il patrocinio del Comune e della Provincia di Rimini. Andiamo al Museo Storico Archeologico di Santarcangelo di Romagna con la mostra dal titolo “Accordi e fughe” un progetto espositivo che dà voce alla poliedrica attività artistica di Filippo Sorcinelli: un’attività che spazia dalla produzione di paramenti sacri alla pittura, dalla fotografia alle installazioni, passando per la musica fino alla produzione di collezioni olfattive, le cui fragranze verranno diffuse all’interno del complesso museale garantendo al visitatore un’esperienza multisensoriale. A Cattolica è possibile ammirare una mostra che unisce arte e modo con l’esposizione di Lorenzo “Loreprod” Anzini nella boutique “Serra Cattolica” e rimarrà attiva fino al 5 febbraio. Alla Stazione di Servizio F.lli Casadei a Poggio Torriana, invece, sarà possibile visitare la mostra fotografica dal titolo “Amarcord: Oggi…..dieci anni fa!” mostra curata da Marco Casadei e realizzata dal fotoamatore locale Giorgio Sapigni che ricorda in 500 scatti la grande nevicata che nel 2012 ha interessato tutta la Valmarecchia. Ci trasferiamo a Riccione dove a Villa Mussolini si potrà ancora ammirare un importante evento espositivo dedicato alla grande fotografia con Elliott Erwitt family. Elliott Erwitt. Family è un piccolo campionario di storie umane che racconta l’evoluzione della famiglia dal dopoguerra all’inizio del nuovo millennio. La mostra è composta da 58 fotografie in bianco e nero selezionate personalmente dall’autore insieme alla curatrice Biba Giachetti.

Passeggiate alla scoperta della Valmarecchia

L’Umana Dimora Rimini organizza una camminata alla riscoperta Valmarecchia. L’appuntamento è per domenica quando si percorreranno sentieri e strade poderali lungo l'anello dei Tausani. Si camminerà per 2-3 ore su percorsi e sentieri di campagna per i quali è consigliabile dotarsi di scarpe con suola scolpita antisdrucciolo.

Marta Dalla Via a teatro con “le parole”

Andiamo a teatro con Marta Dalla Via che porta in scena al teatro Massari a San Giovanni in Marignano “Le parole non sono quello che dicono”, divertente excursus sull'importanza delle parole nella nostra società.?Dalle parole dell'autrice: “Ho preparato un raffinato spettacolo triviale interamente dedicato a loro: le pecore nere del linguaggio. Le parole non possiedono un cervello e non hanno auto coscienza. Non possono essere buone o cattive perché non sono consapevoli, non sanno quello che dicono…”

“La Crociata” di Louis Garrel in prima visione al Tiberio

Al cinema Tiberio di Rimini si potrà vedere in prima visione il film “La Crociata” di Louis Garrel con Louis Garrel, Laetitia Casta e Joseph Engel. La trama racconta di Abel e Marianne che scoprono che il figlio Joseph di 13 anni ha venduto di nascosto i loro oggetti più preziosi per salvare il pianeta. Genitori moderni e comprensivi, Abel e Marianne si dispongono al dialogo. Abel non andrà oltre la raccolta differenziata, Marianne seguirà il sogno del figlio fino in Africa. Un film per riflettere e mettere in discussione soprattutto le nostre abitudini.