Le xerofite e le piante del Madagascar di Marino Calesini si mettono in mostra con " XeroFatArt"

Nella giornata di domenica 30 luglio, presso il Palazzo del Turismo (Piazzale Fellini, 3) , si è svolta l'inagurazione della mostra di pittura botanica dell'artista Marino Calesini dal titolo XeroFatArt.

Orari di apertura : lunedì-domenica:10:,00-12,00/ 17,00-22,00. L'ingresso è libero.

La mostra, visibile fino al 20 agosto, presenta alcune tra le opere più significative di XeroFatArt ( arte delle piante Xerofite e delle piante Succulente o piante Grasse ) cioè di piante abituate a vivere in ambienti aridi, mettendo in atto

diverse strategie di sopravvivenza o abituate ad immagazzinare notevoli quantità d' acqua come le piante succulente. XeroFatArt è un termine coniato da Marino Calesini che delle piante xerofite e succulente è collezionista e cultore.

Marino Calesini, fotografo e pittore botanico riminese, ha curato diverse mostre fotografiche di soggetto naturalistico. Ha fatto parte dell'Associazione dei Pittori Naturalisti di Roma nel cui ambito ha seguito corsi di pittura botanica. Artista di livello internazionale, Calesini ha tenuto numerose mostre in italia e all' estero e sue opere fanno parte di collezioni pubbliche e private. Le opere esposte al Palazzo del Turismo, sono grandi tavole ad olio, definite "falsi stagionali" in termini di pittura botanica, poichè rappresentano in un'unica tavola le principali fasi della vita della pianta: la foglia, il fiore, il frutto.

Soggetto principe della mostra, le xerofite e le piante succulente del Madagascar, che Marino Calesini ha conosciuto durante un suo viaggio nella meravigliosa isola africana. Calesini ha messo a punto una tecnica pittorica molto raffinata: avvalendosi della meticolosa rappresentazione naturalistica di parti della pianta, propria della pittura botanica, ne enfatizza alcuni particolari, ad esempio il fiore, rappresentando altre parti della pianta in dissolvenza sullo sfondo (le foglie, i frutti ). L'insieme é di notevole "meraviglia visiva", poichè Calesini unisce alla perizia del pittore botanico lo sguardo del fotografo, creando nei suoi " falsi stagionali " effetti macro e tromp d'oil. Le sue opere sono caratterizzate da dominanti cromatiche che privilegiano i colori puri. Le sue bellissime e sorprendenti composizioni stupiscono l'osservatore che a poco a poco entra nella "tessitura" dell'opera scoprendone la complessità prospettica, la grazia del dettaglio e la raffinata bellezza dell' insieme.

