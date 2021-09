Gestire lo scenario pandemico: al via i corsi gratuiti

Al via i corsi gratuiti per le imprese del turismo

Gestire le criticità dell’attuale scenario pandemico in modo proattivo e non passivo. Anche con questo scopo, Cescot promuove i corsi cofinanziati dalle risorse messe a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna e dall'Unione Europea. Le lezioni, gratuite, mirano ad aiutare le piccole imprese dei settori del commercio e del turismo a fare innovazione. I vantaggi per chi partecipa sono molti: partendo da esempi pratici che si possono attuare anche con bassi investimenti, ci si avvicina con un approccio ragionato a quelli che gli esperti chiamano “driver di sviluppo”, cioè quei cambiamenti che possono far aumentare le vendite o ridurre i costi. Sono i 12 posti per ogni corso, le iscrizioni scadranno venerdì 24 settembre e saranno accolte in ordine di arrivo.

In base ai settori è stata pensata un'offerta formativa specifica.

Per le imprese del turismo (ristoranti, bar, alberghi, pensioni, negozi, artigianato artistico, discoteche, agenzie viaggi) il corso dedicato è “Tecniche di marketing strategico e operativo”. Si parlerà delle tecniche più efficaci per acquisire, mantenere, sviluppare, recuperare/riattivare relazioni con clienti e mercati, con l'obiettivo di introdurre elementi che aumentino la qualità dei rapporti attraverso una sempre maggiore personalizzazione. Durata 30 ore, per informazioni e iscrizioni Manola Arduini, telefono 0541 441937 manola@cescot-rimini.com.

Per le imprese del commercio (negozi, boutique, spacci aziendali, showroom, ristoranti, bar, pasticcerie, gelaterie, imprese artigiane con punto vendita) il corso specifico è “Innovazione nei punti vendita: nuove formule, mood, concept”. Strumenti e tecniche per rinnovare la propria attività, gestire gli spazi interni e la vetrina attraverso l'osservazione consapevole di come si vive ed esplora l’ambiente. Durata 24 ore, per informazioni e iscrizioni Annalisa Bertozzi, telefono 0541 441934 bertozzi@cescot-rimini.com.

Per le imprese alberghiere (alberghi, pensioni, b&b, ostelli, campeggi) il corso dedicato è “Marketing delle esperienze”. Itinerari, eventi ed escursioni, in una sola parola: esperienze. Questo chiedono oggi i turisti che non si accontentano più di un soggiorno tradizionale. Grazie al corso si potrà conoscere meglio cosa offre il territorio e trovare spunti per valorizzare le eccellenze enogastronomiche, le bellezze storiche ed ambientali con proposte indimenticabili e tagliate su misura del cliente. Oltre al corso di 30 ore, si potrà usufruire di ore di consulenza per sviluppare pacchetti, itinerari ed esperienze in linea con il tipo di clientela del proprio albergo. Scadenza iscrizioni 01/10/2021, per info e iscrizioni Manola Arduini, telefono 0541 441937 manola@cescot-rimini.com.