Yoga for mutoko, grande evento di beneficenza a Pggio Torriana

Domenica 25 luglio, dalle ore 18.30 alle ore 21.00, presso l'anfiteatro all'aperto si svolgerà “Yoga for Mutoko” un importante evento di beneficenza. L'organizzatore è Maurizio Casadei, referente dell'associazione MYoga, operante già da diversi anni nel territorio comunale con attività rivolte al benessere e alla salute. Questa estate lancia la 3^ edizione di "Yoga for Mutoko" in collaborazione con la Proloco di Poggio Berni, di Capoeira Soluna, di Fluxo, Acroyoga, Afrobit e del collettivo Psiconauti. La serata di beneficenza sarà dedicata all'associazione Rimini for Mutoko che si occupa di varie realtà, in particolare, supporta le spese di viaggio di bambini e di bambine provenienti dall'Africa con problemi al cuore e che necessitano di interventi chirurgici risolutivi. L'intero ricavato andrà a sostegno dell'associazione Rimini for Mutoko, è già possibile confermare la presenza e chiedere maggiori informazioni al numero: 338/4034888.