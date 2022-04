Nelle prossime ore attesa la pioggia, weekend del 25 Aprile variabile ma sono previste schiarite

Dall’Atlantico una depressione sta per scavarsi sul Mediterraneo a partire dai settori occidentali e nel corso della settimana avanzerà verso est pilotando una perturbazione che raggiungerà anche l’Emilia Romagna. Sulla nostra regione il tempo è destinato quindi a deteriorarsi, favorendo però ben presto il ritorno delle piogge che continuano a mancare in modo significativo da alcuni mesi.

La fase più perturbata, spiega Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, "si concretizzerà giovedì, quando le piogge bagneranno la nostra regione divenendo via via più intense, soprattutto nella parte finale della giornata, in attesa di una nuova perturbazione che nel prossimo weekend potrebbe portare piogge consistenti".

Per l'area riminese, "parziali schiarite resisteranno nel corso di mercoledì, con temperature massime fino a 16°C. Giovedì sarà una giornata nuvolosa con qualche pioggia debole e intermittente, mentre le temperature oscilleranno tra i 10°C del primo mattino e i 15°C del pomeriggio. Venerdì giornata nuvolosa, con piogge anche intense fino al primo mattino, in attenuazione con il passare delle ore e con tendenza a parziali schiarite. Weekend variabile, con ampie schiarite sabato e possibilità di qualche pioggia domenica".