Riviera spaziale con Wellness, Festival della Carbonara, Sagra delle ciliegie, Bob Sinclar e apre lo Space

Sarà un fine settimana da record quello che aprirà il mese di giugno. La Riviera si trasforma in un palcoscenico di eventi lungo chilometri e che richiamerà in riva all’Adriatico migliaia di presenze. Non solo dall’Italia ma anche dall’estero, visto la portata degli appuntamenti. E’ il weekend del RiminiWellness, con Rimini che si trasforma in capitale del benessere: oltre agli eventi in Fiera, grazie al fuori salone sono in agenda sul territorio 240 appuntamenti in molteplici zone della città. Ma il fine settimana del 31 maggio, 1 e 2 giugno sarà anche aperto a tante altre frontiere. Per gli appassionati del buon cibo: arriva lo Street Food Festival, c’è il 1° Festival della Carbonara e la Sagra delle Ciliegie. Ma saranno giorni anche di grande vita notturna: alla Villa delle Rose c’è Bob Sinclar, apre il nuovo Space Riccione con Carl Cox. E non è finita: in piazza a Riccione concerto dei Modena City Ramblers, arriva la festa del Tour de France e inaugurano i mercatini estivi. Insomma c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Rimini Wellness

Una 18esima edizione attesa con grande passione, che promette di trasformare la percezione del benessere in un'esperienza senza precedenti. Organizzato in 28 padiglioni, con oltre 300 brand espositori divisi in 6 aree tematiche differenti, dall’Action, al FoodWell, al mondo Health e Olistico, RiminiWellness 2024 punta sull'innovazione con un focus sulla longevità, esplorando programmi di allenamento e ultime ricerche nel campo nutrizionale e del benessere psicofisico.

Anche quest’anno la manifestazione esce dai confini del polo fieristico. RiminiWellness Off, il "Fuorisalone" del benessere e dello stile di vita, in collaborazione con il Comune di Rimini, offre un'esperienza collettiva che unisce la fiera, il centro e la spiaggia in un cuore pulsante di attività. Sono già confermati oltre 240 eventi dislocati sull’intero territorio, con il coinvolgimento di 42 organizzatori e 37 fra associazioni e professionisti locali.

Sagre e festival, un tripudio di sapori

Lo street food torna protagonista in città. Per l'occasione, la splendida cornice del lungomare cittadino (Rotonda Lucio Battisti, di fronte al Grand Hotel) ospiterà da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno "Street - Food Truck Festival": l’appuntamento per eccellenza che riunirà "buongustai e golosi" per assaporare il miglior cibo di strada in circolazione, servito da una selezione dei Food Truck.

Dal 30 maggio al 2 giugno approda per la prima volta a Misano Adriatico il gustosissimo format “Festival della Carbonara, Cucine Romane”, un evento che regalerà ai suoi ospiti un viaggio gastronomico nella Capitale, attraverso specialità e prodotti tipici romani di grande qualità. Parco Mare Nord verrà addobbato a festa per trascorrere insieme quattro giornate all’insegna del miglior cibo di strada, degli inimitabili prodotti romani e di tanto divertimento per tutti.

Tutto pronto a San Leo per l’evento che dà il via all’estate: la Sagra delle Ciliegie. Torna, infatti, da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno una nuova ricca edizione con appuntamenti ed eventi per celebrare il frutto che apre le porte alla stagione estiva. La Sagra è ormai diventata una manifestazione storica. Nasce infatti nel 1976. Per celebrare i 70 anni di “Romagna Mia”, domenica 2 giugno si terrà un con il concerto – spettacolo dell’Orchestra di Mirko Casadei. Un momento di festa nel segno della tradizione folkloristica romagnola.

Discoteche e dj da urlo

Il 2 giugno inaugura la nuova discoteca Space Riccione. Per questa occasione è stato scelto l’artista che ha legato indissolubilmente il suo nome e la sua carriera a Space: Carl Cox. Dopo 8 anni dal memorabile closing party di Ibiza, il top dj di Manchester torna protagonista nella console del Club premiato 6 volte come Best in the World, per una inaugurazione che si preannuncia storica.

Venerdì 31 maggio alla Villa delle Rose arriva Bob Sinclar con Nicola Zucchi, Tanja Monies. Bob Sinclar è un’indiscussa superstar: ha all’attivo centinaia di dischi di platino e oro, nove album ed un’infinità di hit mondiali (“World Hold On” e “Love Generation” giusto per citarne un paio), remix e rework di brani di Raffaella Carrà, Matia Bazar, Robbie Williams e Annalisa. Alla Villa delle Rose Sinclar è di casa da tantissimi anni, e vi arriva pochi giorni dopo l’uscita del suo nuovo singolo “Digane”.

Concerto in piazza

L’estate di Riccione esplode sabato 1 giugno con il concerto dei Modena City Ramblers che inaugura il grande palco affacciato sul mare di piazzale Roma, una delle location principali del palinsesto “Sotto il sole di Riccione”. La storica band porta in scena “Altomare”, proseguendo il tour iniziato nel 2023, oltre ai loro brani storici.

Festa del Tour de France

Nelle giornate del 31 maggio, 1 e 2 giugno evento itinerante per celebrare il mondo della bicicletta in occasione dello storico passaggio della Grand Boucle. Rimini si colora di giallo per festeggiare l’attesa della storica tappa di arrivo del Tour de France e lo fa con una vera a propria Festa del Tour dove la bicicletta è la protagonista assoluta, con aree dove grandi e piccoli potranno montare in sella, assistere a talk sull’educazione stradale, scoprire nuovi sport legati alle due ruote e godere delle esibizioni dei professionisti del settore e poi ancora musica, food e tanto altro. Per tre giorni l’evento itinerante Good Bike! Gente di Bici fa tappa nella rotonda Lucio Battisti davanti a piazzale Fellini con il suo ricco programma ad ingresso gratuito per tenere alta l’attesa, celebrare il Tour de France e la sua prima volta in Italia e per promuovere la cultura del mondo della bicicletta.

La Coppa Davis a teatro

Sabato 1 giugno alle ore 12 si terrà la cerimonia per celebrare l’arrivo al Teatro Galli della Coppa alla presenza del sindaco, del presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi e del presidente di Ieg Maurizio Ermeti. Per consentire agli amanti del tennis di vedere da vicino e fotografare il magnifico trofeo conquistato dagli azzurri - la Coppa Davis sabato 1 (ore 10 –19) e domenica 2 giugno (ore 11.30 – 21.30) sarà in esposizione al Teatro Galli in piazza Cavour.

Festa della Repubblica

La Festa della Repubblica commemora il 78° anniversario e per celebrare Rimini festeggia nel segno dell'apertura al territorio e alla cittadinanza. Questi gli appuntamenti: sabato 1 giugno 2024, ore 19.00 Palazzo Massani, sede Prefettura – U.T.G. (spazio antistante), Consegna delle Onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” e Concerto eseguito dalla “Mondaino Young Orchestra” - Direttore: Michele Chiaretti. Domenica 2 giugno, ore 9.45 piazza Cavour – Raduno delle autorità, degli invitati e della cittadinanza; ore 10.00 Inizio cerimonia: Schieramento delle Forze Armate, delle Forze dell’Ordine e dei Corpo di Soccorso Pubblico; Alzabandiera; Lettura del messaggio del Presidente della Repubblica: ore 21.00 Teatro Amintore Galli, Piazza Cavour, Concerto della Banda Città di Rimini – Direttore Jader Abbondanza

Parco degli artisti

Nel verde del parco Marecchia sabato 1 giugno parte la stagione estiva del Parco degli Artisti, con la festa per i 10 anni di Sergio Casabianca e le Gocce e un concerto che attraversa tutto il repertorio della band (alle ore 21). La festa ha inizio alle ore 16.00 con mercatini, musica e animazione per bambini.

Festa alla lumaca

Torna l'appuntamento con "Facciamo la festa alla lumaca": tre giorni dedicati a questo gasteropode, all'anfiteatro aperto di Poggio Berni. L'iniziativa, giunta alla quarta edizione, è realizzata da "Il regno delle chiocciole", allevamento di lumache nato 5 anni fa. "Il ricavato dell'evento - spiega l'organizzatrice Francesca Betti -, verrà devoluto all'associazione "cuori randagi" di Poggio Berni per l'acquisto di cibo per i gatti randagi di cui si occupano". Il programma prevede l'apertura degli stand gastornomici a partire dalle 19.30 con cena a base di lumache e altri piatti della tradizione romagnola. Venerdì 31 maggio, inoltre, alle 21, ci sarà lo spettacolo musicale gratuito de "Le bestie offese". Sabato 1 giugno, alle 18.30, il saggio di danza Tilt, intitolato "La Bella addormentata". Domenica 2 giugno, infine, alle 18 si svolgerà il "Terzo palio nazionale della lumaca", mentre alle 21 si esibieranno i Margo' 80 Band.

Biennale di disegno

Fino al 28 luglio prosegue la quarta edizione della Biennale del Disegno di Rimini, organizzata e curata dall’Assessorato alla Cultura e dai Musei Comunali di Rimini, che torna a svolgersi, dopo la pausa causata dal Covid-19, come di consueto tra la primavera e l’estate con il suo format consolidato di mostre dislocate dislocate nelle diverse sedi istituzionali - Museo della Città, Biblioteca Gambalunga, Palazzo del Fulgor e Castel Sismondo – e con il Circuito Open, espressione del dialogo diretto e interagente con la città e il suo territorio, che comprende altre esposizioni in spazi privati e pubblici (gallerie, studi d’artisti e d’architettura, librerie). Saranno 12 le mostre in contemporanea ad esporre 1.000 disegni che provengono da importanti istituzioni internazionali, come, tra le altre, l’Accademia Reale di San Fernando di Madrid e i Fonds Regionale d’Art Contemporain de Picardie, e da collezioni private come lo Studiolo Rivi. Tema il Viaggio come esito e ispirazione, ma anche come registrazione e contaminazione dal presente al passato. In mostra disegni che spaziano dai taccuini di viaggio di Felice Giani a quelli di Lorenzo Mattotti, dalle incisioni di Piranesi al Novecento di Thayaht, da Morandi a Fontana e Fautrier, dai Carteles del cinema cubano ai disegni del primo film d’animazione italiano “La Rosa di Bagdad” per giungere agli artisti contemporanei in mostra nel Cantiere Disegno.

Adriatico sull’onda dello sport

Venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno torna per il terzo anno consecutivo “Adriatico, sull'onda dello sport”, manifestazione organizzata dal Coni dell'Emilia Romagna, in collaborazione con il Club Nautico Rimini. Sono previste attività di formazione per le scuole, prove gratuite di diversi sport aperte al pubblico ed esibizioni. Un’occasione per conoscere meglio e provare gratuitamente numerose discipline dell’acqua come la vela, canoa, motonautica, sci nautico con il Sup e la pesca sportiva, ma anche alcune divertenti attività da praticare sulla spiaggia come beach pallamano, beach rugby, beach bocce, beach tennis, tambeach e ultimate frisbee.

Venerdì e sabato pomeriggio si può assistere ad una spettacolare manifestazione di aquiloni, mentre sabato pomeriggio sono presenti i boy scout con la loro simpatia, anticipati la mattina dalla presenza della banda giovanile di Rimini. Inoltre saranno protagonisti dell'evento anche gli uomini e le donne della Guardia Costiera, della Guardia di Finanza, dell'Arma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco e Polizia di Stato con alcune imbarcazioni sulle quali i presenti potranno salire per capirne le funzioni operative. Sul piazzale saranno presenti alcuni mezzi operativi di terra.

Sarà presente, inoltre, la Fondazione Cetacea che sabato mattina verso le 11 effettuerà la sempre emozionante liberazione in acqua di una tartaruga curata. Sabato mattina, dal Bagno 20 fino al piazzale Boscovich, è proposta da Rimini Cammina che ti passa, una camminata per arrivare in gruppo ad assistere alla liberazione della tartaruga sulla spiaggia. A tutti i partecipanti verrà offerta gratuitamente l’acqua grazie alla presenza dell’autobotte “L’apina solidale” della Fondazione S. Giuseppe di Rimini. Venerdì dalle 15 alle 16 e sabato mattina dalle 11 alle 12 speciale “Sport day by day su Canale 88 e contemporaneamente in streaming e sulla pagina facebook, per seguire gli eventi della due giorni sportiva.