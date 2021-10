Allerta meteo della Protezione civile, fine settimana con l'ombrello

Correnti di origine atlantica decisamente più instabili sono pronte a fare ingresso sul Mediterraneo, interessando l’Italia nelle prossime ore. In Emilia Romagna si potrà osservare già dalla sera di mercoledì un graduale aumento della nuvolosità a partire dalle aree occidentali della regione, seppur restando ancora in un contesto asciutto. Infatti solo dalla giornata di giovedì si vedranno gli effetti di questo nuovo peggioramento. La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo "gialla" per vento: "sono previsti venti di burrasca lungo il crinale appenninico. Si segnalano inoltre, sulla zona appenninica, precipitazioni che localmente potranno assumere carattere di rovescio o temporale".

Federico Brescia, meteorologo di 3bmeteo, entra nello specifico: "Giovedì e piogge interesseranno inizialmente a macchia di leopardo i rilievi e le pedemontane del parmense, modenese e bolognese, mentre saranno previste ancora ampie schiarite su piacentino, ferrarese e riviera romagnola. Tra il tardo pomeriggio e la sera sono attese precipitazioni moderate, localmente abbondanti solo sull’Appennino, ma con accumuli contenuti non oltre i 15 millimetri, più deboli e carattere sparso ed intermittente altrove".

"Andrà decisamente meglio venerdì, in attesa di un nuovo peggioramento sabato, quando aumenterà nuovamente la nuvolosità e avremo nuove piogge, ancora una volta più insistenti su pedemontane e Appennino, soprattutto quello modenese e bolognese. Più asciutto su piacentino e litorale - prosegue Brescia -. Dalla sera il tempo tornerà a stabilizzarsi su gran parte della regione in vista di una domenica ampiamente soleggiata. Attenzione però alle nebbie nelle ore mattutine. Le temperature non subiranno grosse variazioni, minime tra 9 e 13 e massime tra 16 e 21. Tra sabato e domenica soffieranno venti tesi di Bora sulla costa romagnola, forti al largo, e il mare risulterà mosso. Le raffiche sotto costa toccheranno i 40-45km/h".