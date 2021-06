Allerta meteo per forte vento sulla costa, in settimana arriva il caldo africano

Le previsioni indicano un lunedì ventoso che lascerà il posto a giorni di sole con temperature in progressivo aumento fino a superare abbondantemente i 30 gradi

Nella giornata di lunedì la Protezione Civile ha emanato un bollettino di allerta meteo gialla per forti venti sulla costa dovuto al passaggio di un minimo depressionario sulla penisola balcanica. Sono previsti venti di burrasca moderata provenienti da est con possibili rinforzi o raffiche. Il fenomeno sarà in attenuazione entro la serata. Nel corso della settimana, invece, è atteso l'arrivo dell'anticiclone africano che farà salire progressivamente le temperature fino a domenica. La colonnina di mercurio è destinata a salire oltre i 30 gradi toccando, per il prossimo fine settimana, i 35.