Calendario scolastico 2021-2022: il 13 settembre si ritorna sui banchi

In Emilia Romagna la campanella suonerà lunedì 13 settembre, mentre la chiusura delle lezioni è fissata per sabato 4 giugno 2022. Questa la decisione della Giunta regionale che ha accolto l’invito del ministero dell’Istruzione ad anticipare sia la partenza sia la chiusura delle lezioni rispetto al 15 settembre e al 6 giugno fissati dalla delibera di Giunta 353 del 2012 che, però, rimane valida in tutte le altre parti, compresa la facoltà per le scuole d’infanzia (3-6 anni) di anticipare la data di avvio e di posticipare quella del termine delle attività didattiche, con le modalità e nei limiti previsti nella delibera, tra cui: che la scelta risponda alle finalità del piano dell’offerta formativa e alle decisioni degli Organi collegiali della scuola interessata, e sia assunta d’intesa con il Comune di appartenenza.

Acquisito il parere della Conferenza Regionale per il Sistema Formativo sono, quindi, state fissate le date di inizio e fine dell’anno scolastico 2021/2022 per le classi del primo ciclo di istruzione (elementari e medie) e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione (superiori) e formazione (IeFP).

Festività e ponti per l’anno scolastico 2021/2022

Scuole chiuse in occasione delle seguenti festività:

Tutti i Santi: lunedì 1 novembre 2021

Immacolata Concezione: mercoledì 8 dicembre 2021

Natale: vacanze che vanno generalmente dal 23 dicembre fino al 6 gennaio: sabato 25 dicembre 2021, domenica 26 dicembre 2021 Santo Stefano, sabato 1 gennaio 2022 Capodanno, venerdì 6 gennaio 2022 Epifania

Pasqua: domenica 17 aprile 2022

Lunedì dell'Angelo: lunedì 18 aprile 2022

Festa della Liberazione: lunedì 25 aprile 2022

Festa del Lavoro: domenica 1 maggio 2022

Festa della Repubblica: giovedì 2 giugno 2022

Termine delle lezioni: sabato 4 giugno 2022

Le vacanze di Pasqua vanno di solito dal 14 aprile al 19 aprile. La Festa di Tutti i Santi quest'anno viene di lunedì, così come la Festa della Liberazione, mentre quella dei Lavoratori si celebra di domenica.