"Writing in Rocca", un pomeriggio dedicato ai più piccoli alla scoperta della street art

Domenica 21 aprile a partire dalle ore 15:00, all'interno degli spazi della Rocca di Verucchio si potrà toccare con mano il mondo più autentico della Street Art attraverso il workshop "Writing in Rocca", un laboratorio creativo aperto a tutti tenuto dal writer Burla22. I partecipanti saranno guidati all’elaborazione e realizzazione di un tag attraverso l’uso della bomboletta spray.

L’appuntamento è aperto a chiunque voglia cimentarsi nell’arte del writing, con precedenza per bambini e ragazzi, ed è incluso nel biglietto di ingresso della Rocca pari a 5,50€.

I posti sono limitati, necessaria la prenotazione

Writing in Rocca è uno degli eventi collaterali della mostra di street art "Incroci - Percorsi e Ibridazioni dal Writing al Contemporaneo", promossa e organizzata dal Comune di Verucchio e dalla cooperativa Atlantide, curata da Segnali Urbani e con il contributo critico di Gian Guido Grassi di stART Attitude. L’esposizione, che comprende opere di Burla, Basik, Enko, Jato, Mozone, Reoh, Tomoz, Chob e Mind, è ‘diffusa’ nel borgo di Verucchio, in parte alla Rocca Malatestiana e all’interno della ex Chiesa del Suffragio.