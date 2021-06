“Zibaldon Rumagnol” appuntamento a teatro con il dialetto

Mercoledì 23 giugno, alle ore 21, al teatro Aperto di Poggio torniana andrà in scena la compagnia “La cumpagnì dla Zercia” di Forlì con “Zibaldon Rumagnol” – farse romagnole. La rappresentazione rientra tra gli appuntamenti settimanali della tradizionale rassegna di teatro dialettale “Roid Roid Pataca!” che ogni mercoledì fino al 4 agosto porta in scena piéce teatrali e non solo presso la suggestiva arena del Teatro Aperto di Poggio Torriana. Il biglietto di ingresso ha un costo di € 5. La rassegna si svolge nel pieno rispetto dei protocolli Covid-19.

Dalle ore 20 è attivo un servizio di bar-piadineria a cura della Pro loco di Poggio Berni.

Per maggiori informazioni: www.prolocopoggioberni.it info@prolocopoggioberni.it; www.comune.poggiotorriana.rn.it