Weekend in musica con Irama, Noemi e Gabbani, ma anche degustazioni di vino, spettacoli e mostre

Musica, arte, spettacoli, vino e tante altre iniziative animeranno il weekend riminese. Scopriamo insieme il programma del fine settimana.

Musica

Irama, fra gli artisti italiani più amati e talentuosi degli ultimi anni, arriva all’Arena della Regina di Cattolica per la terza tappa del suo tour; venerdì e sabato, a Rimini, Francesco Gabbani e Noemi salgono invece sul palco di RDS, per le due ultime giornate dell'RDS on Summer. Sabato, la Rimini Beach Arena di Miramare ospita il rapper milanese Lazza, che porta in Riviera le sue hit, mentre domenica, alla Corte degli Agostiniani, appuntamento con le note acid-jazz degli Incognito.

Cibo & Vino

Da venerdì a domenica, torna p.assaggi di vino, l'evento dedicato al vino doc locale che animerà la Piazza sull'Acqua e il Ponte di Tiberio; sabato sera, “Festa di mezza Estate” con paella e sangria vista mare alla Rocca Malatestiana, per dare il via alla bella stagione fra musica e buon cibo.

Spettacoli

Sarà un sabato ricco di eventi quello del Santarcangelo Festival, con due proposte internazionali per la prima volta in Italia. Sabato e domenica, al Parco degli Artisti di Rimini, c'è la rassegna di danza “Sosteniamo il Talento”, mentre al Festival Di San Leo, sabato sera va in scena l'opera di teatro musicale "Le donne, i cavallier, l'arme, gli amori, le audaci imprese", di Federico da Montefeltro.

Manifestazioni

Al Palacongressi di Rimini, per tutto il weekend, si tiene la sesta edizione di I Create My Destiny, la kermesse scientifica di crescita personale guidata dall’imprenditore Leonardo Leone. Sabato sera, invece, sotto la ruota panoramica di Rimini, appuntamento con l'evento di street dance Red Bull Dance Your Style.

Mostre

Il Palazzo del Fulgor ospita Fellini Forbidden, la mostra dedicata al lavoro grafico che il regista riminese ha realizzato in preparazione del film “Il Casanova” (1976). Sempre sulle orme del Maestro, al Museo Fellini continua la mostra fotografica di Patrizia Mannajuolo “Federico Fellini dietro le quinte”. Una passeggiata nel centro di Rimini ci regala invece “Una vita contro la mafia”, la mostra diffusa nata da una riflessione sulla testimonianza di chi ha perso la vita per mano delle mafie. Sempre in centro, Part- Palazzi dell’Arte di Rimini ospita i lavori dei dodici finalisti alla prima edizione del Premio Artisti Italiani PART mentre, alla Galleria dell'Immagine, c'è la mostra dedicata alla lunga attività fotografica di Italo di Fabio. Alla Biblioteca Gambalunga c'è la mostra "Transitorie" di Caterina Nanni, mentre continua, alla Galleria d’arte Zamagni, la mostra In-Evolution di Lorenzo Scarpellini. A Riccione prosegue la grande mostra "Steve McCurry Icons", con oltre 70 scatti del celebre fotografo americano. Il ristorante “Falsariga” di Morciano si trasforma invece in una galleria d’arte con la mostra “Nemo propheta in patria” di Giuliano Cardellini, mentre a Bellaria Igea Marina restano aperti i musei cittadini per tutta la stagione estiva.