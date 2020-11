Weekend alla scoperta di Fellini, passeggiate, laboratori creativi e incontri online

Questo weekend è un fine settimana dedicato alla cultura e alle visite guidate. Il nuovo Dpcm vieta la possibilità di eventi pubblici, mostre e spettacoli e allora molti appuntamenti si spostano online come gli appuntamenti con Biblioterapia e la rassegna filosofica Parole controtempo. E per gli amanti dell’aria aperta non mancano passeggiate tra natura, misteri e scoperta del territorio. C’è l’imbarazzo della scelta. Non resta che scegliere dove andare e godersi il momento.

Parole controtempo con l’economista Stefano Zamagni

Venerdì sera appuntamento con la rassegna "Parole controtempo" esclusivamente on-line. In diretta sul canale Youtube del Comune di Misano ci sarà l’economista Stefano Zamagni che rifletterà su quella che per Platone era la regina delle virtù cardinali: la Prudenza. Il pensiero economico dominante concepisce erroneamente la prudenza solo come avversione al rischio, mentre in realtà il problema è vedere al di là dei vantaggi a breve termine e agire secondo una visione di lungo periodo. Ecco allora che la vera sfida è trasferire il principio di prudenza alla sfera collettiva.

Arnaldo Benini e la neurologia del tempo

Arnaldo Benini, professore emerito di Neurochirurgia e neurobiologia dell’Università di Zurigo, grande divulgatore scientifico e scrittore, sabato terrà una lezione in streaming di Neurobiologia del tempo. Contrariamente a quanto sostengono molti fisici, il tempo esiste ed è reale. È prodotto dal cervello ed è presente in tutti gli esseri viventi con sistema nervoso. Come il linguaggio e il senso dello spazio, è un evento biologico prodotto da meccanismi nervosi emersi per selezione naturale.

"Ho bisogno di credere" in mostra a Le Befane

Le mostre chiudono, ma venerdì sarà possibile ammirarne un ritratto inedito, intimo e particolare di Federico Fellini nella mostra-progetto dal titolo: "Ho bisogno di credere. Fellini e il sacro". La mostra è caratterizzata in diciotto grandi e suggestivi pannelli e rivisita l’immaginario religioso nei film di Fellini con le sue contraddizioni e le sue provocazioni: il sassolino del matto (La strada); il pellegrinaggio al Santuario del Divino Amore (Le notti di Cabiria); la statua di Cristo in volo su Roma (La dolce vita); il collegio religioso e l’incontro con il cardinale (8 e 1/2); la recita del martirio della Santa (Giulietta degli spiriti); il Rex (Amarcord); la sfilata di abiti ecclesiastici (Roma) e ancora sequenze tratte da Lo sceicco bianco, Il Bidone, I Clown, Casanova, La città delle Donne, La voce della Luna, forse la pellicola che più di altre di Fellini contiene in maniera esplicita l’inestirpabilità e nella profondità delle domande dell’uomo sul senso della realtà. La mostra è accompagnata da un catalogo omaggio di 24 pagine a colori formato tabloid (44 x 29 cm).

Dalla Fortezza di San Leo alla scoperta del parco più affascinante di Rimini

Domenica a San Leo sarà possibile scoprire la Rocca grazie alla visita guidata dal tema "L'architettura militare al servizio di una Fortezza naturale". Grazie al percorso guidato i visitatori potranno apprendere l’evoluzione dell’architettura della Fortezza attraverso i secoli e l’opera dell’uomo. Per partecipare è richiesta la prenotazione. I partecipanti saranno omaggiati con volumi sui borghi e il territorio.

Andiamo a Rimini dove, invece, venerdì e domenica si potrà godere dell’aria autunnale andando alla scoperta del parco più affascinante di Rimini. Due passeggiate per ammirare le sfumature magiche, ascoltare fiabe e leggende sullo straordinario mondo degli alberi. Una passeggiata per bambini e famiglie dall'Arco d'Augusto lungo la pista ciclabile fino al Parco della Cava. Le passeggiate sono su prenotazione.

Laboratori creativi online per i più piccoli

I più piccoli potranno divertirsi con i laboratori creativi in compagnia dell'arteterapeuta Anna Maria Taroni comodamente da casa propria. L'occasione è il compleanno del Centro Valmarecchia. I laboratori si svolgeranno online sabato e domenica in diretta streaming sulla pagina Facebook del Centro Valmarecchia.