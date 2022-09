Temporali in arrivo: la Protezione Civile attiva l'allerta "gialla"

Maltempo in arrivo sulla Romagna. Il passaggio di un fronte atlantico, che sta determinando la formazione di una blanda depressione sul Mar Ligure, determinerà un peggioramento della condizioni atmosferiche anche sul nostro territorio, accompagnato da precipitazioni anche a carattere di rovescio. La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo "gialla" per temporali, spiegando che "dal pomeriggio di giovedì e nella mattinata di venerdì sono previste precipitazioni intense a carattere temporalesco, più probabili a ridosso del crinale appenninico centro-orientale, con possibili effetti e danni associati. Le precipitazioni subiranno una temporanea attenuazione nella mattina per poi riprendere nel pomeriggio di venerdì".

Per giovedì è confermata anche l'allerta gialla per "vento" nell'entroterra, con ventilazione sud-occidentale di burrasca moderata (62-74 Km/h) sul settore appenninico centro- orientale, in attenuazione in serata. L’allerta si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna (https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/) e anche attraverso twitter (AllertaMeteoRer); sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione “Informati e preparati” (https://bit.ly/allerte-meteo-cosa-fare).

Nel bollettino, il servizio meteo dell'Arpae spiega che venerdì il cielo sarà al mattino "in prevalenza nuvoloso con precipitazioni anche a carattere di rovescio temporalesco sul settore occidentale della regione con progressiva estensione dei fenomeni al restante territorio regionale. Dal tardo pomeriggio-sera graduale esaurimento dei fenomeni. Le temperature minime saranno comprese tra 15 e 16 gradi, mentre le massime tra 17 e 21 gradi. I venti, deboli, soffieranno in prevalenza dai quadranti meridionali con temporanei rinforzi sulle aree di crinale". Sabato si presenterà soleggiato, con temperature minime tra 13 e 17°C e massime tra 22 e 24°C. Seguiranno "condizioni di tempo prevalentemente stabile, con nuvolosità pomeridiana lungo i rilievi nelle ore centrali della guiornata. Le temperature subiranno un rialzo ad inizio periodo, per poi mantenersi stazionarie".