Attesi in migliaia per il Rimini Summer Pride e il ritorno delle Frecce Tricolori. Esordio per lo show di Peter Pan

Musica, spettacoli, mostre e incontri culturali sono i protagonisti indiscussi di questo weekend riminese. Vediamo nel dettaglio tutti i principali appuntamenti.

Rimini Summer Pride

Sabato, il lungo mare di Rimini si tinge dei colori dell'arcobaleno con il Rimini Sumemr Pride. Il ritrovo è in piazzale Benedetto Croce (Bagni 57-58) alle ore 17:30. Si percorre a piedi il Parco del Mare, fino al porto canale. Sul palco, situato alla spiaggia libera di Largo Boscovich (Bagno 1), seguono a rotazione interventi ufficiali, musica e dj set per tutta la serata. Presenti anche stand gastronomici, merchandising e banchetti delle varie associazioni aderenti. Venerdì pomeriggio, La Community 27 di Rimini ospita la presentazione del Libro dei Papà per scelta Christian e Carlo, "Quattro uomini e una stella".

Musica

Sabato sera a Cattolica arriva Marracash con la tappa romagnola del suo "Persone Tour 2002" mentre venerdì, a Verucchio, tutta l'energia di Margherita Vicario che arriva in Riviera con il Tour Estate 2022 dopo l’uscita di “Onde”. Sulla spiagga della Beach Arena di Miramare, arriva invece Il Mystica World Festival, con i suoi suoni caldi e coinvolgenti. Alla Rocca Malatestiana di Montefiore, appuntamento con il Siege Jazz Festival: venerdì il concerto di Stefania Tallini & Grabiel Grossi - Brasita - Special Guest Jaques Morelenbaum, sabato quello di Bosso & Giuliani - Connection e domenica Gegè Telesforo 5Tet - Impossible Tour. Liscio romagnolo e musica classica per le ultime due serate della rassegna Concerti al Castello, il festival musicale di Montegridolfo. Tutta la musica disco degli anni Novanta e Duemila al Cattolica Super 90, che prende il via venerdì con il concerto live dei Pop Deluxe.

Frecce Tricolori a Bellaria

Dopo Rimini è la volta di Bellaria Igea Marina. La città si prepara ad accogliere le Frecce Tricolori. L’elicottero HH139A Dimosar dell'Aeronautica Militare e quello da trasporto tattico dell’Esercito Italiano NH-90, un elicottero dell’Arma dei Carabinieri, un aereo KR2S, un Velivolo acrobatico Cap 231 e il biplano leggero acrobatico Pitts Special: questo il ricco menu che tutti gli appassionati e non solo, potranno gustare domenica 31 luglio in occasione dell’attesissimo Bellaria Igea Marina Air Show 2022. Inizio dello spettacolo previsto per le ore 16,30, il cui gran finale sarà l’esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale, con i dieci leggendari Aermacchi MB-339PAN che torneranno a solcare i cieli di Bellaria Igea Marina quattro anni dopo la splendida esibizione del giugno 2018.

Si mangia e si beve

A Torriana, venerdì, ultima serata di Scorticata, la Collina dei Piaceri: si chiude la tre giorni dedicata all'alta cucina formato "street food" e alla buona musica.

Spettacoli

A Rimini, nella Piazza dei Sogni, venerdì prende il via Peter Pan nei Giardini di Kensington, uno spettacolo live con coreografie volanti, immagini, musica e parole che riempirà di magia la piazza fino alla metà di agosto. Sabato, a San Giovanni in Marignano tornano i canti, i balli, le barzellette e le esibizioni ai limiti dell’impossibile de La Notte dei Talenti, per una serata magica e spensierata. Si conclude sabato a Mondaino il teatro del "buon contagio", un progetto per superare le nuove barriere imposte dalla pandemia: va in scena la prova aperta "In viaggio verso Eutopia", seguita dall’incontro con la compagnia, i tutor e i partner del progetto. A Viserba, continua la rassegna di cabaret "Sganassau 2022", venerdì si ride in compagnia del comico romano Sergio Viglianese.

Incontri

Torna La Terrazza della Dolce Vita, i salotti culturali di Simona Ventura e Giovanni Terzi nel giardino del Grand Hotel di Rimini. Sabato, ospiti il giornalista televisivo Alessandro Cecchi Paone, il cantautore Giovanni Caccamo e Pierguido Iezzi, CEO di Swanscan, mentre domenica arrivano Maria Grazia Cucinotta, il direttore del settimanale “Chi” Alfonso Signorini e Antonio Fantin, nuotatore e campione olimpico paralimpico. Nell'ambito della 24esima edizione di "Antico/Presente. Festival del Mondo Antico", venerdì sera, a Cattolica, Antonella Prenner racconta il ruolo politico delle donne nella Roma imperiale. Allo Sferisterio di Satarcangelo, Lara e Alice presentano il loro progetto Frequenze, per sfidare la pandemia a colpi di musica e fotografia. Sabato a Montegridolfo, nuovo appuntamento con Una Boccata d’Arte, il progetto d’arte contemporanea diffuso in tutta Italia teso a valorizzare l’incontro tra arte e patrimonio storico, artistico e paesaggistico.

Amici animali

Il rifugio La Casa Selvatica di Pennabilli apre le porte al pubblico per presentare la propria realtà: tanti cuccioli, ma anche cani adulti e tanti anziani che finalmente assaporano la gioia delle carezze, di buon cibo e di cure premurose.

Mostre

A Bellaria Igea Marini, sabato prende il via la Biennale del mare: oltre cento opere di pittura, scultura e fotografia dall'Italia e dal mondo. Con l'esposizione Una mostra e il suo doppio, si chiude la trilogia di Moreno Mondaini, venerdì a Rimini, nella Sala Sant'Agostino. Termina domenica la Vita Dolce, la mostra fotografica in 100 scatti di Gianni Donati e Pio Sbrighi, un percorso unico in riva al mare che racconta la città di Rimini e i riminesi. Fino a domenica, continuano: la mostra dedicata ai 90 anni dell'intramontabile Pippo, al Museo della Città, quella dedicata a Diabolik, la mostra "ABC - Disegni e Fumetti" di Franco Matticchio, all'Augeo Art Space di Rimini e Nagasaki Beyond – Guerra, pace e buddismo. Il Palazzo del Fulgor ospita Fellini Forbidden, la mostra dedicata al lavoro grafico che il regista riminese ha realizzato in preparazione del film “Il Casanova” (1976). Sempre sulle orme del Maestro, al Museo Fellini continua la mostra fotografica di Patrizia Mannajuolo “Federico Fellini dietro le quinte”. Il Part- Palazzi dell’Arte di Rimini ospita i lavori dei dodici finalisti alla prima edizione del Premio Artisti Italiani PART mentre, alla Galleria dell'Immagine, si conclude sabato la mostra dedicata alla lunga attività fotografica di Italo di Fabio. Alla Biblioteca Gambalunga c'è la mostra "Transitorie" di Caterina Nanni, mentre continua, alla Galleria d’arte Zamagni, la mostra In-Evolution di Lorenzo Scarpellini. A Riccione prosegue la grande mostra "Steve McCurry Icons", con oltre 70 scatti del celebre fotografo americano. Il ristorante “Falsariga” di Morciano si trasforma invece in una galleria d’arte con la mostra “Nemo propheta in patria” di Giuliano Cardellini, mentre a Bellaria Igea Marina restano aperti i musei cittadini per tutta la stagione estiva.