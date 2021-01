4 corsi online per imparare l’inglese

Imparare la lingua inglese è un ottimo modo per aprirsi la possibilità di nuove esperienze, lavori e conoscenze. Se non hai tempo di frequentare lunghi corsi lo puoi apprendere comodamente da casa. Ecco allora i migliori corsi online che possono essere seguiti tramite computer, smartphone e tablet.

Divertenti, facili e adatti a tutti esistono diversi corsi gratuiti o con opzioni a pagamento, che richiedono solo una manciata di minuti di studio al giorno.

Youtube

Iniziamo da Youtube, una delle migliori piattaforme dove trovare video utili all’apprendimento della lingua inglese. Sono, infatti, disponibili tantissimi canali dedicati, adatti sia ai principianti sia agli esperti. Tra le moltissime proposte vi segnaliamo in particolare Learn English With Misterduncan ed il canale della BBC per imparare l’inglese.

Duolingo

Dopo Youtube troviamo Duolingo, uno dei migliori corsi di inglese online di tipo gratuito. Una piattaforma che ha sviluppato un metodo d'insegnamento che richiede solo una manciata di minuti di studio al giorno e adatta sia ai principianti che iniziano dalle basi, sia per chi vuole esercitarsi nella lettura, nella scrittura e nel parlato. Una piattaforma inoltre di facile utilizzo, disponibile anche per le scuole e per smartphone e tablet.

Babbel

Tra i corsi più noti troviamo Babbel; una piattaforma che include alcune lezioni gratuite, ma che prevede la sottoscrizione di un abbonamento a pagamento (da uno a 12 mesi). Si tratta di una completa piattaforma che include dialoghi interattivi, basati su situazioni e temi realistici ed un avanzato sistema di riconoscimento vocale per migliorare la pronuncia. Non mancano anche qui app dedicate per dispositivi mobili dotati di sistemi operativi Android e iOS.

ABA English

Terminiamo con Aba English considerato uno dei migliori corsi d’inglese online. Una piattaforma che come Babbel prevede delle lezioni gratuite e dei piani premium in abbonamento. Corsi che includono esercizi di grammatica, esercitazioni per la pronuncia e videolezioni di vita reale dedicate alla comprensione della lingua parlata. Ricordiamo, infine, la possibilità di contattare direttamente un insegnante che ci seguirà per tutta la durata del corso e l’ABA (American British Academy) English Certification rilasciato al termine del corso. Anche ABA fornisce app per dispositivi mobili con Android e iOS.

