Garbino in arrivo, si preannuncia un fine settimana con temperature torride

Il centro di calcolo meteorologico youmeteo.com prevede per i prossimi giorni una nuova forte temporanea ondata di calore sull’Italia ed anche in Romagna con temperature in rapido aumento tra le giornate di venerdì 21 e sabato 22 Agosto. Temperature massime in Romagna che potranno raggiungere valori massimi fino a 35°-38° su pianure interne ed entroterra con venti di Garbino e fino a 31°-34° lungo la costa. A partire da domenica 23 Agosto le temperature inizieranno a scendere con aria più fresca in entrata dai quadranti settentrionali e possibilità di rovesci e temporali fino alla successiva giornata di lunedì 24.



Previsioni meteo a cura di Emanuele Rizzi – Centro di calcolo meteorologico youmeteo.com



