Giorno della Memoria, la città ricorda Werter Paesini

Venerdì 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria, in ricordo di tutte le vittime della Shoah e dei campi di concentramento nazisti. L'Associazione Partigiani sezione "Alba Mini" di Santarcangelo organizza, con il patrocinio del Comitato Cittadino Antifascista Unitario per le Libertà Democratiche, eventi sia con le scuole che destinati alla cittadinanza.

Dopo la visione del film Il figlio di Saul (2015, Laszlo Nemes) con l'Istituto Rino Mola ri lo scorso dicembre, venerdì 27 gennaio la scuola primaria Pascucci e il Molari parteciperanno alle 9:30 presso il parco Campo della Fiera alla deposizione della targa in ricordo delle vittime della deportazione nei lager nazisti, la commemorazione è aperta al pubblico.



Venerdì 27 gennaio alle ore 21:30 presso il teatro Il Lavatoio è prevista la proiezione della video intervista Werter Paesini: combattente per la Libertà, con lo scopo non solo di commemorare un nostro illustre concittadino e partigiano, ma anche per approfondire la questione degli internati militati nei campi di concentramento; sono indicate a seguire le indicazioni per la prenotazione. A inizio febbraio, inoltre, partiranno dei progetti con la scuola Franchini.



Werter Paesini: combattente per la Libertà

Werter Paesini è stato tanto nella sua vita: combattente, Partigiano e Presidente dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di Santarcangelo, nonché cerimoniere ufficiale e decano delle associazioni combattentische santarcangiolesi. Combatté in Albania e, dopo l’8 settembre del 1943, divenne partigiano unendosi alla Resistenza albanese, tornò poi a Santarcangelo nel luglio del ‘45, a guerra terminata. Questo video, realizzato nell'ambito del progetto "Ora e sempre - Resistenza, diritti, lavoro" e con il contributo della Regione Emilia-Romagna, vuole rendere omaggio a un uomo che è stato un punto di riferimento per la comunità santarcangiolese e che ci ha lasciati il 9 settembre 2021 a 99 anni. Come ha ricordato la Presidente della nostra sezione Giusi Delvecchio, Werter è stato insignito dei titoli di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente Carlo Azeglio Ciampi nel 2004 e del titolo di Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente Sergio Mattarella nel 2017, a Paesini l’Amministrazione comunale aveva conferito nel 2012 una Benemerenza “per l’impegno civile profuso quotidianamente divulgando i valori della pace, della fratellanza e della memoria”. Video autoprodotto dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia "Alba Mini" Santarcangelo di Romagna.