Xmas sport Day, una giornata di sport in attesa del Natale

Polo Est Village e Sport Emotion in collaborazione con le associazioni del territorio, mettono la firma anche a dicembre con una serie di eventi sportivi, che si uniscono al ricco programma di appuntamenti natalizi della città. Domenica 12 dicembre, si comincia alle 8.00 con Dinamo Running e AVIS per l’iscrizione alla camminata di Babbo Natale, partenza ore 9.30 lungo un percorso di 5 km che si snoda tra Igea Marina, Parco del Gelso e i presepi di sabbia, a tutti gli iscritti cappellino di Babbo Natale e ristoro finale. Sempre alle 9.30 la Xmas Sup Cup, giunta alla 9° edizione, organizzata da Romagna Paddle Surf ASD, che vedrà oltre 80 atleti sfidarsi nelle gelide acque dell’adriatico per una regata tra agonismo e goliardia, una competizione ricca di emozioni. Sarà invece il Polo Est Village, punto intermedio e ristoro per la 13° edizione della cicloturistica di Babbo Natale organizzata da Fun&Bike in collaborazione con ASD Mare-Terra Bike Team, oltre 200 ciclisti con partenza e arrivo a Spadarolo, in un percorso che toccherà diverse tappe tra cui Rimini, Viserba, Igea Marina, Bellaria, Santarcangelo e Vergiano, tutti in sella a partire dalle 9.30. Una giornata di grandi eventi al Polo Est Village che in occasione del prossimo Natale, si riconferma un luogo funzionale nelle 4 stagioni, con una proposta sportiva tra terra e mare. Per info tel. 371.3786970 mail: contatti@poloestvillage.com