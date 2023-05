In alto i calici con "Wein Tour": torna l'appuntamento per gli amanti del vino e della cultura gastronomica regionale

Prezzo non disponibile

Appuntamento a Cattolica per tutti gli amanti del nettare di Bacco. La città è pronta ad accogliere la 7° edizione di Wein Tour, l’evento dedicato agli amanti del vino, delle eccellenze e delle tipicità enogastronomiche dell’Emilia-Romagna. L'evento, previsto inizialmente per il 17, 18 e 19 maggio e rinviato a causa del maltempo, nelle giornate di venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 giugno,

La manifestazione, confermandosi un’iniziativa attesa e consolidata nel panorama vitivinicolo, vedrà protagonisti i produttori della Regione: sono 38 le cantine che si presenteranno lungo la passeggiata enogastronomica in viale Bovio, per proporre i loro migliori calici. Un viaggio enogastronomico a tutto tondo, che si arricchisce dei nuovi abbinamenti tra i vini e i piatti della tradizione Emiliano Romagnola, dalla piadina, al gnocco fritto, alle tagliatelle con il ragù alla marinara, per un’esperienza di gusto completa.

Wein Tour coniuga vino e cultura gastronomica, portando l’entroterra al mare in un legame continuo con il territorio. Secondo il collaudato format della kermesse, accanto alle degustazioni di vini e prodotti tipici si terranno cicli di seminari con relatori del settore vitivinicolo ed esperti di alto spessore.

Durante Wein Tour, Viale Bovio si trasformerà in un vivace percorso enogastronomico, ricco di punti di degustazione che vi permetteranno di assaggiare una selezione eccezionale di vini.

Ma Wein Tour non è solo degustazioni di vino. Durante l’evento, avrete l’opportunità di partecipare a stimolanti seminari condotti da esperti del settore. Luciano Rappo e Francesco Bordini, rinomati relatori del 2023, condivideranno con voi le loro conoscenze sul mondo del vino, approfondendo temi legati alla viticoltura, all’enologia e alle tendenze attuali. Sarete così in grado di arricchire la vostra esperienza e di apprezzare ancora di più i vini che avete degustato.

'Laesperienza a Wein Tour sarà anche accompagnata da un’atmosfera musicale unica. I DJ set di Luigi Del Bianco e Monika Kiss creeranno una colonna sonora coinvolgente, che vi farà vivere momenti di puro divertimento e relax. Potrete gustare il vostro vino preferito mentre ballate al ritmo delle migliori selezioni musicali.

E per chi desidera una pausa dai piaceri enogastronomici, non mancherà l’Osteria, che offrirà una varietà di prelibatezze tra cui piadine, tagliatelle, specialità di pesce e altre deliziose proposte. Avrete così l’opportunità di apprezzare la cucina locale e di accompagnare i vostri vini con autentiche prelibatezze gastronomiche.