Arriva l'alta pressione africana, colonnina di mercurio verso i 30 gradi

Le previsini meteo di Edoardo Ferrara di 3bmeteo indicano che il 2 giugno trascorrerà tutto sommato discreto sull'Emilia Romagna, con sole prevalente a tratti offuscato da nuvolosità medio-alta di passaggio ma senza particolari precipitazioni. Solo sull'Appennino si potranno avere occasionali brevi rovesci pomeridiani, in particolare su quello emiliano. Tempo dunque sostanzialmente asciutto sulle principali città.

TRA GIOVEDI' E SABATO PRIMO VERO CALDO ESTIVO - Nei giorni a seguire l'alta pressione africana protenderà temporaneamente un cuneo verso l'Emilia Romagna, favorendo tempo sostanzialmente soleggiato o a tratti parzialmente nuvoloso, specie in Appennino dove ritroveremo i consueti addensamenti pomeridiani ma con bassa probabilità di pioggia (al pioù brevissimi e isolati rovesci). La nota saliente riguarderà tuttavia le temperature, che saranno in netto aumento con arrivo del primo vero caldo stagionale: sulle pianure interne infatti tra venerdì e sabato si raggiungeranno diffusamente i 30°C con anche punte di 31-32°C su tutte le città emiliane. Lungo le coste adriatiche il caldo verrà parzialmente mitigato dalle brezze marine, con qualche grado in meno. Entrando più nello specifico in città come Bologna, Parma, Modena, Reggio, Ferrara e Piacenza ci attendiamo picchi di 31-32°C entro sabato. Punte di 29-30°C anche a Ravenna, Cesena, Forlì, fino a 28-29°C a Rimini sempre entro sabato.

MA DOMENICA RISCHIO TEMPORALI - Tuttavia proprio domenica 6 giugno l'alta pressione potrebbe cedere per l'arrivo di un impulso instabile atlantico, responsabile di qualche rovescio o temporale in primis sull'Appennino, ma localmente non escluso anche su coste e pianure. Si tratta comunque di una previsione non definitiva, che necessiterà di ulteriori conferme.