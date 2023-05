L'esperto meteo: "Prestare massima attenzione, da martedì possibili esondazioni, allagamenti e frane"

"Purtroppo giungono conferme sulla pesante ondata di maltempo ormai imminente per l'Emilia Romagna e le alte Marche". A fare il punto sulla situazione è l'esperto meteorologo Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com. "Il ciclone in risalita dal Nord Africa e che ha portato nubifragi sulla Sicilia, risalirà il Centro Italia nel corso di martedì, avvolgendo con la propria spirale nuvolosa anche questi settori dove si avranno piogge e rovesci diffusi. Le correnti si manterranno contestualmente da Nordest e questo favorirà un'esasperazione delle piogge a ridosso dei settori appenninici per via del cosiddetto effetto stau: ovvero risalita forzata delle masse d'aria sui pendii appenninici con conseguente raffreddamento, condensazione e precipitazioni".

La fase clou delle piogge è attesa a partire da martedì mattina e fino a mercoledì mattina, quando potranno risultare particolarmente abbondanti in particolare tra Bolognese e Romagna interna, ma anche sul Montefeltro. "Giovedì precipitazioni in attenuazione, ma la tregua potrebbe essere solo temporanea, con nuove piogge in arrivo entro il weekend, sebbene in genere meno intense" prosegue Ferrara.

Gli ultimi aggiornamenti

Le ultime analisi modellistiche stimano accumuli complessivi (nell'arco delle prossime 72 ore) notevoli con punte di oltre 250 millimetri sull'Appennino romagnolo. Più nello specifico:

- punte di oltre 250mm su Appennino forlivese-cesenate-riminese e Montefeltro

- punte fino a 200mnm su Appennino imolese

- punte fino a 150mm su Appennino bolognese, fino a 100mm su quello modenese

- In pianura picchi di oltre 60-70mm a Bologna e Imola, oltre 100-120mm tra Faenza, Forlì e Cesena.

- Sui restanti settori accumuli variabili in genere tra 15 e 50mm a seconda delle zone

"Considerando le piogge particolarmente abbondanti già cadute, i terreni saturi d'acqua e la recente alluvione, sono altamente probabili nuove criticità idrogeologiche - conclude l'esperto meteo -, allagamenti, frane ed esondazioni, prestare massima attenzione. Il tutto accompagnato da venti talora forti di bora e grecale specie sulle coste".