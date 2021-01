Il maltempo arriva dall'Atlantico, 3bmeteo prevede un week end di forte vento e pioggia

Nel corso dei prossimi giorni una vasta circolazione depressionaria si allungherà dai Paesi nordici sin verso il Mediterraneo, pilotando una serie di fronti instabili anche sulla nostra Penisola. Sarà interessata dal passaggio di questi fronti anche l’Emilia-Romagna in particolar modo nella giornata di venerdì. Già giovedì, tuttavia, l’ingresso di correnti più umide sudoccidentali porterà un peggioramento del tempo soprattutto in Emilia con rovesci e piogge a ridosso della dorsale appenninica ma con deboli piogge o pioviggine in sconfinamento anche su pianure emiliane e alta Romagna.

Venerdì, come accennato prima, sarà la giornata peggiore con rovesci e anche temporali, dapprima su Emilia ma entro sera in estensione anche alla Romagna. Meglio, invece, nel corso del fine settimana con tempo in parziale miglioramento anche se con ancora annuvolamenti di passaggio e il rischio di qualche fenomeno a ridosso della dorsale emiliano/romagnola in sconfinamento sulle vicine pianure. Il tutto accompagnato da un rialzo termico con massime che si spingeranno nel weekend sino a 14/16°C in Romagna ma anche con colpi di venti a tratti tesi o forti dai quadranti meridionali, specie tra venerdì e sabato, quando le raffiche potranno superare anche i 60/70 km/h sui valichi appenninici.