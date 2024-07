Il caldo africano s'intensifica, sopra i 38 gradi: l'allerta per "temperature estreme" diventa arancione

Da "giallo" ad "arancione". L'ondata di caldo non dà tregua e per mercoledì sale il livello di allerta per "temperature estreme" della Protezione Civile. "E' prevista la persistenza di temperature massime elevate (intorno a 38 gradi, o localmente superiori) nelle zone di pianura centro-orientale", si legge nell'informativa. E per i giorni successivi non sono previste particolari variazioni di rilievo. Nei giorni a seguire, si legge nel bollettino diramato dal servizio meteorologico dell'Arpae, "l'indebolimento progressivo del campo di alta pressione porterà condizioni di maggiore nuvolosità nel fine settimana con possibilità di isolate precipitazioni più probabili nella giornata di domenica sulle pianure prossime al corso del Po. Temperature pressochè stazionarie con condizioni di disagio bioclimatico diffuso in pianura in particolare nei centri urbani".

In caso di necessità, a Rimini i cittadini possono contattare il Nucleo Fragilità Anziani al numero 0541/1490572 o scrivere una email all'indirizzo emergenzacaldo@coopcad.it. Questo contatto diretto permette agli anziani e alle loro famiglie di ricevere assistenza immediata e risposte tempestive ai loro bisogni, contribuendo a migliorare la qualità della vita durante i mesi estivi più caldi. Oltre a fornire consigli su come affrontare il caldo, il servizio può offrire supporto a domicilio, svolgendo commissioni come la spesa al supermercato o il ritiro di medicinali in farmacia, e altri interventi utili. Questo piano d'azione, inoltre, mira a potenziare e innescare sinergie tra le reti sociali e di vicinato, creando opportunità di aggregazione e relazione per sostenere le situazioni di vulnerabilità e contrastare la solitudine e l'isolamento.