In attesa del Natale, il villaggio di Viserba si arricchisce con spettacoli musicali e attività per i più piccoli

Sabato 24 dicembre, dalle 10 alle 19:30, il Comitato Turistico di Viserba invita la cittandanza e tutti coloro che vorranno intervenire al Villaggio di Natale allestito in piazza Pascoli, con le bancarelle artigianali per gli ultimi regali e gli stand gastronomici per mangiare e brindare in compagnia.

Per i più piccoli ci sarà una giostrina e la casetta di Babbo Natale.

Alle ore 16:00 si terrà un concerto natalizio del giovane baritono viserbese Simone Baldazzi, che proporrà un repertorio pop-lirico, con brani di Andrea Bocelli, di Lucio Dalla e di Josh Groban.

Protagonista sarà anche l'associazione amica "La Prima Coccola", per la quale si effettuerà un'apposita raccolta fondi.

Lunedì 26 dicembre, sempre alle 16:00, si esibirà il duo femminile “Lucirock”, che proporrà canzoni di Natale in versione rock.