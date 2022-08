A Rimini c'è ancora voglia d'estate e di festa, super calendario con Coez, Barbarossa, BirRimini e le miss

"L'estate sta finendo e un anno se ne va", così recitava la canzone di Righeira ma a Rimini non sembra proprio essere così. Infatti, tanti sono gli eventi in programma per il weekend dell'ultima settimana di agosto. Concerti, rassegne cinematografiche, spettacoli, manifestazioni enogastronomiche e mostre, un ampio ventaglio di offerta, pensato per intrattenere e allietare i residenti e i turisti che in queste giornate continuano ad affollare le spiagge e il centro città.

Musica

Il palco dell'Arena della Regina di Cattolica, sabato 27 agosto si accende con la performance live di Coez che salirà sul palcoscenico con il suo "Essere Liberi in Tour", durante il quale porterà alcuni dei brani tratti dal suo ultimo album e ripercorrerà a partire dagli esordi, le grandi hit del passato. Venerdì 26 agosto, prosegue la rassegna "Cattolica #Super90 - Music Night", dedicata alle atmosfere della disco degli anni 90-2000; Piazza I° Maggio per l'occasione si animerà con Mauro Pilato & Max Monti. A Riccione, il Cocoricò saluta l'estate con tre appuntamenti consecutivi: venerdì 26 agosto toccherà ad Insanity, il nuovo format lanciato questa estate dal locale; sabato 27 sarà la volta di Ilario Alicante, mentre domenica 28 agosto Playa Boho ospiterà Cocoricò On The Beach con Capofortuna, Cirillo, Ricky L., Stella Bossi e Oceanic. La rassegna musicale "Albe in controluce" domenica 28 agosto saluta il sorgere del sole e dell'estate con la voce di Luca Barbarossa in concerto con il #Nonperdertinientetour. A Rimini, domenica 28 agosto presso il parco La Serra Cento Fiori, le melodie della cantante Ellen River e la rock band The Oak's sanciranno la serata conclusiva del “Marecchia Social Fest”, un’estate all'insegna della musica e dell'intrattenimento. Il Parco degli Artisti di Vergiano si animerà di musica con performace live con venerdì 26 agosto di Sofia Cecchini che ha fatto parte per la stagione 2022 del cast di "Deejay On Stage" come cantante, ballerina e presentatrice. Sabato 27 agosto sarà la volta della Piccola Orchestra Orientabile tra musica latino-caraibica che spazia dalla tradizione cubana, a quella colombiana, brasiliana e jamaicana. E per concludere, domenica 28 agosto i Nashville & Backbones animeranno il palcoscenico con musica folk/country dalle forti tinte pop e rock, senza mai rinunciare alla sperimentazione e alla contaminazione. A Riccione, sabato 27 agosto il Samsara Beach "devolverà" il suo spazio per una serata all'insegna della beneficenza; l'evento The Charity Party sarà un'occasione di fare del bene e godere dell'esibizione musicale del tenore Ramon Vergas, Federico Paciotti e la pianista della scala Mzia Bakhtouridze. A Misano, venerdì 26 agosto per "Tali e Quali Music Show” salirà sul palco di Piazza della Repubblica Gianfranco Lacchi in tutta l’energia e la carica di Gianni Morandi.

Si mangia e si beve

Il Parco Federico Fellini a Rimini, da giovedì 25 agosto a domenica 28 agosto, ospiterà "BirRimini", la manifestazione dedicata al frutto del luppolo e alla sua lavorazione artigianale. Numerosi gli stand di birrifici provenienti da tutta Italia e non solo, anche cibo di strada come immancabile accompagnamento della birra artigianale. Inoltre, ad arricchire l’esperienza dei visitatori nel viaggio fra le realtà artigianali della produzione birraria, ci sarà la musica con dj set e concerti live di gruppi musicali emergenti che si alterneranno sul palco il venerdì e il sabato sera. Non mancherà anche un mercatino con prodotti handmade e vintage.

Spettacoli e manifestazioni

A Montegridolfo, venerdì 26 agosto prosegue la rassegna cinematografica "La Vela Illuminata" con la proiezione del film Solo cose belle. Conto alla rovescia per AlchimiAlchimie che nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 agosto “invaderà” il borgo di San Leo e tra spettacoli, musica, proposte gastronomiche ed eventi celebrerà la figura del conte di Cagliostro. Ma il sipario su questa edizione si alzerà già a partire da venerdì 26 agosto con la suggestiva cena di gala in Fortezza. Il tutto, all'interno di un'atmosfera magica e accompagnato da effetti scenografici sbalorditivi senza trascurare l'atteso spettacolo pirotecnico. Iniziata martedì 23, sino a domenica 28 agosto Santarcangelo di Romagna ospita Nòt Film Fest, il Festival di cinema indipendente internazionale. Lo Spazio Sferisterio e le sale dello storico Teatro Supercinema vedranno il susseguirsi di ben 100 opere, di cui 92 anteprime, tra lungometraggi, cortometraggi, documentari, film musicali e fashion film, provenienti da 39 Paesi diversi e selezionati tra le oltre 1000 candidature ricevute. A Riccione, domenica 28 agosto fa tappa il Torno a casa Tour, il racconto del tour sui pedali del riccionese Cristian D’Emilio. Un viaggio per riscoprire le radici dei genitori scomparsi, facendo ritorno al paese natale di questi e ripercorrendo da figlio, la strada che anni fa li aveva condotti altrove. Nel weekend, riflettori puntati anche sulla bellezza, infatti la città da mercoledì 24 agosto fino a domenica 28 agosto ospiterà la finale nazionale di Miss Reginetta d’Italia. Sessantaquattro splendide ragazze selezionate nelle varie regioni della penisola durante i mesi estivi si sfideranno a colpi di sorrisi e passerella per conquistare l’ambita corona. Sul palco di piazza Pascoli di Viserba, venerdì 26 agosto ultimo appuntamento con la rassegna di cabaret Sganassau 2022 in cui si riderà in compagnia del comico siciliano Francesco Rizzuto, più volte ospite a Zelig e Colorado con il personaggio del “vigile palermitano”. A Rimini, torna la rassegna teatrale e musicale estiva Le città visibili. Da giovedì 25 agosto fino a domenica 11 settembre, la kermesse sarà accolta dal Teatro degli Atti, dal Lapidario del Museo della Città e dall’ex cinema Astoria di Rimini in collaborazione con il Comune di Rimini. S'inserisce all'interno del Festival, il concerto di venerdì 26 agosto che vedrà salire sul palcoscenico del Teatro degli Atti Folcast (con Casadilego) per una nuova tappa del “Tempisticamente Summer Tour” con il nuovo singolo "Lifting". Mentre domenica 28 agosto sarà la volta del Gruppo Rmn che presenterà, sempre al Teatro degli Atti, lo spettacolo Rimini. La città di Bellaria, da venerdì 26 agosto fino a domenica 28 agosto trasformerà all'interno della cornice del CC Naturale Isola dei Platani ospiterà Bellaria Street Market, tre giornate super convenienti per gli acquisti esclusivi della merce esposta davanti alle attività che partecipano all'iniziativa. I commercianti infatti, scenderanno in campo con sconti fino a -70%. Un’occasione dunque, per una passeggiata nel verde approfittando dello shopping tra mille occasioni e offerte nei vari negozi aderenti. A Cattolica, prosegue la rassegna "Onde di Carta - Scrittori tra mare e stelle" che venerdì 26 agosto vedrà protagonista l'autore Massimo Vitali e il suo ultimo libro "Il circolo degli ex".

Escursioni e visite guidate

Per scoprire le bellezze del centro storico di Rimini è possibile scegliere tra diverse proposte di escursioni e visite guidate che ci condurranno in percorsi insoliti, passando per quartieri meno conosciuti. Spaziando da Castel Sismondo, al Fellini Museum, alla Domus del Chirurgo, il Teatro Galli. i Part (Palazzi dell’Arte Rimini) e percorsi serali in città. A Montefiore Conca, venerdì 26 agosto è prevista una visita guidata alla Rocca Malatestiana con successiva degustazione di vini sulla terrazza di un’azienda agricola locale. A Montegridolfo, nella medesima giornata potremo prendere "Una boccata d'arte" attraverso passeggiate botaniche guidate lungo un sentiero di trekking, ai piedi del colle del castello. Durante la passeggiata i visitatori saranno accompagnati da una guida escursionistica locale che illustrera? piante, erbe aromatiche e aneddoti sulla natura circostante e sui luoghi storici.

Sport

A Riccione, domenica 28 agosto alla Beach Arena si scende in campo con il “Fallo Tournament by Trentalance”: torneo di beach tennis e beach volley con sfide a coppie in doppio misto, organizzato come ogni estate dall'ex divo a luci rosse e volto noto della tv, Franco Trentalance. Sulle calde spiaggie di Riccione, a fine torneo è previsto però uno speciale "terzo tempo", a ritmo di piadine e spiedini di pesce, “perché anche il mangiar bene è una caratteristica della Romagna”, sottolinea FrancoTrentalance in vista della sfida on the beach. A Misano Adriatico, prosegue al Palasport Rossini, la rassegna nazionale di pattinaggio artistico Aics che, fino a sabato 9 settembre vedrà coinvolti più di tremila partecipanti tra atleti, staff tecnici ed accompagnatori, appartenenti a oltre 170 società provenienti da sedici differenti Regioni italiane. Circa 400 le gare in programma nei 19 giorni di manifestazione.

Mostre

Il Palazzo del Fulgor ospita Fellini Forbidden, la mostra dedicata al lavoro grafico che il regista riminese ha realizzato in preparazione del film “Il Casanova” (1976). Sempre sulle orme del Maestro, al Museo Fellini continua la mostra fotografica di Patrizia Mannajuolo “Federico Fellini dietro le quinte”. A Riccione prosegue la grande mostra "Steve McCurry Icons", con oltre 70 scatti del celebre fotografo americano. A Rimini, ultime giornate per godersi l'esposizione fotografica "La Vita Dolce", in cui il susseguirsi di 100 fotografie in bianco e nero di Gianni Donati e Pio Sbrighi raccontano la città di Rimini in riva al mare, per due chilometri, tra il bagno 47 e il bagno 100. Inizia il conto alla rovescia anche verso la MotoGp 2022 al Misano World Circuit e il territorio della Riviera di Rimini si prepara ad accogliere tifosi, appassionati, curiosi e amici con eventi collaterali alla tappa del Gran Premio della Repubblica di San Marino e della Riviera di Rimini e per l'occasione, sabato 27 agosto inaugura la mostra dal titolo “Le radici della Riders’ Land” che racconta la storia delle minimoto nella scenografica Rocca Malatestiana di Rimini (Ala di Isotta). Nelle giornate di venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 agostoalla Colonia Novarese di Miramare (Rimini) avrà luogo il festival di arte contemporanea e performance Two Hours Ago I Fell in Love che tra opere d'art, workshops, performance e talk ci si interrogherà su come riabitare una ex colonia marina abbandonata da decenni.