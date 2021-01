Il workshop "Service Design Bootcamp” apre il 2021 di Welcome!

Continuano gli appuntamenti on line di “Welcome! Creativity and Design month”, l’evento del Laboratorio Aperto che promuove la bellezza e la cultura del design.

Il 12 gennaio (dalle 9.30 alle 17) si terrà il primo appuntamento di questo 2021 con il “Service Design Bootcamp”. Un workshop, a cura di Omar Vulpinari, professore universitario a Bologna e Londra e consulente di innovazione per marchi come Sky, Benetton e Samsung e organizzazioni come le Nazioni Unite, che ci guiderà alla scoperta dei principi, dei metodi e degli strumenti del design dei servizi. Il bootcamp è gratuito e aperto a tutti gli interessati. Per iscrizioni scrivere a laboratorioapertoriminitiberio@gmail.com, i posti sono limitati.

Il 13 gennaio Marzo Paglia di Musixmatch sarà intervistato alle 18.30 da Nicolò Pranzini del progetto @Aster per discutere di “L’interfaccia della musica”, mentre il 14 gennaio alle 18.30 il corso di laurea in Design dell’Università di San Marino organizza il talk “Design di vicinato, limes e spazi soglia” per raccontare il ruolo del design come attivatore di processi di cambiamento all’interno di comunità locali.

Ultimo appuntamento il 18 gennaio alle 18.30 con la presentazione di “Progetto 29.4”, una nuova tiratura limitata di serigrafie a cura degli artisti riminesi Elisabetta Angeli e Luca Giovagnoli, che racconteranno in prima persona l’iniziativa insieme a Matteo Sormani di Art-Preview.

Per info: www.facebook.com/laboratorioapertoriminitiberio