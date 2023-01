Attese bufere di neve sui rilievi e mare molto mosso, la Protezione civile dirama l'allerta "arancione"

Si attende una domenica dal sapore invernale sulla Romagna, con pioggia, neve e raffiche di vento. Responsabile della giornata festiva burrascosa sarà un mini ciclone formatosi sul Tirreno e che nelle prossime ore risalirà l'Adriatico, che dispenserà sull'entroterra abbondanti nevicate. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta meteo neve, che sarà "arancione" per l'entroterra e "gialla" per la bassa collina e pianura romagnola. Ma bisognerà prestare attenzione anche al vento, che soffierà intenso su tutto il territorio: l'allerta sarà "arancione" sulle vette e il litorale e "gialla" su collina e pianura. Sotto osservazione anche fiumi e terreni sull'entroterra: l'ente ha diramato un'allerta "gialla" per piene dei fiumi e frane. E per finire, per la costa c'è anche l'allerta "arancione" per stato del mare e criticità costiera.

Domenica, si legge nell'allerta, "un intenso vortice depressionario porterà precipitazioni a carattere nevoso sul settore appenninico e collinare centro-orientale sino a quote attorno a 100-200 metri e di acqua mista a neve sulle corrispondenti zone di pianura. Sui rilievi romagnoli le precipitazioni potranno essere di moderata o temporaneamente forte intensità con accumuli di neve compresi tra 30-50 centimetri, mentre nelle altre zone gli accumuli saranno più modesti. Nelle aree collinari interessate da pioggia o pioggia mista a neve, si potranno verificare localizzati fenomeni franosi e innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, in particolare dei torrenti minori".

"E' inoltre previsto un aumento della ventilazione nord-orientale con intensità di burrasca moderata (62-74 Km/h) sul settore costiero e sui crinali appenninici, con intensità più elevate sul settore romagnolo dove potranno raggiungere intensità di burrasca forte (74-88 Km/h) - conclude l'avviso -. Il mare risulterà molto mosso sotto costa e fino a agitato al largo con altezza dell'onda fino a 4 metri. Si prevedono condizioni del mare sotto costa che potranno generare fenomeni di dissesto, erosione e/o ingressione marina".