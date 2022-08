Un ricco fine settimana: Elisa, Litfiba, Santarcangelato, Palio del daino, mostre e spettacoli

La musica, ma anche spettacoli, appuntamenti enogastronomici e manifestazioni sono i protagonisti indiscussi di questo weekend. Vediamo nel dettaglio tutti i principali appuntamenti.

Musica

L'Arena della Regina di Cattolica, animata dalle brillanti performace ed esibizioni nel weekend di Ferragosto, prosegue con il proprio carnet ricco di appuntamenti e venerdì 19 agosto vedrà sul palcoscenico Elisa con la tappa romagnola del suo "Back to theFuture Live Tour"; questa, non sarà soltanto una festa della musica ma anche un'occasione per sensibilizzare il pubblico sull'argomento green a cui Elisa è tanto "devota". Mentre sabato 20 agosto, Piazza della Repubblica sarà travolta dall'energia della band che ha fatto la storia del rock italiano i Litfiba, con il tour “l’Ultimo girone” festeggiano i 40 (+2) anni di carriera e l’addio alla scena musicale.

A Vergiano, il Parco degli Artisti di Rimini nella serata di venerdì 19 agosto, si accende con le esibizioni di Tony Bungaro e Marco Pocassoni.

A Misano, proseguono gli appuntamenti con "Tali e Quali Music Show", una serie di tre concerti che vedrà protagonisti i finalisti del fortunato programma televisivo di Raiuno, condotto da Carlo Conti. Venerdì 19 agosto sarà la volta del vincitore del programma, Daniele Si Nasce che interpreterà Renato Zero.

Le melodie di "Campus internazionale di musica" continuano ad animare la città di Santarcangelo, attraverso i concerti in programma.

A Rimini, è tempo di ripercorrere il passato e le sue musiche; per l'occasone la Rimini Beach Arena sabato 20 agosto ospiterà Memorabilia, il party che ripercorre trent’anni memorabili di storia del Cocoricò, con i dj e gli artisti che ne sono stati i protagonisti principali e hanno contribuito in maniera fondamentale a rendere il Cocoricò il club italiano di culto per antonomasia, con il loro eclettismo e la loro fantasia. On stage Pcp aka Marc Acardipane, Jam El Mar, Tomcraft, Cirillo, Saccom an, Ricci Jr, Principe Maurice e Federica Babydoll.

Sul palco del Deejay On Stage a Riccione, sabato 20 agosto salirà la freaky queen Senhit, invitata come ospite d’onore nella giuria del contest dedicato ai giovani esordienti. A Verucchio, sabato 20 agosto Luca Domenicali e Danilo Maggio in arte Microband salgono sul palcoscenico dell’Anfiteatro Chiostro del Museo Archeologico, con la nuova produzione "Duell -The Best of", riproponendo le musiche più belle di tutti i tempi, ma sconvolte e stravolte attraverso gli strumenti musicali, per soprendere e affascinare il pubblico.

Si mangia e si beve

A Santarcangelo, venerdì 19 e sabato 20 agosto, torna Santarcangelato. L'evento più dolce dell'estate delizierà in maniera del tutto esclusiva i "buongustai" che affolleranno le vie del borgo. Tante le novità proposte durante le due serate, tra cui 16 nuovi gusti di gelato artigianale di eccezionale qualità. Le colline di Coriano, sabato 20 e domenica 21 agosto, saranno inebriate da "Sangiovese Street Festival", due giornate di festa in cui celebrare attraverso degustazioni, il Sangiovese e le altre eccellenze vinicole della Romagna. Ad allietare e arricchire il tutto, anche specialità gastronomiche del territorio, mercatino dell'usato e intrattenimento musicale.

Spettacoli

A Viserba, continua la rassegna di cabaret Sganassau 2022 e venerdì 19 agosto si riderà in compagnia di Giampiero Sterpi e Alessia Di Pasquale. Proseguono gli appuntamenti con la rassegna intinerante cinematografica de "La Vela Illuminata", che venerdì 19 agosto a Torrianavedrà la proiezione del film “Il Concorso” con Keira Knightley.

Manifestazioni & Incontri

Su il sipario per il “Palio de lo daino” la manifestazione che da giovedì 18 a domenica 21 agosto animerà il centro storico di Mondaino attraverso un viaggio a ritroso nel tempo che farà immergere il visitatore nelle suggestive atmosfere medioevali: le vie e le piazze si accenderanno con le botteghe storiche delle arti e dei mestieri, sbandieratori, armigieri, falconieri, giullari, figuranti, laboratori artigianali, le proposte culinarie delle Contrade, spettacoli e musica dal vivo. Dopo Peter Pan nei Giardini di Kensingtong, in Piazza Malatesta a Rimini, andrà in scena la sfilata/performace del brand Simon Cracker disegnato da Simone Botte , finalista al contest "Who is On Next?" di Vogue Italia. Con la coreografia di Claudio Gasparotto, la serata vedrà coinvolti danzatrici e danzatori insieme a modelle e modelli professionisti. Proseguono gli appuntamenti di “I Borghi più belli d’Italia”, Montefiore Conca ospita “Le notti bianche”. Sul palco, venerdì 19 agosto, saliranno Ybel Cruz e Giorgio Filippetti. Il Museo della Regina di Cattolica, venerdì 19 agosto ospita "Different Waves". L'evento, volto a promuovere la tutela dell'ecosistema marino, è parte della manifestazione “Vele al Terzo: raduno delle imbarcazioni storiche”, raduno delle tradizionali barche con vela al terzo che si svolgerà sabato 20 agosto presso il porto-canale di Cattolica-Gabicce. Il borgo di Santarcangelo, sarà animato da parole e musica da “We Reading Festival”, il Festival che fino a domenica 21 agosto ci delizierà con spettacoli inediti, letture e talk in location suggestive e concerti al sorgere del sole.

Escursioni e visite guidate

Per scoprire le bellezze del centro storico è possibile scegliere tra diverse proposte di escursioni e visite guidate che ci condurranno in percorsi insoliti, passando per quartieri meno conosciuti. Spaziando da Castel Sismondo, al Fellini Museum, alla Domus del Chirurgo, il Teatro Galli. i Part (Palazzi dell’Arte Rimini) e percorsi serali in città.

Mostre

Il Palazzo del Fulgor ospita Fellini Forbidden, la mostra dedicata al lavoro grafico che il regista riminese ha realizzato in preparazione del film “Il Casanova” (1976). Sempre sulle orme del Maestro, al Museo Fellini continua la mostra fotografica di Patrizia Mannajuolo “Federico Fellini dietro le quinte”. L'Augeo Art Space all'interno di Palazzo Spina, sabato 20 agosto accoglierà DieciDonneDesigner, una mostra itinerante che unisce ed esalta la creatività femminile in combinazione con il genius loci delle dimore in cui è ospitata. Dieci designers italiane sono state invitate a collocare i propri progetti realizzati e riconoscibili all’interno di una dimora storica e significativa per la città prescelta, A Riccione prosegue la grande mostra "Steve McCurry Icons", con oltre 70 scatti del celebre fotografo americano. A Cattolica, il Palazzo del Tursimo ospita la mostra "Cattolica e il mare". Le pennellate dell'artista, propongono una rivisitazione artistica dei luoghi, vedute e bellezze cittadine con protagonista indiscusso il mare. I dipinti raccontano le volanti dei pescatori, i loro volti e le loro barche, il mare con gli scogli. Anche la spiaggia, quella estiva con qualche bagnante, la veduta del panorama del nostro golfo fino a Rimini, ma anche la spiaggia con la neve.