La Riviera cala il poker di Ferragosto: party time con Kalkbrenner, Diodato, Pinguini tattici e Circo Loco

La fotografia del weekend appena trascorso ha visto il centro storico della città e quello di Marina Centro gremirsi di pubblico e di eventi, un'anticipazione di quello che sarà il fine settimana che ci condurrà al Ferragosto. Un Ferragosto da "sogno" tra party in stile Ibiza, artisti del calibro di Paul Kalkbrenner e "Albe in controluce" con Diodato. Ecco nel dettaglio i principali appuntamenti con cui celebrare il "Capodanno dell'estate".

Musica

L’Arena della Regina di Cattolica, dopo il successo del concerto di Blanco, sabato 13 agosto torna a farci ballare e cantare insieme alla band bergamasca Pinguini Tattici Nucleari con la tappa romagnola del loro "Dove eravamo rimasti tour". Spazio anche alla musica techno: sulla spiaggia della Rimini Beach sabato 13 agosto approda CircoLoco, il party ibizenco per antonomasia su cui si susseguiranno i migliori dj nazionali e internazionali. On stage: Maceo Plex, Mochakk, Peggy Gou, Seth Troxler, The Martinez Brothers e Sossa. Domenica 14 agosto sarà la volta di Social Music City Rimini On The Beach, con artisti quali Paul Kalkbrenner, Loco Dice, Marco Carola, Salmo. Ad arricchire l'offerta saliranno in console anche Armonica e Brina Knauss. Il 15 agosto ancora festa e musica con Ferragosto on the beach e i rapper VillaBanks e Bresh e la prima e unica festa a caso in Italia, Random. A Riccione, domenica 14 agosto all'interno della rassegna "Albe in controluce", Diodato è pronto ad incantare tutti con la sua voce: turisti, residenti e spiaggia compresa. Riccione festeggia il weekend di Ferragosto anche con Deejay On stage e i consueti fuochi d'artificio, sabato 12 agosto sarà la volta del “poeta urbano” Rocco Hunt mentre per la vigiloia di Ferragosto, il 14 agosto calpesteranno il palco di Riccione i protagonisti della radio: Rudy Zerbi, Gianluca Gazzoli, Andrea e Michele pronti a giocare con il pubblico e a farlo ballare sulle note del live dj-set di Andrea e Michele. La sera di Ferragosto è in programma anche uno speciale con i protagonisti di Amici, un terzetto di ospiti composto da Luigi Strangis, vincitore 2021, Alex, finalista dell’edizione 2022, e Deddy.

A Misano, venerdì 12 agosto per "Tali e Quali Music Show” salirà sul palco di Piazza della Repubblica Igor Minerva che proporrà il repertorio di Claudio Baglioni. Sabato 13 agosto, proseguono anche gli appuntamenti con "Misano Piano Festival"; con “El viaje sin rumbo” del trio composto da Mario Marzi, Simone Zanchini e Manila Santini potremo assistere ad un susseguirsi di sassofoni, fisarmonica e pianoforte. Per tutta la settimana la musica animerà anche la città di Rimini, domenica 14 agosto al Parco della Serra Cento Fiori infatti il Marecchia Social Fest celebra l’estate con la musica di Filippo Malatesta. Prosegue anche la rassegna "Cattolica #Super90 - Music Night", dedicata alla musica disco degli anni Novanta e Duemila. Sul palco, nella serata di domenica 14 agosto saliranno i "Deja Vu". A Rivazzurra, venerdì 12 torna Top of the Music con le più belle canzoni italiane e internazionali suonate e interpretate dallo showman Ciri Ceccarini. A Vergiano di Rimini, sabato 13 agosto presso il Parco degli Artisti andrà in scena "90 Mania", una festa tutta dedicata ai più grandi successi dance pop e radio degli Anni ‘90. Domenica 14 agosto, il Parco degli Artisti di Vergiano ospiterà Doctor Luba in concerto. Una serata di musica e divertimento con i Doctor Luba in concerto con i brani più energizzanti dei mitici Anni ’60 e il comico Sgabanaza che porterà al Parco degli Artisti tutta la verve delle migliori barzellette romagnole.

Si mangia e si beve

Nelle serate di venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 agosto, alla Rocca Malatestiana di Verucchio si tornano a levare i calici al cielo in occasione di Verucchio Calici 2022. A Vergiano di Rimini, il Parco degli Artisti sarà animato da A tutta Birra!, un'occasione per brindare in compagnia e ascoltare bella musica sulle rive del fiume Marecchia.

Spettacoli

Il 12 e 13 agosto torna a Santarcanelo il Festival I Denti Mancanti, all’interno della cornice dello Sferisterio. Si parte venerdì 12 agosto con il monologo di Giorgio Montanini dal titolo “Undiceximo” e si prosegue sabato 13 agosto con lo spettacolo di Chiara Becchimanzi dal titolo “Terapia di gruppo”. A Viserba, continua la rassegna di cabaret Sganassau 2022 e venerdì 12 agosto si riderà in compagnia di Marco Dondarini e Davide Dal Fiume. Piazza Malatesta a Rimini, per il terzo weekend torna ad animarsi e farci sognare con Peter Pan nei Giardini di Kensington: uno spettacolo live con coreografie volanti, immagini, musica e parole. Nelle quattro serate di spettacoli (venerdì 12, sabato 13, domenica 14, lunedì 15), sarà possibile approfittare dell’occasione per visitare anche il Fellini Museum, il teatro Galli e il Part.

Il Castello di Montegridolfo, nelle serate di sabato 13 agosto, domenica 14 agosto e lunedì 15 agosto ospiterà l’evento "L'amore e l'arte muovono il mondo": tre serate all’insegna di poesia, musica e gastronomia.

Incontri

Nel lungo weekend di Ferragosto, nella suggestiva cornice del Ponte di Tiberio, ci attende per un picnic serale illuminati dalle luci e dalla magia del Cinema, Tiberio CinePicnic nell'ambito della rassegna La Vela Illuminata. Per Ferragosto la zona mare sarà animata, come da tradizione, anche dagli eventi a cura dei Comitati Turistici di Miramare, Rivazzurra, Marebello, Rivabella, Viserba, Viserbella, Torre Pedrera che propongono serate di musica, ballo e intrattenimento per tutte le età per trascorrere un Ferragosto in allegria.

Escursioni e visite guidate

Per scoprire le bellezze del centro storico è possibile scegliere tra diverse proposte di escursioni e visite guidate che ci condurranno in percorsi insoliti, passando per quartieri meno conosciuti. Spaziando da Castel Sismondo, al Fellini Museum, alla Domus del Chirurgo, il Teatro Galli. i Part (Palazzi dell’Arte Rimini) e percorsi serali in città.

Mostre

Per chi volesse trascorrere il weekend e la giornata di Ferragosto all’insegna della cultura, i musei comunali di Santarcangelo resteranno aperti. Diverse anche le mostre legate al mondo felliniano. Il Palazzo del Fulgor ospita Fellini Forbidden, la mostra dedicata al lavoro grafico che il regista riminese ha realizzato in preparazione del film “Il Casanova” (1976). Sempre sulle orme del Maestro, al Museo Fellini continua la mostra fotografica di Patrizia Mannajuolo “Federico Fellini dietro le quinte”. A Riccione prosegue la grande mostra "Steve McCurry Icons", con oltre 70 scatti del celebre fotografo americano.

