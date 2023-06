Nell'estate torna l'appuntamento con "Yoga al sorgere del sole", in una location suggestiva

E' stato un successo per lo Yoga Day di Riccione. Ad aprire la Giornata Mondiale dello Yoga nella Perla Verde è stata Renza Bellei, insegnante di yoga con una prima lezione all’alba e una al tramonto.

L'evento tenutosi mercoledì 21 giugno è stato un'anticipazione in attesa degli appuntamenti di Yoga al sorgere del sole.

Un momento, quello di Yoga al sorgere del sole, che torna a partire da sabato 24 giugno, ogni sabato mattina nel parco di Villa Mussolini. Riccione infatti rinnova anche per l’estate 2023 gli attesissimi appuntamenti nel bellissimo scenario del parco della Villa che si affaccia sul mare.

Fino al 2 settembre, tutti i sabati dalle ore 6:30 alle 7:30 si terranno le lezioni di yoga dell’insegnante Renza Bellei: i partecipanti saranno accompagnati in un viaggio emozionale che unisce il benessere psico-fisico alla meditazione, in una location sicuramente d’eccezione che sa fondersi alla spiaggia e al mare, nel risveglio di un’atmosfera unica, per i sensi e lo sguardo.

Le lezioni sono gratuite e occorre portare con sé un tappetino. Si consiglia di indossare un abbigliamento di colore bianco o chiaro.