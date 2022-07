Weekend ricco: Cartoon Club e Riminicomix, la musica di Venditti e De Gregori, il sound di Myss Keta, sport e mostre

Fumetti e musica sono i protagonisti indiscussi di questo weekend riminese. Vediamo nel dettaglio tutti i principali appuntamenti.

Manifestazioni & incontri

E' un weekend ricco di eventi quello di Cartoon Club: si celebra Diabolik, con mostre, concerti, incontri e proiezioni dedicati all'assasino dagli occhi di ghiaccio, mentre l'intramontabile Pippo compie 90 anni e per l'occasione gli viene dedicata una mostra visitabile fino a domenica al Museo della Città. A Riminicomix, la mostra-mercato più attesa dagli appassionati di fumetti e action figure, previsti incontri con influencer del web, fumettisti e divulgatori della nona arte. Fino a domenica, l’universo della cultura pop, geek e nerd sono al centro di Joy Rimini, l'evento dedicato all’universo del videogioco ed e-sport.

Continua Santarcangelo Festival: venerdì va in scena love me, il manifesto radicale femminista dell'argentina Marina Otero per la prima volta in Europa; alle Befane, tra le vetrine, appuntamento con "L’Âge d’or", la visita-performance di Igor Cardellini e Tomas Gonzalez.

A Montefiore Conca torna "Rocca di Luna": venerdì sera, occhi puntati al cielo con l'astronauta Umberto Guidoni, per un viaggio alla scoperta del cosmo e dei suoi segreti; sabato e domenica, invece, musica e gastronomia ai piedi della Rocca Malatestiana. Ultima tappa del Festival per il Mare dell’Adriatico - Costa dell’Emilia-Romagna che sabato e domenica arriva a Misano: due giornate di passeggiate guidate, incontri con gli esperti e laboratori alla scoperta del porto turistico e degli abitanti del mare. Parte domenica "Macinare Cultura - Festival dei Mulini storici", musica popolare, teatro e nuovi protagonisti per la terza edizione del Festival. A Viserba, appuntamento con la rassegna di cabaret "Sganassau 2022": venerdì sera si ride con il comico romano Alberto Alivernini. L’associazione "Una Goccia per il Mondo" compie 20 anni e festeggia sabato 16 luglio con un super evento al Parco degli Artisti.

Musica

Sabato, Antonello Venditti e Francesco De Gregori sono a Cattolica, all'Arena della Regina, per la tappa romagnola del tour che li porterà in tutta Italia. La spiaggia del Beky Bay si scalda invece con un cartellone di eventi imperdibile: si comincia con Myss Keta, sabato, in Riviera per la tappa del Miss Keta Summer Tour 2022. Sul palco della Rimini Beach Arena, venerdì, approda il Mamacita Festival, mentre sabato, è la volta del Galactica Festival Rimini. Al Festival di San Leo, sabato va in scena il Gran Galà di musica lirica, con le partecipanti alla Master Class di canto lirico, tenuto da Luciana Serra.

Cultura

Per un tuffo nella letteratura, l'appuntamento è alla Casa Rossa di Bellaria, con la rassegna "Parole tra noi leggere": venerdì sera, i giardini ospitano la scrittrice Nadia Terranova col suo "Trema la notte". Sempre alla Casa Rossa, va in scena il grande cinema indipendente del "Bellaria Film Festival": sabato e domenica, le proiezioni “Re Granchio” e “Il fronte interno”.

Sport

Sabato e domenica, a Riccione, torna il "vivo Lega Volley Summer Tour" la competizione di Sand Volley 4x4 femminile che arriva in Riviera per discutere la 22esima Coppa Italia.

Mostre

Cartoon Club celebra la pace con la mostra Nagasaki Beyond – Guerra, pace e buddismo. In occasione di Santarcangelo Festival, Manuele Geromini presenta “Le Théâtre du Shibari”, una mostra fotografica dedicata allo Shibari, un’antica forma artistica di legatura giapponese. Alla mostra mercato nazionale Pennabilli Antiquariato, preziosi e inattesi capolavori dell'arte. Il Palazzo del Fulgor ospita Fellini Forbidden, la mostra dedicata al lavoro grafico che il regista riminese ha realizzato in preparazione del film “Il Casanova” (1976). Sempre sulle orme del Maestro, al Museo Fellini continua la mostra fotografica di Patrizia Mannajuolo “Federico Fellini dietro le quinte”. Una passeggiata nel centro di Rimini ci regala invece “Una vita contro la mafia”, la mostra diffusa nata da una riflessione sulla testimonianza di chi ha perso la vita per mano delle mafie. Sempre in centro, Part- Palazzi dell’Arte di Rimini ospita i lavori dei dodici finalisti alla prima edizione del Premio Artisti Italiani PART mentre, alla Galleria dell'Immagine, c'è la mostra dedicata alla lunga attività fotografica di Italo di Fabio. Alla Biblioteca Gambalunga c'è la mostra "Transitorie" di Caterina Nanni, mentre continua, alla Galleria d’arte Zamagni, la mostra In-Evolution di Lorenzo Scarpellini. A Riccione prosegue la grande mostra "Steve McCurry Icons", con oltre 70 scatti del celebre fotografo americano. Il ristorante “Falsariga” di Morciano si trasforma invece in una galleria d’arte con la mostra “Nemo propheta in patria” di Giuliano Cardellini, mentre a Bellaria Igea Marina restano aperti i musei cittadini per tutta la stagione estiva.