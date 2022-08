Nuovo mese e ancora grande caldo, l'avvio di agosto sarà con temperature sopra i 35 gradi

Quella appena iniziata sarà un'altra settimana con temperature al di sopra della norma. Fino a domenica, spiega il servizio meteorologico dell'Arpae, "un promontorio anticiclonico sulla Penisola Italiana favorirà condizioni di tempo stabile e soleggiato anche sul territorio regionale, associate a temperature massime elevate, in probabile diminuzione soltanto al termine del periodo". La colonnina di mercurio registrerà quindi ancora valori superiori alla norma del periodo, con punte anche oltre i 36°C.

La settimana che porterà al Ferragosto, prosegue Arpae, "sembra essere caratterizzata da flussi in quota settentrionali in transito verso il Mediterraneo orientale mentre un campo di alta pressione sembra insistere sull'Europa occidentale. In questo scenario sembrano probabili infiltrazioni di aria più fresca da nord-est, soprattutto sul settore adriatico, con associate temporanee condizioni di instabilità. Le precipitazioni attese nel complesso si prospettano nella norma del periodo o anche leggermente superiori sul settore appenninico centro-orientale della nostra regione. Le temperature tenderanno a calare leggermente, rimanendo tuttavia ancora un po' al di sopra della media climatologica, specie sul settore occidentale".