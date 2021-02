Tessera sanitaria come richiedere duplicato in caso di furto  o smarrimento

Tessera sanitaria tutte le informazioni su come ottenere il rilascio o il duplicato

La tessera sanitaria è quel documento che ci viene richiesto quando ci rechiamo dal medico, in farmacia, in ospedale o quando richiediamo una visita a strutture del Sistema Sanitario Nazionale.

Non solo. La tessera sanitaria contiene anche il codice fiscale assegnato dall'Agenzia delle Entrate che lo certifica. Inoltre è anche Carta Nazionale dei Servizi e consente di accedere ai servizi online delle pubbliche amministrazioni.

Ma come si ottiene la tessera sanitaria? Cosa fare quando scade o dovete recarvi all’estero ed è scaduta? E in caso di smarrimento o furto?

Rispondiamo a queste domande.

Tessera sanitaria: come si ottiene

La tessera viene inviata direttamente a casa dall’Agenzia delle Entrate sia nuovi nati, italiani o stranieri ed ha la validità di un anno. Dopo questo periodo si riceverà la nuova tessera con scadenza dopo 5 anni.

Adesso viene rilasciata anche dall'A.S.L. in Via Circonvallazione Occidentale 57 (2. piano, sportello 18. Orario: da lunedì a sabato 8 - 12. Tel. 0541 – 707322)

Dal 2004 è entrata in vigore la Tessera sanitaria - Tessera europea di assicurazione malattia (Team) che permette di usufruire delle prestazioni sanitarie in Europa. La card ha doppia valenza:

Tessera sanitaria: mostra sul fronte tutte le informazioni del tesserino di codice fiscale e i dati sanitari;

Tessera europea di assistenza malattia per ottenere le cure mediche necessarie in Europa, Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera.

?Inoltre dal 1 gennaio 2008, per poter detrarre dalla dichiarazione dei redditi le spese sostenute per l'acquisto di medicinali, occorre esibire la Tessera Sanitaria; è solo con l'esibizione della Tessera che è possibile ottenere uno scontrino "parlante" completo di tutti i dati necessari ai fini fiscali (nome del farmaco acquistato, codice fiscale del destinatario).??Il cittadino che non ha ancora ricevuto la Tessera Sanitaria, o l'ha smarrita, può contattare il numero verde dell'Agenzia delle Entrate.

E-mail:

ul.rimini@agenziaentrate.it

Referenti esterni: Agenzia delle Entrate?Via Macanno 37 - Tel. 0541 300111 - Fax 0541 300280?Orario: da lunedì a venerdì 8.45-12.45, martedì e giovedì anche 14.45-16.45.

Numero verde: 800 030 070

Cosa fare quando scade

Quando scade non occorre fare nulla. Alla scadenza l'Agenzia spedisce automaticamente una nuova tessera sanitaria all'indirizzo di residenza presente in anagrafe tributaria. Se la tua tessera è scaduta e hai bisogno di assistenza niente paura le prestazioni sanitarie sono comunque garantite presentando la ricetta rossa o la ricetta elettronica.

Cosa fare se è scaduta e dovete recarvi all’estero

Rivolgiti alla ASL e richiedi il certificato sostitutivo della tessera europea assicurazione malattia.

La tessera sanitaria contiene errori. Cosa fare?

Se la tessera viene smarrita si può richiedere duplicato agli sportelli AUSL oppure online accedendo al sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) oppure telefonicamente al numero verde dell’Agenzia delle entrate 800 030 070.

Chi utilizza le strumentazioni informatiche può inoltre utilizzare la tessera sanitaria anche come smart-card di identificazione digitale personale, per l’accesso a servizi on line regionali e nazionali.

Per attivare questa funzione di identificazione digitale personale è necessario ritirare presso gli appositi sportelli dell’Azienda

Usl i propri codici di riconoscimento.

Come richiedere il duplicato?

In caso di furto, smarrimento o deterioramento della tessera sanitaria è possibile richiederne una nuova on-line, senza doversi recare alla ASL di appartenenza o ad un ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Se si possiede o si possedeva una tessera sanitaria con microchip (TS/CNS) è possibile richiederne una nuova on-line unicamente utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, previa autenticazione.

In base alle caratteristiche dell'interessato in qualità di iscritto al SSN, verrà prodotta:

una TS (Tessera sanitaria priva di microchip), se l'intestatario ha un'assistenza al SSN con scadenza uguale o inferiore a sei mesi;

una TS/CNS (Tessera sanitaria con microchip), se l'intestatario ha un'assistenza al SSN con scadenza superiore a sei mesi;

un tesserino di codice fiscale, se l'intestatario ha perso il requisito di assistenza al SSN.

È possibile effettuare on-line una sola richiesta di duplicato per la stessa persona nel medesimo anno solare. Il duplicato verrà recapitato all'indirizzo registrato in Anagrafe Tributaria.