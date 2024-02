In Emilia Romagna anticiclone in declino, qualche pioggia in arrivo entro il weekend di Carnevale

Fino a giovedì saranno poche le novità, con l’anticiclone che prolungherà la sequenza di giornate stabili, anche se non del tutto soleggiate. Il cielo sull’Emilia Romagna sarà disturbato da una nuvolosità irregolare, seppur improduttiva, alternata a qualche schiarita. Da venerdì invece si andrà verso un cambiamento della circolazione, con lo smantellamento dell’anticiclone ad opera di una vasta e dinamica area depressionaria in arrivo dall’Atlantico.

Come spiegano gli esperti di 3bmeteo.com, una perturbazione associata porterà qualche pioggia sulle aree centro-occidentali della regione, più frequente sulle zone appenniniche, senza coinvolgere però la Romagna dove il clima rimarrà asciutto e piuttosto mite, con temperature massime fino a 16°C sulle zone di Cesena, Rimini e Forlì. Sabato sarà una giornata nuvolosa con piogge sparse e intermittenti, più frequenti sulle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ferrara, un po’ più deboli su quella di Ravenna, solo qualche pioviggine su quelle di Cesena, Forlì e Rimini. Anche domenica sarà una giornata piovosa sui settori centro-occidentali della regione, mentre su quelli orientali i fenomeni risulteranno molto più sporadici, anche qualche schiarita sulla Romagna. Sarà l’occasione inoltre per il ritorno della neve sull’Appennino, a quote superiori a 1500/1700m.