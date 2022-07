Yoga Chair&Sound, una nuova forma di yoga per un'esperienza di completo relax e benessere psicofisico

Per chi è appassionato o ha intenzione di approcciarsi al mondo della yoga per la prima volta, martedì 12 luglio, alle 18.30, il centro riminese di yoga e pilates Forma Mi, gestito da Mirna Montanari, organizza una sessione di Yoga Chair&Sound al tramonto per far vivere ai partecipanti un’esperienza di completo relax e ricerca del benessere psicofisico.

Un’opportunità per sperimentare questa speciale disciplina dello yoga che si svolge su una sedia e, allo stesso tempo, per dedicarsi pienamente a se stessi, distaccandosi per qualche ora dai pensieri della quotidianità e immergendosi nel piccolo angolo verde di Forma Mi, uno spazioso giardino nel cuore del Borgo San Giuliano dalle atmosfere che richiamano l’armonia e l’ordine zen.



Ad allietare la serata, anche le musiche del trombettista, produttore e sound designer Jacopo Buda che accompagneranno l’intera sessione, avvolgendola di note capaci di toccare le corde emozionali più profonde.



“La Yoga Chair & Sound – spiega Mirna Montanari, gestrice di Forma Mi - è una particolare e innovativa tipologia di yoga che viene praticata su una sedia per diminuire la tensione muscolare e migliorare la flessibilità. In parallelo, è utile anche per rafforzare i muscoli, da quelli delle caviglie a quelli per le spalle, attraverso una serie di esercizi che vanno a lavorare su delle parti del nostro corpo che usiamo tutti i giorni, spesso rischiando di affaticarle o irrigidirle. Una formula molto moderna e distensiva, adatta a tutte e tutti, dai cultori dello Yoga ai neofiti, dai giovani agli anziani. Oltre agli esercizi in sé, c’è poi il contesto bucolico di Forma Mi, un luogo ideale per riscoprire la calma e abbandonarsi al benessere fisico e mentale, grazie anche alle melodie di Jacopo Buda, con cui rinnovo un sodalizio iniziato l’anno scorso che aveva riscontrato un buon successo”.



Per info o prenotazioni, contattare: mmirna@hotmail.it o 3392744937