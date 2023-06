Dopo il caldo africano attesi i temporali: "Possibili fenomeni di forte intensità". Nel weekend torna il sole

Temporali in agguato nella giornata di venerdì dopo il picco raggiunto dalla prima ondata di caldo dell'estate. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta "gialla", specificando che "sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore centro-orientale ed in particolare lungo la fascia costiera in serata". La tendenza è per un'attenuazione dei fenomeni.

Il weekend si annuncia sereno, con temperature tra 26 e 32°C. Dopo un lunedì soleggiato, informa l'Arpae, sono previste per martedì "condizioni di moderata instabilità con possibilità di temporali sparsi più probabili nelle ore pomeridiane per il passaggio di una debole e veloce saccatura. Nelle altre giornate condizioni di tempo stabile e soleggiato. Temperature in lieve aumento domenica e lunedì poi quasi stazionarie".