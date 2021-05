La carovana rosa passa per Misano, come cambia la viabilità

Le strade di Misano Adriatico saranno protagoniste della frazione finale della quinta tappa del Giro d’Italia, quella che da Modena porterà a Cattolica. La corsa rosa transiterà per Misano a metà pomeriggio, anticipata dal passaggio delle biciclette elettriche del Giro-E, della carovana pubblicitaria e dei mezzi al seguito. Al fine di consentire il regolare svolgimento della tappa, come da indicazioni della Questura di Rimini e in collaborazione con la Polizia di Stato e gli organizzatori dell’evento, è necessaria l’interdizione al traffico veicolare in alcune strade interessate dal passaggio.

Al contempo è stata disposta la fine anticipata delle lezioni e delle attività didattiche di tutti i plessi scolastici. Per le scuole primarie presenti sul territorio di Misano la campanella suonerà alle ore 11:30; per il Nido d’Infanzia, le scuole dell’infanzia e la scuola secondaria di 1° grado l’uscita è anticipata alle ore 12. Gli orari del trasporto scolastico verranno adeguati per consentire il rientro a casa degli alunni.

Le strade in cui, dalle ore 13 alle ore 17 di mercoledì, verrà interdetta la circolazione sono la Via Litoranea Nord, nel tratto compreso tra il comune di Riccione e Via del Mare, Via Alberello, Via del Mare, la Strada Statale Adriatica e la Via Adriatica interna. Per gli spostamenti al di fuori del Comune di Misano Adriatico si consiglia l’utilizzo dell’Autostrada. Per gli spostamenti interni al Comune si ricorda che la viabilità a monte della Statale 16 sarà regolarmente consentita.