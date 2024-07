Prosegue il caldo, termometro oltre i 38 gradi: nuova allerta per "temperature estreme"

Prosegue l'ondata di caldo sulla Romagna. E la Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta meteo "gialla" per "temperature estreme", specificando che nella giornata di martedì "la persistenza del promontorio anticiclonico favorirà un aumento delle temperature, specialmente sulle aree di pianura del settore centro-orientale della Regione dove sono attesi valori massimi uguali o superiori ai 38°C". La tendenza è per una stazionarietà del caldo. Tra le misure di autoprotezione da seguire quella di "non uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18, soprattutto anziani, bambini molto piccoli, persone non autosufficienti o convalescenti".

In casa viene raccomandato di "proteggersi dal calore del sole con tende o persiane e mantenere il climatizzatore a 25-27 gradi (se si usa un ventilatore non indirizzarlo direttamente sul corpo)". Inoltre è suggerito di "bere e mangiare molta frutta ed evitare bevande alcoliche e caffeina (in generale, consumare pasti leggeri); indossare abiti e cappelli leggeri e di colore chiaro all'aperto evitando le fibre sintetiche (se in casa c’è una persona malata, fare attenzione che non sia troppo coperta)".