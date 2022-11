La città si trasforma in "Wonderland", il villaggio natalizio in piazza

Prezzo non disponibile

La città di Viserba si "veste a festa" per accogliere al meglio le festività natalizie. Infatti, sabato 3 dicembre in piazza Pascoli, aprirà Wonderland, un villaggio natalizio capace di attirare a sè grandi e piccini durante le prossime feste, con animazione e spettacoli in diverse giornate di dicembre e gennaio.

Proposta già lo scorso inverno sempre dal Comitato Turistico, l'iniziativa prevede, dalle 10 alle 19:30, l'apertura di alcune casette di legno con street food preparato al momento da diversi ristoratori della città. Saranno presenti anche le tradizionali bancarelle natalizie, mentre, dalle 15 alle 18, Babbo Natale e i suoi elfi accoglieranno i bimbi per ricevere le letterine di Natale.



L' inaugurazione del villaggio avrà luogo sabato 3 dicembre alle ore 16:00 con lo spettacolo di video, musica e cabaret "One Man Show" di Amedeo Visconti, che si riproporrà l'11 e il 18 dicembre.

Domenica 4, sempre alle 16, ci sarà il musical di Natale "A Magic Christmas" del gruppo "InDanza Show Academy".

Si proseguirà in festa, tra mercatini e spettacoli, fino all'8 gennaio.